Stralsunder Vereine wollen mehr Hallen- und Schwimmbadzeiten

Stralsund braucht dringend eine weitere Sporthalle, und auch im Schwimmbad des Hanse-Doms muss sich dringend etwas tun. Das sind zumindest zwei Hauptprobleme, die bei der ersten großen Runde des Sports am Dienstagabend im Löwenschen Saal des Rathauses angesprochen wurden.

80 Sportler im Rathaus

Doch das Ganze wurde mehr als nur eine Meckerstunde. Rund 80 Männer und Frauen, die sich für den Sport ehrenamtlich engagieren, nutzten die Möglichkeit, mit Stadtverwaltung und Sportbund ins Gespräch zu kommen, da wurde auch so manche Idee geboren.

Hanse-Dom in der Kritik

Das Sportbad im Hansedom Stralsund Quelle: Christian Rödel

„Zu meinem Verein BSG Empor gehört auch die Abteilung Badminton. Doch die Sportler haben keine Spielstätte“, kritisiert Winfried Degner. Auch Arndt Melms von „sport live“ und der Stralsunder Kindersportschule Kiss sieht dieses Problem. Die Hallenzeiten seien begrenzt, da sei eine Weiterentwicklung nicht drin. „Und ich möchte die Zustände im Hanse-Dom ansprechen. Mal abgesehen davon, dass die Kapazitäten ausgeschöpft sind, ist dort auch die Verletzungsgefahr groß, da muss dringend etwas passieren. Gerade erst ist jemand schlimm ausgerutscht und hat sich an der Schulter verletzt.“

Übungsleiter fehlen

Die Vertreterin des Stralsunder Kanuclubs sprach ein Problem aus dem Nachwuchstraining an. Mit den Ganztagsschulen werde es immer schwieriger, die Kinder zu trainieren. Hier sei eine bessere Zusammenarbeit von Schule und Verein wünschenswert. Martin Schoenemann von der WSG Grünhufe sagte, dass es in seinem Verein immer schwieriger werde, Übungsleiter zu finden. Professor Wilhelm Petersen, der für den Wassersportverein der Hochschule und fürs Org-Team der Stralsunder Segelwoche sprach, wünschte sich, dass der Hafen Schwedenschanze bald wieder genutzt werden kann.

Stralsund hat 11 000 Sportler in 62 Vereinen

Dass die rund 11 000 Sportler der 62 Vereine in Stralsund viel leisten, zeigte sich unter anderem beim TSV 1860. „Wir haben nach sieben Jahren Pause das einst so traditionsreiche Gewichtheben in Stralsund wiederbelebt und freuen uns auf den ersten Mannschaftskampf am 26. Februar“, sagte Ralf Klingschat. Der Heber, der auch für die FDP/CDU-Fraktion in der Bürgerschaft sitzt, hatte übrigens die Idee zu der Runde des Sports – die Wiederbelebung einer Veranstaltung, die es in den 90er Jahren schon mal in ähnlicher Form unter Sportamtsleiterin Monika Bressem gegeben hatte.

Torsten Hochmann vom Kegelverein Hansa meinte: „Gut, dass wir vor zehn Jahren die Möglichkeit hatten, eine eigene Kegelbahn zu bauen. Dadurch konnten wir eine gute Jugendarbeit entwickeln, wir sind sehr erfolgreich, auch im Behindertensport.“

Das wünschen sich die Stralsunder Sportler SHV-Handball-Manager Markus Dau regte an, als Fördermöglichkeit für den Leistungssport wieder die Sportklassen ins Leben zu rufen. „Das gab es schon mal, war eine gute Sache.“ Arndt Melms von der Kindersportschule wünscht sich eine Kooperation mit anderen Sportvereinen. „Wir betreuen die Kinder bis zur 4. Klasse, dann haben sie die sportliche Grundausrichtung. Damit sie uns dann als mögliche Leistungssportler nicht verloren gehen, könnte ich mir ein Probetraining vorstellen. Handballer, Ruderer, Volleyballer und Co. können gern auf uns zukommen.“ Sonja Gelinek, neue Leiterin des Amtes für Schule und Sport, hatte mit ihrem Team ebenfalls ein paar Ideen ausgebrütet: Dazu zählt ein Tag des Sports auf dem Alten Markt oder am Strand, an dem sich alle Vereine vorstellen, so dass man verschiedene Sportarten ausprobieren kann. „Man könnte auch die Sporthallen zu eher ungenutzten Zeiten öffnen, zum Beispiel am Sonntagvormittag.“ Unter dem Motto „Stralsunder Sport auf einen Blick“ wäre eine Internetseite denkbar, auf der alle Vereine präsent sind. „Natürlich macht das viel Arbeit, und das kostet auch Geld, wenn man es ordentlich pflegt...“, sagte die Amtsleiterin und OB-Stellvertreterin. Sportbund-Präsident Maik Hofmann hatte diese gute Nachricht: Es soll demnächst ein Vereinsbus angeschafft werden, den alle nutzen können. iso

Kunstrasen an der Kupfermühle frühestens 2022 fertig

Ein locker aufgelegter Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) hatte es sich nicht nehmen lassen, über die nächsten Sport-Investitionen zu informieren – von den Hallen-Neubauten an der „Juri“ oder in Andershof, der Strand-Sanierung und vielen Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zum Riesenprojekt Kupfermühle. Zu Letzterem wollte TSV-Fußballtrainer Robin Baarhs gleich mal wissen, wann der Kunstrasenplatz, der dringend gebraucht wird, bespielbar sein soll ...

„Der erste Abschnitt soll Ende 2020 beendet sein. Der Kunstrasen wird wohl nicht vor 2022 genutzt werden können, zumal wir da auch noch an der Finanzierung arbeiten. Ihr kennt die Situation im Handwerk, wisst, dass im Zuge der Ausschreibungen oft alles teurer wird“, so Badrow, der in diesem Zusammenhang gucken ließ, dass er dafür sei, für die Absicherung von Fördermitteln für künftige Projekte einen Kredit von 20 Millionen Euro aufzunehmen.

Vogelsang-Halle könnte erweitert werden

Die Fans des SHV verwandelten die Vogelsang-Halle immer wieder in einen Hexenkessel. Sie haben den Wunsch nach einer Stadthalle noch nicht abgeschrieben. Quelle: Niklas Kunkel

„Ich verstehe eure Sorgen, und ich weiß, das geht euch alles zu langsam, aber wir haben viele Millionen-Projekte vor der Brust, die können wir nur Stück für Stück abarbeiten“, so der OB. Er habe auch auf der Uhr, dass sich rund um den Hanse-Dom etwas ändern müsse. „Der ist in die Jahre gekommen, hier muss erweitert und saniert werden. Wir sind da im Gespräch. Durch die mit Kramerhof vollzogene Gebietsänderung eröffnen sich nun aber auch Möglichkeiten, die Vogelsang-Halle zu erweitern.“

Kleine Sporthalle neben dem Schulzentrum

noch eine gute Nachricht hatte das Stadtoberhaupt: „Wir haben jetzt gerade eine Variante gefunden, neben dem Schulzentrum eine kleine Sporthalle zu bauen. Das packen wir an – ebenso wie die Mehrzweckhalle am Strand.“

Von Ines Sommer