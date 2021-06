Stralsund

Das große Corona-Testzelt auf dem Alten Markt in Stralsund verschwindet. Das Helios-Hanseklinikum und die Hansestadt Stralsund bündeln ihre gemeinsamen Testkapazitäten künftig im Keller unter dem Rathaus. Bei den momentanen Temperaturen hat dieser Schritt einen klaren Vorteil: Im historischen Gewölbe ist es deutlich kühler als in den warmen Testzelten auf dem Alten Markt oder vor dem Real in Andershof.

Trotz wegfallender Testpflicht zum Beispiel im Einzelhandel in Vorpommern-Rügen liegt der Durchschnittswert beider Testzentren zusammen aktuell bei rund 600 Tests pro Tag, 120 Tests steuert das Testzentrum Andershof dazu bei. „Am Alten Markt hatten wir ganz am Anfang in etwa 500 Tests. Das ist bis heute so geblieben“, sagt Mathias Bonatz, Pressesprecher vom Helios Hanseklinikum Stralsund.

Der Eingang zum Testzentrum im Rathauskeller. Quelle: Kay Steinke

Die Auslastung war über die ganze Zeit hinweg jedoch recht ungleich verteilt. Der Bedarf in der Innenstadt war und ist deutlich höher – und könnte in den nächsten Tagen auch noch steigen. „Wir merken schon, dass die Urlauber hier sind“, sagt Anna-Sophie Webel (24), die am Donnerstag mit ihrem Testteam bereits im Rathauskeller zum Einsatz kam. „Auch schlechtes Wetter hat Einfluss. Wenn die Leute Innengastronomie nutzen wollen, kommen sie zu uns.“

Testteam zog quasi über Nacht aus heißem Zelt in kühlen Keller

Der Umzug vom Alten Markt in den Rathauskeller kam quasi über Nacht. Erst am Mittwoch wurde die Maßnahme beschlossen, bis Donnerstagfrüh bauten Feuerwehr, Haustechniker vom Rathaus und das Personal vom Amt für stadtwirtschaftliche Dienste die Testplätze um. Nur etwas dunkel war es zum Beginn der Schicht im Rathauskeller noch. Das Testzelt am Real in Andershof wird nach Dienstschluss am Freitag nach 18 Uhr abgebaut. Das Testzelt auf dem Alten Markt verschwindet am Sonnabend.

Menschen warten am Donnerstagvormittag auf ihren Test im Stralsunder Rathauskeller. Quelle: Kay Steinke

Helios und Hansestadt halten am Testzentrum vorerst fest

Bis auf Weiteres wollen Stadt und Helios die Testmöglichkeit in der Innenstadt jedoch aufrechterhalten. Für die Sommermonate scheint der Keller dafür perfekt. „Aufgrund der Hitzewelle konnten die Temperaturen in den Zelten kaum reguliert werden. Im Rathauskeller sind die Bedingungen dagegen sowohl für Bürger als auch für Mitarbeiter deutlich angenehmer“, sagt Peter Koslik, Pressesprecher der Hansestadt. Zudem sei eine gute Wegeführung mit dem Eingang über den Alten Markt und Ausgang zur Badenstraße möglich.

Die Stralsunder Studentin Anna-Sophie Webel (24) testet den Ostseestaal-Projektmanager Sivaraj Chettiar (38), der das negative Ergebnis für eine Führerscheinprüfung braucht. Quelle: Kay Steinke

Durchgeführt werden weiterhin Antigen-Schnelltest. Die Kunden bekommen nach rund 15 Minuten ein gedrucktes Zertifikat in die Hand. Schattige Wartemöglichkeiten gibt es in dem historischen Gewölbe genügend. Für Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kinderwagen wurde zudem extra eine Klingel installiert, so dass das Testpersonal auch aus dem Keller herauskommen kann.

„Vorher hatten wir auf dem Alten Markt sechs Leute pro Schicht. Künftig werden es acht sein“, sagt Webel. Sollte der Bedarf steigen, könnte man auch darauf reagieren. Doch aktuell seien zwei Teststellen ausreichend. Man geht aber davon aus, dass es während der Hitzewelle eher weniger Andrang geben wird, weil die Leute an den Strand gehen – wofür sie keinen Test brauchen.

Test-Rückgang erwartet

„Wir gehen davon aus, dass der zunehmende Wegfall der Testpflicht und ein Fortschreiten der Impfungen auch die Anzahl der Schnelltests in unseren Zentren verringern wird“, sagt Klinikgeschäftsführer David Kayser. Zudem sei die Hansestadt Stralsund gut aufgestellt, weil auch verschiedene größere Anbieter in Stralsund Testmöglichkeiten für die Bürger bereithalten. Das Hanseklinikum wird daher auch am Krankenhaus West weiterhin PCR- und Schnelltests anbieten.

Testzentrum auf der Mahnkschen Wiese bei Urlauber gefragt

Einer der großen privaten Anbieter ist der Binzer Unternehmer Ulf Dohrmann. Er hat Anfang Juni das große Testzentrum auf der Mahnkschen Wiese eröffnet. Mittlerweile soll es gut angelaufen sein. „Am Anfang war es eine ruhige Geschichte“, sagt Ulf Dohrmann. „Mit dem Start für den bundesweiten Tourismus in MV hat die Auslastung jedoch angezogen. Viel Betrieb ist an Anreisetagen wie dem letzten Sonnabend.“

Modehändler Ulf Dohrmann startet ein Corona-Testzentrum in Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Dennoch: „Der erste Monat hat sich noch nicht rentiert. Es fehlt auch immer noch an Planungssicherheit. Erst werden etliche Branchen von der Landesregierung ausgebremst, dann wird jedoch wieder auf immer mehr Regularien verzichtet. Es fehlt ein roter Faden. Der würde jedem Unternehmer helfen“, so Dohrmann. Der Bedarf an Schnelltests sei jedoch da. An Anreisetagen werden bis zu 450 Tests abgenommen.

Das Testzentrum von Dohrmann profitiert besonders davon, dass komplette Reisebusse oder auch Wohnmobile einfach ranfahren können. So wird viel Verkehr aus der Stralsunder City rausgehalten. „Wir sind die Einzigen, die das so bequem anbieten“, sagt Dohrmann. Auch sein Testzentrum hat noch Kapazitäten nach oben. Nach dem Wochenende könnte sich dies jedoch rasch ändern. „Bei schlechtem Wetter brauchen Urlauber und Einheimische Tests für viele Indooraktivitäten. Die Zahlen könnten dann schon explodieren“, ist seine Einschätzung.

Leute stehen in eine Schlange am Corona-Testzentrum am Strelapark. Quelle: Kay Steinke

Bis zu 800 Tests am Strelapark

Auch am großen Testzentrum am Strelapark spürt man, dass die Urlauber zurück sind. „Im harten Lockdown hatten wir einen ziemlichen Einbruch. Durch die Touristen wurde dies wieder aufgefangen. Wir sind jetzt bei 500 bis 800 Tests pro Tag“, sagt Raiko Morales von Social Health Care (SHC). Stralsund zählt damit zu den stärksten Testzentren, die von der Hamburger Firma betrieben werden. „Nur am Schulterblatt in Hamburg ist mehr los“, sagt Morales.

Sonst bietet seine Firma noch zwei weitere Testzentren in Hamburg an. Eines gibt es noch in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und eines in Quickborn (Schleswig-Holstein). Auch an anderen touristisch geprägten Standorten steigt im Sommer offenbar die Nachfrage, so befindet sich SHC gerade in Verhandlungen mit der beliebten Ostseegemeinde Laboe (Schleswig-Holstein). In dem Touristenort sei ein Testzentrum dringend notwendig.

Doch auch hier müssen Entscheidungen von Bundes- und Landesregierung abgewartet werden. „Wir können es nur machen, wenn es auch Sinn macht“, sagt Morales. An ein rasches Ende der Testpflicht glaubt er jedoch nicht. „In Hamburg fischen wir bereits wieder etwas mehr Corona-Infektionen raus“, sagt er. Die Tendenz sei leicht steigend, daran sehe man auch die Relevanz der zahlreichen Testzentren.

Von Kay Steinke