Stralsund

Die Urkunde zerrissen, die Ehrennadel eingetütet und in die Post gegeben. Ziel: die Staatskanzlei in Schwerin. Der Stralsunder Thomas Nitz will mit der Rückgabe seiner Auszeichnung von 2014, die er für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Opferarbeit bekommen hat, ein deutliches Zeichen setzen: „Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben.“

Anlass dafür war das Verhalten von Erwin Sellering (SPD), ehemaliger Ministerpräsident und jetzt Chef der Klima- und Umweltstiftung MV. Dieser hielt zunächst an der Fortführung der Stiftung fest, die sich in erster Linie für die Inbetriebnahme der umstrittenen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 eingesetzt hat. „Dann hat er gemerkt, dass das nicht gut ankommt. Und jetzt gibt er mit großer Geste einen russischen Orden zurück. Das ist aus meiner Sicht an Verlogenheit und Heuchelei nicht zu überbieten“, findet Nitz, der im Nachbarschaftszentrum Grünhufe arbeitet.

„Deutsch-sowjetische Freundschaft bis zum Schluss“

Heuchelei wurde auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) seitens des ukrainischen Botschafters vorgeworfen, als sie ein Foto des blau-gelb beleuchteten Schweriner Schlosses in sozialen Netzwerken teilte und damit ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen wollte. Nitz: „Dabei haben die in Schwerin noch bis zum Schluss deutsch-sowjetische Freundschaft gespielt.“

Schon 2014, als Nitz die Ehrennadel von Sellering erhielt, sei ihm etwas mulmig gewesen. „Sellering hatte mehrfach erklärt, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen“, berichtet der Stralsunder. „Bei der Auszeichnung habe ich ihm dann gesagt: Wegen Leuten wie Ihnen mache ich diese Arbeit.“ Sellering habe das weggelächelt.

„Ich bin zu allem bereit“

Wichtiger als Orden und Ehrennadeln ist Nitz weiterhin das ehrenamtliche Engagement. So fuhr er in dieser Woche mit einem Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze, brachte Hilfsgüter für Geflüchtete dort hin und Ukrainer, die in ihrem Heimatland kämpfen wollen. Drei geflüchtete Frauen seien von der Grenze mit zurück nach Stralsund gebracht worden. Sie sind nun in Sicherheit und privat untergekommen. Nitz: „Das würde ich sofort wieder tun. Ich bin zu allem bereit.“

Von Kai Lachmann