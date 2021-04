Stralsunder Teich trocknet aus: Kann er gerettet werden?

Stralsund

Stralsund hat viele Teiche – nicht jedem Biotop geht es jedoch auch gut. Schlecht steht es besonders um den kleinen Teich am Hainholz. Er verliert seit Jahren Wasser. Die Enten, die sonst von Familien mit ihren Kindern und den Lütten der nahen Kita „Käpt’n Blaubär“ gefüttert wurden, haben sich bereits rargemacht. Dabei war rund um den Teich im Laufe der Zeit ein kleines Idyll mit Bänken und Spielplatz entstanden, das nun seine Hauptattraktion zu verlieren droht.

Bündnisgrüne sorgen sich um Erhalt des Biotops

Das Schicksal des Teiches liegt Friederike Fechner, Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Bürgerschaft am Herzen. „Die Austrocknung des kleinen Teichs muss verhindert werden“, sagt sie und verweist darauf, dass der Zustand des kleinen Gewässers zwischen Hainholzstraße und Heinrich-von-Stephan-Straße bereits vor zwei Jahren von ihrer Fraktion thematisiert worden war. Schon damals drohte der Teich auszutrocknen. Getan hat sich seither anscheinend wenig.

Der breite Ufersaum zeigt an, wie weit der Hainholzteich bereits ausgetrocknet ist. Rettung scheint jedoch nahe. Quelle: Christian Rödel

Bereits damals erhielt die bündnisgrüne Fraktion von der Stadtverwaltung die Aussage, dass im Zuge der Sanierung der Hainholzstraße versucht werden könnte, das Regenwasser in den Teich einzuleiten. Doch dafür bedurfte es der Absprache mit der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Vorpommern-Rügen. „Nun sind die Sanierungsmaßnahmen an der Straße bereits weit fortgeschritten, aber am Zustand des Teichs hat sich augenscheinlich nichts verbessert“, konstatiert Fechner.

Die Forderung: Austrocknung muss verhindert werden

„Letztlich führt das dazu, dass in diesem eigentlichen Biotop vielen Pflanzen und Tieren die Lebensgrundlage entzogen wird und nicht zuletzt auch den Stralsunder Bürgerinnen und Bürgern ein Rückzugsort zur Erholung fehlen würde“, sagt Friederike Fechner. Ihre Fraktion will das Thema auf der nächsten Bürgerschaftssitzung am 22. April zur Sprache bringen. Die Austrocknung muss verhindert werden“, sagt Friederike Fechner.

Untere Wasserbehörde und Rewa arbeiten an der Teichrettung

In der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis ist das Problem des Hainholzteiches bekannt, macht Jan Trenkmann, Fachdienstleiter Umwelt deutlich. Die Ursachen für die Austrocknung sind aus seiner Sicht vielfältig, reichen von veränderten Abwasseranlagen in der Umgebung über Flächenversiegelung bis hin zu längeren Trockenperioden. „In der Summe führt das zu weniger Wassereintrag in den Teich“, sagt Trenkmann.

Dennoch wird bereits gemeinsam mit der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Rewa an einer Lösung des Problems gearbeitet. „Ziel ist es, Regenwasser aus dem öffentlichen Straßenraum in Richtung Hainholzteich umzuleiten“, sagt der Fachdienstleiter. Seine Behörde ist für die wasserrechtliche Genehmigung dieser zusätzlichen Wassereinleitung zuständig.

Drei Regenwassereinläufe werden zum Teich geleitet

Bei der Rewa bearbeitet Falko Müller das Projekt. „Nachdem sich herausgestellt hat, dass eine Regenwasserumleitung aus vorhandenen Leitungen in den Teich wegen der Niveauunterschiede nicht zu realisieren war, wurde nun im Zuge der Sanierung der Wallensteinstraße eine Lösung gefunden“, sagt der Abteilungsleiter Technik der Rewa. Danach werden im 1. Bauabschnitt der Straßenerneuerung drei in Teichnähe gelegene Regenwassereinläufe künftig ihr Wasser in den Teich leiten.

„Der Antrag auf Genehmigung des Vorhabens ist bei der Unteren Wasserbehörde gestellt, sagt Falko Müller. Zudem soll geprüft werden, ob im Zuge der Arbeiten am nächsten Bauabschnitt weitere Regenwassereinläufe dafür in Frage kommen. „Das wird dem Hainholzteich auf jeden Fall helfen“, ist Müller überzeugt.

Von Jörg Mattern