Stralsund

57 477 Verkehrsunfälle haben sich 2018 auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns ereignet. Alleine im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden im Schnitt 24 Unfälle am Tag registriert. Wo könnte angesetzt werden, die Zahlen zu verringern? Landesverkehrsminister Christian Pegel ( SPD) spricht am Mittwoch mit Vertretern des Vereins Verkehrswacht Stralsund über politische Ansätze und die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Fahrradtraining für Kinder: Seit Mai hat die Verkehrswacht nach sechs Jahren Wartezeit wieder einen Übungsgarten mit Schildern und Straßen im Kleinformat. „Die Viertklässler absolvieren einen theoretischen Teil in der Schule, dann kommen sie zu uns, machen eine praktische Prüfung und wenn sie die bestehen, gibt es von uns als Belohnung eine Art Fahrradführerschein“, erklärt Wilfried Harfenmeister, ehemaliger Polizist und Vorsitzender der Verkehrswacht. „Wir wollen Erfolgserlebnisse schaffen.“ Rund 500 Kinder würden jedes Jahr so eine Prüfung ablegen.

Kurse für E-Bike-Fahrer: Stellvertreter Thomas Poddig fügt hinzu: „Wir können im Verkehrsgarten auch Pedelec-Kurse anbieten.“ Kooperationen mit Fahrradläden sind dafür eine Option. Minister Pegel hält das für einen sinnvollen Ansatz. Das niederländische Königspaar habe kürzlich beim Besuch in Mecklenburg-Vorpommern berichtet, dass in den Niederlanden die Zahl der Verkehrstoten, die ein E-Bike nutzen, mittlerweile höher ist als die der verstorbenen Autofahrer.

Prävention für Fahranfänger: Die Stralsunder Verkehrswacht besucht die Berufsschulen des Landkreises, um die Schüler – oftmals Fahranfänger – mit Aktionselementen aufzuklären. „Wir nutzen Gurtschlitten, um den Schülern zu vermitteln, wir wichtig es ist, sich anzuschnallen“, erklärt Harfenmeister. Mit zehn Kilometern pro Stunde werde ein Aufprall simuliert. Ferner werden ein Pkw-, ein Motorrad- und ein Überschlagsimulator eingesetzt. Rauschbrillen vermitteln die Wahrnehmungsbeeinträchtigung nach dem Alkoholkonsum, Erste-Hilfe-Trainings und ein Verkehrsquiz runden das Angebot ab. Bis zu 1200 Berufsschüler würden so jedes Jahr angesprochen und aufgeklärt.

Schulung älterer Verkehrsteilnehmer: Sollte es ab einem bestimmten Alter eine verpflichtende Prüfung geben? Immerhin werden viele Unfälle von Älteren verschuldet. Politisch ist in der Frage nicht viel Bewegung. Die Verkehrswacht bietet aber spezielle Nachschulungen für „die Lebensreifen“ ( Pegel) an. „Wir erläutern zum Beispiel Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung und neue Techniken im Fahrzeug“, sagt Poddig. Rund 100 Teilnehmer machen mit, das Interesse ist deutlich größer.

Absenken der Promillegrenze: Derzeit gilt in Deutschland eine Obergrenze von 0,5-Promille. „Das ist noch immer viel zu hoch“, befindet Pegel. Doch im Südwesten Deutschlands gebe es Widerstand gegen eine Absenkung auf 0,2 oder 0,0. „Wein und Bier werden dort sogar in Kantinen großer Betriebe angeboten“, nennt er als einen der Gründe.

Sehkraft regelmäßig testen lassen: Laut Pegel sei es „Wahnsinn“, dass in Deutschland nur einmal für das Erlangen des Führerscheins die Sehkraft getestet werde und danach keine Pflicht mehr dazu herrscht. „Gerade Brillenträger wissen, dass sie sich verändert“, sagt Pegel, der sich in diesem Punkt für Änderungen stark machen will.

Hauptamtliches Personal für die Verkehrswachten: „Wir fühlen uns ausgebremst“, bemängelt Wilfried Harfenmeister von der Verkehrswacht. Viele Aktionen zögen einen hohen bürokratischen Aufwand nach sich. Ein hauptamtlicher Mitarbeiter könnte sich darum kümmern und die Ehrenamtler entlasten. Zudem wäre dann wieder freie Jugendarbeit möglich. „Da bin ich nicht sehr optimistisch“, sagte Pegel. Die Personalkosten würden schnell in Millionenhöhe gehen, weil dann allen Verkehrswachten eine solche Stelle eingeräumt werden müsste.

Fazit: Pegel dankt den Ehrenamtlern für ihr Engagement und betont, wie wichtig es ist. Große Veränderungen sind indes nicht zu erwarten. Die Arbeit der Verkehrswacht wird weiter auf freiwilliger Basis laufen – und dafür werden weitere Mitglieder gesucht.

Lesen Sie weiter:

Fahrradfahren lernen: So helfen Eltern ihren Kindern

Senioren als Autofahrer - mehr Unfälle aber keine Risiko-Gruppe

Kontrolle: Polizei zieht fast 80 betrunkene Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Raser und Falschparker zahlen Millionenbeträge an Kommunen

Kai Lachmann