Stralsunder Verein Tutmonde: Migranten starten Hilfsaktion für Geflüchtete 

Stralsund

Khalil Khalin steht mit einem leeren Beutel vor der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf dem Dänholm. Dort zwischen Stralsund und der Insel Rügen wohnt sie derzeit in einem Block – mit zahlreichen weiteren bedürftigen Menschen und Familien. An der Hauswand erinnert ein Schild an das Besuchsverbot. „Niemand denkt während der Corona-Pandemie an diese Menschen“, sagt Jana Michael, Gründerin des Stralsunder Vereines Tutmonde. „Das wollen wir ändern“, sagt Michael.

Dafür haben die Mitglieder der Migrantenorganisation am Montag ein neues Hilfsprojekt gestartet. Sie versorgen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern rund 34 Familien und 100 alleinstehende Personen mit Carepaketen. Auch Khalin bekommt einen gefüllten Beutel.

Das ist in den Carepaketen drin

„Nudeln, Reis, Bohnen, Tomaten, Zwiebeln und Humus ist drin“, zählt Michael auf. „Es geht nicht um Genuss, sondern um Ernährung.“ Bis zum Ende der Sommerferien soll die Aktion vorerst weiterlaufen – in der Hoffnung, dass dann die erste Infektionswelle der Corona-Pandemie überstanden ist.

Am Montag sind Michael und ihre Mitstreiter dabei auf dem Dänholm. An anderen Tagen verteilen sie das Essen an bedürftige Flüchtlinge in Tribsees oder in Bergen auf Rügen. „95 Prozent der Kosten trägt die Aktion Mensch“, sagt Michael. Der Verein, der sich laut eigener Darstellung primär für Frauenrechte, Kinderschutz und Entwicklungspolitik einsetzt, muss jedoch einen Eigenanteil aufbringen. Für Tutmonde in der Krisenzeit nicht leicht, denn Zuschüsse brechen weg. „Die Solidarität mit Menschen mit Migrationshintergrund nimmt ab“, erklärt Michael. Angewiesen ist man daher auf Spenden. „Ein paar Spenden haben wir bekommen, über weitere würden wir uns freuen“, sagt Michael.

Grüne unterstützen Tutmonde

Für den Start der Aktion half die Grünenfraktion der Stralsunder Bürgerschaft aus, sie übernahm rund 300 Euro. Grünen-Vorsitzende Anett Kindler beteiligte sich am Montag auch beim Packen der Überlebenspakete vor der Unterkunft. „Alle sind mit der Pandemie beschäftigt. Da bleiben Randgruppen unbeachtet“, sagt sie. „Deshalb ist diese Aktion sehr wichtig. Die Menschen sind unglaublich dankbar. Da bekommt man selbst das Gefühl, dass man viel mehr in den Beutel tun müsste.“

Wichtig sei Kindler, dass man über die Aktion auch die Kinder erreicht. „Deren Situation ist besonders schlimm. Sie kommen nicht raus und haben Traumata.“ Auch alle Angebote der AG Flüchtlingshilfe wie Kinderbetreuung und Fahrradwerkstatt müssten derzeit ruhen. So fehle es den Jüngsten an sozialen Kontakten – und den Eltern an Entlastung.

Einkaufsliste soll abgepasst werden

Ein Flüchtling vor der Stralsunder Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf dem Dänholm. Quelle: Kay Steinke

Aufgrund der Lage wurden die Lebensmittel vor der Unterkunft aufgetürmt. „Niemand darf rein. Aber sie dürfen kurz rauskommen“, sagt Michael. Die Nahrungsmittel wurden vorab in einem arabischen Laden abgeholt. „Mit dem deutschen Lebensmittelhandel wollen wir noch ins Gespräch kommen“, sagt Michael.

Vor dem Tisch der Helfer bildet sich schnell eine Schlange. Einige der Flüchtlinge tragen einen Mundschutz, den sie von den „Tutmonde-Näherinnen“ bekommen haben. „Insgesamt haben wir schon 1000 Masken genäht“, sagt Justyna Geier. „Nicht nur für die Gemeinschaftsunterkunft, sondern auch für das Hospiz.“ Auch diese Aktion soll weiterlaufen, genau wie der Skype-Unterricht. Der dreifachen Mutter liegt auch das Wohl der Flüchtlingskinder besonders am Herzen. „Es war das erste Mal. Wir werden die Einkaufslisten etwas anpassen. Gebraucht wird mehr frisches Obst oder Gemüse und eine Kleinigkeit für die Kinder“, sagt sie.

Integrationsbeauftragte Schmuck lobt Arbeit von Tutmonde

„Die Arbeit von Tutmonde ist total wichtig“, lobt Anja Schmuck, Integrationsbeauftragte der Hansestadt Stralsund. Auch sie half beim Packen der Beutel – und brachte als Sachspende von der Stadt noch Masken, Desinfektionsmittel und Seife mit. Auch eine finanzielle Beteiligung an der Aktion sei denkbar. „Sie wissen, was dringend benötigt wird, gerade weil sie auch aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Es ist etwas wunderbares, wenn sie jetzt selbst Verantwortung in ihrer neuen Heimat übernehmen und anderen helfen.“

Weiterhin hätte das Ehrenamt in Vorpommern auch eine lange Tradition. Auch Tutmonde hat schon eine eigene Geschichte. Seit 2006 hilft ihr Verein anderen Menschen mit Fluchterfahrung. In der Coronazeit wollten sie daher unterschiedliche Sachen anbieten. „Erst Mundschutz, dann Skype-Unterricht, jetzt ergänzen wir den Speiseplan“, sagt Ja Michael. „So wissen auch diese Menschen, dass jemand an sie denkt.“

Spenden für die Hilfsaktion Für die Hilfsaktion mit der Aktion Mensch braucht der Stralsunder Verein Tutmonde Spenden. Einmal wöchentlich verteilen die Vereinsmitglieder Grundnahrungsmittel an besonders bedürftige Familien und alleinstehende Personen mit Fluchterfahrung. Für Leser, die die Aktion unterstützen möchten, hat der Verein ein Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern eingerichtet. Spendenkonto: Tutmonde e.V., IBAN: DE90 1505 0500 0701 0002 87, Sparkasse Vorpommern, BIC: NOLADE21GRW Wer mehr über den Verein erfahren möchte, kann sich unter anderem per Mail melden: info@tutmonde.eu

Von Kay Steinke