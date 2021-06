Stralsund

Unzählige Vereine, Initiativen und Gemeinschaften hatten während der Pandemie mit finanziellen Einbußen zu kämpfen – und haben es noch immer. Mit der Aktion „Gemeinsam für MV“ rief die Lübzer Brauerei deshalb im November die Menschen im Bundesland dazu auf, sich mit ihrem persönlichen „Leuchtturm-Projekt“ zu bewerben. „Wir möchten mit der Aktion dazu beitragen, dass Mecklenburg-Vorpommern ein besonders lebenswerter Ort bleibt“, sagt Geschäftsführer Bastian Pochstein. Vereine, Stiftungen und Einzelpersonen hatten die Chance, mit ihrem Projekt aus den Bereichen Umwelt und Soziales eine finanzielle Förderung zu erhalten. Lübzer stellte insgesamt 10 000 Euro bereit.

Der Hauptpreis in Höhe von 6000 Euro ging nach Stralsund, genauer gesagt an den Förderverein für Landschaft und Naturschutz Devin. Mit viel Hingabe und Ausdauer kümmern sich die Ehrenamtler seit 1996 darum, dass Tier- und Pflanzenwelt der drei Jahre zuvor unter Naturschutz gestellten Halbinsel im Süden Stralsunds erhalten bleiben. Keine einfache Aufgabe bei ungefähr 70 000 Besucher pro Jahr (Tendenz steigend) – Hinterlassenschaften wie Müll, Lagerfeuerstellen und Schäden am Cliff durch Kletterer oder spielende Kinder sind vor allem in der Hochsaison an der Tagesordnung.

„Wenn das Kindern passiert wäre...“

Beim Siegerprojekt des Naturschutz-Vereins geht es darum, ein mit Birken bewachsenes Moor im hinteren Teil der Halbinsel einzuzäunen. Warum ist das notwendig? „An den Rändern geht es stellenweise bis zu zwei Meter steil hinunter“, erklärt Jürgen Kossendey, Vorsitzender des Fördervereins. Weil der Bewuchs hoch ist, sei das nicht sofort erkennbar. „Im vergangenen Jahr haben wir dort fünf tote Schafe entdeckt und im Jahr davor ebenfalls.“ Die Kadaver hätten das Wasser verunreinigt und seien herausgezogen worden, so gut es eben noch ging. Die Tiere gehörten zu einer Herde, die ein Schäfer auf der Halbinsel weiden ließ. Sie seien vermutlich den Hang abgerutscht und hätten es nicht mehr hoch geschafft. Kossendey: „Nicht auszudenken, wenn das Kindern passiert wäre...“

Lübzer-Geschäftsführer Pochstein hat sich Anfang dieser Woche ein Bild von der Umsetzung des Projektes gemacht. Zwei Zaunfelder à 50 Meter stehen bereits. Das längliche Moor ist insgesamt 2,5 Hektar groß – mehrere hundert Meter fehlen noch, sollen aber bald kommen. „Der Schäfer will hier wieder seine Schafe herbringen, denn jetzt ist das Gras am saftigsten. Aber vorher muss eben der Zaun fertig werden“, erklärt Jürgen Kossendey. Diesen baue der Schäfer selbst mit ein paar Helfern. Trotz Zaun soll das Moor aber weiterhin betreten werden können. Vier Pforten werden eingebaut.

Birken müssen weichen, um das Moor zu schützen

Die 6000 Euro des Lübzer-Preises finanzieren den Löwenanteil. Das bisher beschaffte Material für etwa 750 Meter reicht noch nicht, hat aber schon mehr gekostet. Zudem ist es mit der Einzäunung der Fläche nicht getan. Denn der Verein hat noch eine viel größere Aufgabe vor: Fast alle Birken sollen gefällt werden. „Das Moor wird sonst austrocknen“, erklärt Kossendey. „Die Birken saugen Wasser aus dem Boden. Je trockener das Moor ist, desto besser sind die Bedingungen für die Bäume. Aber nur wenn das Moor nass bleibt, kann es Methan und CO2 speichern. Das dient dem Klimaschutz.“ Das sähen auch die Fachleute des Greifswalder Moor-Zentrums so. Die Landesforstbehörde habe bereits grünes Licht für die Maßnahme gegeben.

Projekt hilft, die Schönheit des Landes zu erhalten

Das Moor liegt im Tal zwischen zwei Erhebungen – neben der bekannten Höhe 23. Es speist sich aus Regenwasser. Doch trockene Sommer und bis zu 2000 Sonnenstunden im Jahr setzen die Fläche zusätzlich unter Druck. Dabei sei sie auch deshalb erhaltenswert, weil dort gefährdete Pflanzenarten wachsen, erklärt Bettina Baier, Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND). „Königsfarn und Sonnentau“, fügt ihr Mann Hermann an. Beide sind Mitglieder im Devin-Verein.

Letztlich zeigte sich Lübzer-Chef Pochstein überzeugt, dass das Preisgeld hier gut angelegt ist. „Wir wollen Gemeinschaftsgeist, Naturschutz und Gewässerschutz fördern. Ihre sympathische Bewerbung hat uns beeindruckt. Ihr Projekt sorgt ein Stück weit dafür, die Schönheit unseres Landes zu erhalten.“

