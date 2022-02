Stralsund

Der Ukraine-Krieg droht die Familie des Stralsunder Unternehmers Torsten Grundke zu zerreißen. Seine Ehefrau Yana stammt ursprünglich aus Ternopil, einer größeren Stadt in der westlichen Ukraine. „Wenn Menschen in Not sind, hilft man natürlich. Besonders wenn es um die eigene Familie geht“, sagt Grundke.

Der Chef des Stralsunder Mediamarktes machte sich am frühen Samstagmorgen mit einem Freund aus Georgien auf, um an die polnisch-ukrainische Grenze zu gelangen. Dort wollte er so viele Familienmitglieder wie möglich abholen und in Sicherheit nach Stralsund bringen.

Flüchtlinge stehen 30 Kilometer vor der Grenze zu Polen

Nach einem halben Tag haben sie die 1100 Kilometer hinter sich und kommen an der Grenze an. Sie haben extra den kleinen Grenzübergang in der Nähe der polnischen Kleinstadt Przemysl ausgewählt. Dennoch bietet sich den Männern vor Ort ein chaotisches Bild.

Auf beiden Seiten der Grenze stauen sich Autos. Tausende Ukrainer versuchen das Land zu verlassen und werden von Familienmitgliedern und Freunden in Polen erwartet. Quelle: privat

Viele Familien aus Polen, Tschechien aber auch aus Deutschland sind an die Grenze geeilt um zu helfen. Der Verkehr läuft schleppend. Lange Zeit war es unsicher, ob und wann Grundkes-Familie es zur Grenze schafft. „Die Menschen stehen bis zu 30 Kilometer vor der ukrainischen Grenze“, ordnet Grundke ein.

Männer können Ukraine nicht mehr verlassen

Denn die Angst an der Grenze ist greifbar. Auch im keine 100 Kilometer entfernten Lwiw gab es bereits erste Kampfhandlungen. Der Krieg kommt also auf die polnische Grenze zu. Und spätestens dort wird ausgesiebt. „Nur Frauen und Kinder gelangen über die Grenze. Männer haben keine Chance“, so Grundke. Die Frauen müssten ihre Männer zurücklassen – und auch ihre jugendliche Söhne.

Dies trifft auch Grundkes-Familie. Der Vater seiner Frau ist 59 Jahre und muss in der Ukraine bleiben. „Seine Ehefrau bleibt bei ihm. Beide versuchen den Krieg dort zu überstehen und da sie Ärztin ist, will sie vor Ort humanitäre Hilfe leisten.“ Auch Cousins, die erst 17 und 18 Jahre alt sind, können die Grenze nicht mehr passieren. Voraussichtlich werden die jungen Männer versuchen, das eigene Land zu verteidigen. „Den Soldaten fehlt es quasi an allem“, sagt Grundke. „Sie haben weder Kampfanzüge, noch eine Ausbildung an der Waffe oder Medikamente. Selbst Unterwäsche ist gefragt.“

Der Stralsunder Torsten Grundke wartet zwischen anderen Helfern an der polnisch-ukrainischen Grenze bei Przemysl auf die Familie seiner Frau. Quelle: privat

Mehrere Stunden wartet Grundke an der Grenze. Sein georgischer Freund hilft beim Übersetzen. Sie sehen Grenzpolizisten unter Hochdruck arbeiten, damit möglichst viele Menschen geordnet über die Grenze kommen. Viele Wartende haben Schilder beschrieben, damit sich Familien wiederfinden oder entfernte Verwandte oder Freunde abgeholt werden können.

Immer wieder kommt es zu emotionalen Szenen. Menschen umarmen sich. Sie haben es geschafft, sich dem Ukraine-Krieg zu entziehen. Doch sie haben ihre Heimat zurückgelassen. Und ihre Männer. Irgendwann am Sonnabendabend dann die gute Nachricht: Schwester Julia und Tante Olga haben es an den Grenzübergang geschafft. Der gesamte Borderprozess hätte rund acht Stunden gedauert. Wenig später kann Grundke sie in den Arm nehmen. Gleich danach beginnt Rückfahrt nach Deutschland.

„So eine Willkommenskultur brauchen wir jetzt auch in Deutschland“

Von der Fahrt an die Grenze schöpft Grundke jedoch auch Hoffnung. „Ganz Polen hilft“, sagt Grundke. Autos und Kleinbusse würden sich nahe der Grenze stauen, voll mit Hilfsmitteln, Essen, Wasser und Kleidung. „So eine Hilfsbereitschaft werden wir jetzt auch bei uns in Deutschland brauchen“, sagt Grundke. Bisher hätten sich rund 100 000 Menschen auf den Weg gemacht. „Man kann davon ausgehen, dass bald Millionen Menschen wirklich Hilfe und Unterstützung von uns brauchen. Besonders weil es hauptsächlich Frauen und Kinder betrifft, die oft nur einen Handkoffer bei sich haben. Daher brauchen wir jetzt eine Willkommenskultur“, sagt Grundke.

Direkt an der polnischen Grenze warten Helfer mit Schildern. Quelle: privat

Zwar hofft auch der Stralsunder, dass der Konflikt schnell endet, dennoch sollte man davon eher nicht ausgehen. „Die Ukrainer sind bereit ihr Land zu verteidigen. Der Konflikt könnte Wochen oder auch Monate andauern“, so seine Einschätzung. „Unter dem Krieg leidet aber nicht nur die Ukraine, sondern auch das russische Volk. Viele Familien leben in beiden Ländern“, sagt Grundke. So sei es auch mit seiner Familien.

Friedensgebet am Montag in der Stralsunder Marienkirche

Die Rückfahrt ging schnell. „Die Straßen in Polen waren frei. Sie haben auch die Gebühren für die Maut ausgesetzt“, sagt Grundke. „Zudem waren viele ukrainische Kennzeichen unterwegs.“ Grundke wird seine Familie bei sich aufnehmen. Doch er ist sich sicher, dass bald noch viel mehr Unterkünfte und Anstrengungen in Stralsund gefragt sein werden. „Jede Hilfe zählt“, und verweist darauf, dass am Montagabend gegen 19 Uhr etliche Helfer auch beim Friedensgebet in der Stralsunder Marienkirche zusammenkommen werden.

Von Kay Steinke