Ein klassisches Erinnerungsfoto fürs Familienalbum: Feuerwehrmann Marco, Ehefrau Daniela und Sohn Levin stehen vor dem Mehrzweckschiff „Arkona“ an der Stralsunder Hafenkante und lächeln. Der Anlass, warum sie dort stehen, ist allerdings bitter. Vater Marco wird den Kampf gegen seine Krebserkrankungen verlieren. Mit der Reise nach Stralsund sollen seinem Kind noch möglichst viele prägende Erinnerungen an seinen Papa geschaffen werden. Er ist sechs, sein Vater 40. Das Foto entstand im vergangenen August. Die Beerdigung war jetzt Anfang März.

Der Stralsunder Peter Grundmann zeigt das Bild auf seinem Laptop. Ihn berührt dieses Schicksal sehr, seine Finger zittern etwas. Grundmann ist nicht nur Gastronom auf dem Dänholm (Peters „Cafe del mar“), sondern auch Landeskontaktstellenleiter der Selbsthilfeorganisation Deutscher Einsatzkräfte. Die SDEK will er hier oben bekannter machen. Sie hatte sich darum gekümmert, dass der Feuerwehrmann und seine kleine Familie aus Süddeutschland nach Stralsund reisen und hier ein paar Tage – so gut es eben möglich war – abschalten konnten.

Feuerkrebs ist keine anerkannte Berufskrankheit

Denn Ziel der SDEK ist es, Menschen zu helfen, die in einem Rettungs- oder Hilfseinsatz selbst Schaden genommen haben. „In diesem Bereich gibt es enorme Defizite“, berichtet der 47-Jährige. So werde beispielsweise die Erkrankung des verstorbenen Familienvaters auch Feuerkrebs oder Feuerwehrkrebs genannt. Grundmann: „Im Einsatz sind die Feuerwehrleute in der Regel geschützt. Danach kommt beim Ausziehen ihre Haut aber mit kontaminierter Einsatzkleidung in Kontakt, etwa mit Partikeln verbrannter Gefahr- oder Giftstoffe, was besonders aggressiven Krebs auslösen kann.“

Feuerwehrleute hätten ein um 30 Prozent erhöhtes Krebsrisiko im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, sagt er und bezieht sich dabei auf Angaben der Hamburger Feuerkrebs-Gesellschaft. Diese setzt sich unter anderem für eine Anerkennung als Berufskrankheit und damit verbundene Entschädigungen für Einsatzkräfte ein. Im Fall von Feuerwehrmann Marco habe es keinerlei spezifische Unterstützung von offiziellen Stellen gegeben.

Stärke zeigen, Schwächen verstecken

Auch deshalb will die SDEK Abhilfe schaffen und tun, was sie kann: Soforthilfe, Trauma- und Trauer-Begleitung, soziale und juristische Beratung, Seelsorge, Beistand für Angehörige und Hinterbliebene, Suche nach weiterer Unterstützung von staatlichen und privaten Förderern oder eben die Organisation eines Stralsund-Besuchs wie für den Feuerwehrmann und seine Familie. „Unser Pilotprojekt“, meint Grundmann.

Stärke zeigen und keine Schwächen zulassen – das gehört nicht selten zum Selbstverständnis von Einsatz- und Rettungskräften. Und wenn sie doch mal Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sieht das Standard-Angebot meist so aus: Auswertungen von Einsätzen, Gesprächsangebote mit Seelsorgern, vielleicht sogar mit einem Psychologen. Doch ist das schon ausreichend Hilfe für Feuerwehrleute, die im Einsatz Menschen retten wollten und es doch nicht geschafft haben? Für Rettungssanitäter, die nach Unfällen die furchtbaren Bilder nicht aus dem Kopf bekommen? Für Polizisten, die bei Demonstrationen zum Schlagstock greifen mussten und von Schuldgefühlen geplagt werden? Oder für Soldaten, die im Auslandseinsatz verletzt wurden – körperlich oder seelisch?

Unvermittelt kommen die Bilder hoch

Peter Grundmann hat am eigenen Leib erfahren, dass es unheimlich kompliziert werden kann. Er selbst war im Krieg in Jugoslawien und erkundete auf Einsatzfahrten unbekannte und zerstörte Gebiete. Bei einer Wäschelieferung an ein Feldlazarett hat er schwer verletzte Soldaten gesehen, die gerade gebracht wurden.

Als er wieder in Deutschland ankam, merkte er, dass er keinen Rasen mehr betreten konnte – zu viel Angst. „In Jugoslawien waren solche Flächen gefährlich, weil sie vermint sein konnten“, blickt er zurück. Als er sich einmal versehentlich in die Hand schnitt und viel Blut floss, waren die Bilder aus dem Feldlazarett wieder da – und auch die der zerstörten Dörfer, hungernden Menschen und verendeten Tiere.

Scham überwinden, um darüber reden zu können

Körperlich unversehrt, doch seelisch schwer belastet. Grundmann hatte ein großes Problem vom Einsatz davongetragen. Es kam zu Stresssituationen in der Familie, Vernachlässigung des eigenen Lebens, Burn-out-Erscheinungen. „Mich hatte es richtig erwischt.“ Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung. Er suchte sich Hilfe und will nun auch für andere da sein. „Für mich ist es ein Teil der Therapie, dass ich durch die Dinge, die ich gelernt habe, anderen helfen möchte. Ich habe Erfahrungen, Schamgrenzen zu überwinden, um darüber reden zu können.“ Für ungestörte Gespräche will die SDEK in Stralsund Räume mieten.

Grundmann hofft, dass mit der Arbeit der SDEK vor allem ein Gedanke mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt: „Die Jungs und Mädels, die euch das Leben retten – zu Land, zu Wasser, in der Luft, auf zivilem und militärischem Wege – haben das gleiche Recht schwach zu sein, wie diejenigen, die sie retten. Das erfordert Akzeptanz dafür, dass der gestandene Mann auf einmal kein gestandener Mann mehr ist.“

