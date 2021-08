Stralsund

Eigentlich sollte es eine große Aufführung werden – eine Version des Filmes „Kleine Haie“. Zwei Jahre lang hatten die jungen Hobby-Schauspielerinnen und Schauspieler dafür geprobt. Dann ist die Aufführung des Theaterstückes geplatzt. Wegen Corona.

„Wir waren alle traurig darüber“, erzählt Mandy Lehm. Sie ist Theater- und Medienpädagogin beim Stralsunder Jugendtheater „StiC-er“ und die Leiterin des Projektes. „Aber wir haben schnell eine Lösung gefunden, dass die zwei Jahre nicht ganz umsonst waren.“ Entstanden ist ein Film der Aufführung, der in diesen Tagen eifrig geschnitten wird und kurz vor der Vollendung steht. Zwar anders als ursprünglich gedacht, aber dennoch ein schönes Projektende, findet Lehm.

Langsam beginnt das Leben wieder im StiC-er und der Jugendkunstschule, neue Kurse beginnen. Knirpse singen und tanzen im großen Raum, Jugendliche können einen Film mit Robotern drehen oder gemeinsam einen Teil der „Unendlichen Geschichte“ auf die Bühne bringen – und auch an den Schulen beginnen die kreativen Angebote wieder. „Junge Leute brauchen kulturelle Begegnungen“, sagt Theaterchef Axel Zühlsdorff, der sich nun wünscht, dass alle Kurse stattfinden können und die Aufführungen dieses Mal auch wie geplant klappen. „Und endlich geht es damit wieder los.“

55 Kurse zur kreativen Beteiligung in der Woche

Rund ein Drittel der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer hätten in der Corona-Zeit mit den Theaterprojekten aufgehört – die Kurse konnten nur online stattfinden, sagt Axel Zühlsdorff. Aber es wurden auch neue Formate entwickelt, auf die der Theaterchef stolz ist: „Hörbücher, Podcasts oder Filme sind entstanden“, zählt er auf.

Öffentliche Aufführung zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl Unter dem Motto „Widerstand“ leisten mehrere Gruppen am 11. August einen künstlerischen Beitrag zum Geburtstag der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Auch das Jugendtheater „STiCer“ beteiligt sich an der Aktion. Jugendliche zeigen in einer kurzen Aufführung zwischen 17 und 18 Uhr, welche Probleme es geben kann, wenn plötzlich Grenzen gesetzt werden. „Es ist schwer in Worte zu fassen“, sagt Claudia Bieber vom Theater. „Es ist ein Statement. Man muss sich in diesen Zeiten positionieren, aber man kann es nicht vergleichen.“ Das Stück wird auf der Grünfläche der Jakobikirche aufgeführt.

55 Kurse und Projekte bieten das Jugendtheater und die Jugendkunstschule in der Woche wieder an. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich ausprobieren, in andere Rollen schlüpfen, sich selbst einbringen und über sich selbst hinauswachsen können, erklärt Zühlsdorff. Jede Person ist willkommen, die sich mit Theater, Musik oder Medien auseinandersetzen möchte.

Vieles dreht sich um Identitäten, Kulturen und dem Erwachsenwerden

Das Auseinandersetzen mit verschiedenen Kulturen und Identitäten steht im Mittelpunkt des Projektes „1001 Nacht – erzähl mir doch keine Märchen“. Das Angebot richtet sich an 10- bis Mitte 20-Jährige jeder Nationalität, sagt Mandy Lehm, die auch dieses Projekt betreut. „Es geht um die Lebenswelten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“ Bislang gibt es im Landkreis vier Gruppen, die am Ende des Projektzeitraums im Sommer zusammenkommen und über ihre Erfahrungen berichten, gemeinsam ein Ergebnis präsentieren.

Auch beim Projekt „1001 Nacht“ werden Beiträge zum Thema Kultur und Identität gedreht. Quelle: STiC-er Theater

Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden ist oft nicht einfach. Wer bin ich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Das wird das Projekt „Entdecke den Helden in dir“ mit jungen Jugendlichen erarbeiten. „Die Jugendlichen machen ihre ganz eigene Heldenreise durch, jede Person hat eine andere Geschichte“, sagt Medien- und Theaterpädagogin Diana Jäger. Was daraus entsteht, sei noch offen. Die Helden der Reise sollen sich im Ergebnis zusammenführen, vielleicht als Theaterinszenierung, vielleicht als Film.

Wie viel Klischee steckt wirklich in Dorfkindern?

Jugendliche auf dem Dorf hängen nur an Bushaltestellen ab, so das Klischee. Doch was ist da dran? Eine Gruppe Jugendlicher möchte sich damit auseinandersetzen. Quelle: STiC-er Theater

An den Schulen im Landkreis werden auch Projekte angeboten. Eines davon findet an Schulen in Ribnitz und Bergen auf Rügen statt, „Landeier 2.0“ heißt es. „Dort werden wir uns mit Klischees über die Jugend auf dem Land beschäftigen, im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die es in der Stadt gibt“, erklärt Mandy Lehm. Es sei beispielsweise ein großes Problem, dass die Mobilität auf dem Land stark eingeschränkt ist.

Und auch die Kleinsten kommen bei STIc-er und der Jugendkunstschule nicht zu kurz. Der ausgebildete Schauspieler Kai Mücke gibt den „Bühnenhüpfern“, Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren, einen Einblick in seinen „Werkzeugkoffer“, wie er es nennt. „Ich werde versuchen, das Handwerk des Theaters zu vermitteln, mit Improvisationen“, verrät er. „Ich möchte den Kindern die Berührungsangst nehmen.“ Dabei betont Mücke: „Ich zeige nur Wege und Zugänge, aber es gibt nicht nur den einen Weg. Das gilt es individuell herauszufinden.“

Kai Mücke: „Ich will meinen Werkzeugkasten öffnen und den Kindern das Handwerk des Theaters vermitteln“ Quelle: Stefanie Ploch

Im Kurs von Linda Schmid können auch die Kleinen kreativ werden, mit anderen Kindern singen und tanzen. Die Knirpse können dort lernen, aus sich herauszukommen. „Alles auf spielerische Weise“, versichert die Kursleiterin. Auch ein Stimmtraining gibt es während des Kurses, es ist eine bunte Mischung aus Bewegung, Schauspiel – also in andere Rollen schlüpfen und eigene Geschichten erfinden – und Gesang, fasst Schmid das Angebot zusammen. Weitere Infos zu Kursen und Anmeldung gibt es online unter www.stic-er.de

Von Stefanie Ploch