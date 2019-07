Stralsund

Mit so einer Resonanz hatte wohl keiner gerechnet: 471 Einzelsportler und 165 Staffelteilnehmer haben sich jetzt für den Stralsund-Triathlon angemeldet. Sportler aus ganz Deutschland sind heiß auf den Wettkampf am und im Strelasund.

Wer mitmachen und einen der letzten Startplätze ergattern will, muss sich sputen. Nur noch sieben Plätze stehen beim Strandräuber-Pokal (Jahrgang 2001 und älter) zur Verfügung, acht Meldungen sind beim Jugendstaffel-Triathlon (Jahrgang 2004 bis 2007) möglich, und zwar unter www.stralsund-triathlon.de.

Startplätze aufgestockt

Dabei hatte das Organisationsteam vom Sportbund die Teilnehmerzahl schon von 500 auf 550 Plätze nach oben korrigiert. „Wir haben uns noch einmal zusammengesetzt und geguckt, was möglich ist. So wird nun zum Beispiel die Wechselzone erweitert, so dass für die Fahrräder genügend Platz bleibt“, sagt Sportbund-Präsident Maik Hofmann gegenüber der OZ und schiebt nach: „Aus unseren Erfahrungen mit anderen Großveranstaltungen wissen wir, dass etwa 10 bis 15 Prozent der Gemeldeten nicht starten. Wir wollten aber schon gern, dass 500 Teilnehmer ins Ziel kommen. Deshalb sind wir da jetzt etwas großzügiger.“

Der Schirmherr des Triathlons, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow, ist begeistert: „Wenn man schon beim ersten Stralsunder Triathlon die Teilnehmerzahl nach oben korrigieren muss, würde ich sagen: Alles richtig gemacht! Toll, dass so viele Lauf-, Schwimm- und Radfahrbegeisterte dem guten Ruf unserer Sportstadt folgen.“

Premiere für Triathlon in Stralsund schon 1990

Allerdings ist es nicht der erste Triathlon, der in Stralsund stattfindet. DLRG-Urgestein Ulli Hintz hat die OZ darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Premiere schon 1990 gab. „Damals hieß das Hanse-Triathlon. Die DLRG Stralsund war Veranstalter.“

Der Mann, der Jahrzehnte das Sundschwimmen moderierte, erinnert sich noch an die Anzeigen im Sundschwimm-Heft.„Damals war von einem Mitteltriathlon die Rede“, so der 71-Jährige. So wurden zu der Veranstaltung Ende August 2,3 Kilometer über den Sund geschwommen. Die Radlerstrecke war 75 Kilometer lang, gelaufen wurden 20 Kilometer. Bis 1994 hat Ulli Hintz Nachweise für die Sportveranstaltung. OZ-Leser, die damals beim Hanse-Triathlon geschwitzt haben, können sich gern bei uns melden...

Wettkampfleiter Maik Hofmann, selbst seit über 20 Jahren in der DLRG aktiv, zeigt sich überrascht. „Das wusste ich nicht. Durch den Generationswechsel in den Vereinen ist diese Information vielleicht in Vergessenheit geraten. Aber ich finde es schön, dass diese Idee von meinem Heimatverein schon einmal umgesetzt wurde.“ Die Streckenführung und insbesondere die Streckenlänge findet Hofmann, von Hause aus Rettungsschwimmer, sehr interessant. „Vielleicht könne wir ja von damals auch mal was mit übernehmen.“

Viele Helfer wollen Event unterstützen

Stadtsportbundpräsident Hofmann ist froh über die Hilfe, die er von vielen Seiten bekommt. „Die Hansestadt Stralsund unterstützt uns sehr“, lobt er. Auch die Gemeinde Kramerhof, durch die ein Teil der Radstrecke führt, zeigt sich sehr kooperativ. Dazu kommen zahlreiche Sponsoren, die den „ Triathlon Stralsund“ nur zu gerne unterstützen.

Zudem haben bereits zahlreiche Helfer ihre Unterstützung für das Wettkampfwochenende selbst zugesichert. Darunter sind viele Frauen und Männer, die in den vergangenen Jahren bereits beim Ironman 70.3 in Binz als Helfer aktiv waren und einfach Lust haben, auch weiterhin einen Triathlon zu unterstützen. Wer ebenfalls als Helfer dabei sein möchte, kann sich noch melden: über die E-Mail-Adresse kontakt@stralsund-triathlon.de oder telefonisch unter 03831/29 33 76.

Das sind die Wettbewerbe

Die ambitionierten Sportler haben die Möglichkeit, auf der Olympischen Distanz zu starten und hier um den Störtebeker-Pokal zu kämpfen: 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad, zehn Kilometer laufen.Im Angebot ist auch die Sprint-Distanz als Jedermann-Wettkampf: 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer laufen.

Diese Distanz ist vor allem für all jene ideal, die sich zum ersten Mal an einen Triathlon herantasten möchten. „Bei dieser Jedermann-Strecke kann wirklich jeder diesen tollen Sport ausprobieren – egal welches Material im Fahrrad, Schwimm- oder Laufbereich er besitzt“, so Maik Hofmann. In beiden Distanzen sind auch Staffel-Wettbewerbe angesagt.

Doch nicht nur die Erwachsenen können sich beim „ Triathlon Stralsund“ messen: Auch junge Sportler – Jahrgang 2007 und älter – gehen als Einzelsportler oder in einer Jugendstaffel ins Rennen: Sie schwimmen 400 Meter, radeln zehn Kilometer und laufen 2,5 Kilometer.

Schwimmen vor Strandbad-Kulisse

Im Strandbad erfolgt der Start für den Triathlon. Hier laufen die Sportler in den Strelasund hinein und schwimmen je nach Distanz eine oder zwei Runden. Direkt neben dem Ausstieg befindet sich die Wechselzone – hier warten die Fahrräder auf ihren Einsatz. Damit das alles vernünftig klappt, greift das Orga-Team hier auf die Erfahrung des Wettkampfleiters vom Schwerin-Triathlon zurück.

Radstrecke über Parow und Kedingshagen

Die Radstrecke führt die Sportler aus der Stadt hinaus bis nach Parow, Kedingshagen und wieder nach Stralsund. Die Athleten der Olympischen Distanz bewältigen diese Runde viermal, die Radler auf der Sprint-Distanz zweimal. Dann geht es zurück zur Wechselzone ins Strandbad.

Laufdistanz über Sundpromenade und Mole

Vom Strandbad aus laufen die Teilnehmer an der Sundpromenade entlang bis zum Wendepunkt am Molenkopf und zurück – die Sportler auf Sprint-Distanz bewältigen diese flache Laufrunde einmal, die anderen zweimal.

Mehr lesen:

Ines Sommer