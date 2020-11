Stralsunder Verein Tutmonde bekommt die nächste Auszeichnung

Stralsund

Der Stralsunder Verein Tutmonde ist mit dem ökumenischen Förderpreis Eine Welt MV ausgezeichnet worden. Er ist mit 2000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird seit 2014 von den evangelischen Kirchenkreisen Mecklenburg und Pommern, den katholischen Erzbistümern Berlin und Hamburg sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in MV verliehen, Kooperationspartner ist das Eine-Welt-Landesnetzwerk. Für den Preis hatte es 19 Bewerbungen gegeben.

Die Mitglieder von Tutmonde engagierten sich in Stralsund vor allem für Frauen und Mädchen mit Flucht- und Migrationserfahrungen, hob das Eine-Welt-Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern zur Online-Preisverleihung vor einigen Tagen hervor. Tutmonde verbinde dabei entwicklungspolitische Arbeit mit Nachhaltigkeitszielen, Feminismus und Antirassismus. „Und das durchaus kämpferisch“, sagte Sprecherin Andrea Krönert.

Dass der Verein im Sommer einen Podcast in bis zu sechs Sprachen startete und sich auch von einem Angriff rechtsextremer Täter auf sein Büro im vergangenen Frühjahr nicht einschüchtern ließ, habe für die Jury den Ausschlag gegeben. „Aktuell begleiten Sie Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung rund um das Thema Covid-19 psychologisch und medizinisch“, würdigte Bischof Tilman Jeremias. „Damit leisten Sie eine unersetzliche Hilfe für Menschen, die zum Teil auf engem Raum leben müssen und denen Informationen und Unterstützung dazu kaum zugänglich sind.“

Motto: „Grenzenlose Solidarität“

Der zweite Preis ging an die Faire Kita Zinnowitz aus Usedom, den dritten Preis gewann die Rostocker Schule Ecolea für ihre Partnerschaft mit einer Schule in Brasilien. Einen Sonderpreis (1000 Euro) gewann die Begleitgruppe für Flüchtlinge in der Region Ribnitz-Damgarten.

Der Förderpreis wurde zu Beginn der Veranstaltungsreihe „Weltwechsel“ unter dem Motto „Grenzenlose Solidarität“ vergeben. Rund 60 Akteure präsentieren bis zum 22. November Musik, Theater, Lesungen, Workshops oder Diskussionen. Viele der insgesamt 90 geplanten „Weltwechsel“-Veranstaltungen finden wegen der Corona-Krise online statt. Zum Teil werden Termine auch auf die Zeit nach den Corona-Einschränkungen verschoben.

Kinderbuch soll erarbeitet werden

Für Tutmonde war es die zweite Auszeichnung innerhalb weniger Wochen. Ende September gewannen der Verein und die Stadt Stralsund im Wettbewerb „ Kommune bewegt Welt“ eine mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Zusammenarbeit.

So gibt es beispielsweise einen Fachaustausch zwischen Politik, Verwaltung und Verein, in dem Themen aus den Bereichen Migration, Integration und Entwicklungspolitik eine Rolle spielen. Das gewonnene Geld soll unter anderem für die Erarbeitung eines Kinderbuches verwendet werden.

Von Kai Lachmann und Joachim Mangler (dpa)