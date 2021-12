Stralsund

Die besinnliche Adventszeit lädt dazu ein, einmal öfter zu einem guten Buch zu greifen und vielleicht das eine oder andere Exemplar auch für die Überraschung unter dem Weihnachtsbaum zu verpacken. Die Auswahl fällt nicht immer leicht. Buchhändlerin und Verlegerin Katrin Hoffmann verweist hier immer wieder gerne auf unsere heimischen Autoren, die sie in ihrem Regal für regionale Ausgaben bereithält.

Weihnachtstraditionen über die Jahrhunderte gesammelt

„Es ist bemerkenswert, was wir für wissenschaftliche und literarische Kapazitäten in unserer Stadt haben“, meint die Stralsunderin und greift sofort nach einigen Beispielen. Passend für den Advent findet sich in ihrem Regal mit „Weihnachten und Neujahr im alten Vorpommern“ eine Veröffentlichung der Historischen Kommission für Pommern aus dem Böhlau-Verlag, in dem Gunnar Möller – Archäologe im Amt für Denkmalpflege in Stralsund – über weihnachtliche Bräuche und Sitten der Region aus über fünf Jahrhunderten zusammengestellt hat und auch darauf eingeht, dass Stralsund die Stadt mit dem ältesten Weihnachtsmarkt an der Ostseeküste ist. „Es ist populärwissenschaftlich geschrieben, für jeden verständlich und ein sehr lesenswertes Buch mit reichlich anschaulichem Bildmaterial“, meint Katrin Hoffmann.

Den anschaulichen Bildband aus dem Eudora-Verlag zur Malerin Elisabeth Büchsel, den Dorina Kasten, Kuratorin im Stralsund-Museum, zusammengestellt hat, gehört ebenfalls zu ihren Empfehlungen. „Sie hat mit dem Buch bewiesen, dass sie nicht nur Freizeitautorin ist, sondern auch wissenschaftlich arbeiten kann. Es ist ein wunderbarer Bildband, in dem sich die jahrelange Forschungsarbeit zu Elisabeth Büchsel widerspiegelt.“

„Stralsundische Geschichten“ im Strandläufer-Verlag

Der Strandläufer-Verlag selbst präsentiert pünktlich zum Fest ebenfalls ein neues Werk. „Damit haben wir unsere Reihe fortgesetzt, die sich mit Autoren beschäftigt, die früher schon einmal über Stralsund geschrieben haben, aber ein wenig dem Horizont verschwunden waren“, so Katrin Hoffmann. In den „Stralsundischen Geschichten“ finden sich drei Erzählungen aus der Schwedenzeit von Heinrich Alexander Stoll. Für die Geschichten, die der Mecklenburger Autor in den 50er-Jahren verfasste, hat er gründlich die Ratsakten des Archives studiert.

Die bekannteste der drei Erzählungen ist sicher die Geschichte der Maria Flint. Das Schicksal der Stralsunder Kindsmörderin hat einst selbst Goethe Inspirationen für seine Gretchen-Figur gegeben. Stolls Laternen-Ballade wärmt als weitere Geschichte in dem Band die Herzen. Mit authentischem Bezug erzählt er, wie die einst schwedische Obrigkeit in Stralsund eine Straßenbeleuchtung durchsetzen möchte, was den Hansestädtern überhaupt nicht gefällt. „Nicht weil sie etwas gegen die Beleuchtung hätten, sondern weil es von den Schweden verordnet wurde. Es ist wirklich köstlich aufgeschrieben“, sagt die Buchhändlerin.

Ein wenig Liebe gehört auch dazu. Und so erzählt die dritte Geschichte von der verbotenen Beziehung zwischen einer Stralsunder Bürgertochter und einem feschen schwedischen Offizier. „Für ein Nachwort haben wir den Nachlassverwalter von Stoll gewinnen können, das diese Ausgabe schon besonders macht“, meint die Verlegerin. Auch die Biografie des Autors Stoll ist hier im Nachwort nachzulesen. Stimmungsvolle Fotos der Originalschauplätze von Holger Kummerow und auch dem Verleger Peter Hoffmann selbst vervollständigen das Buch.

Historische Persönlichkeiten und Backsteingotik

Regionale Persönlichkeiten wie Wilhelmine Fleck und Elizabeth von Arnim treten auch in dem Buch „O Land der dunklen Haine …“ in Erscheinung, welches kürzlich in der Edition Pommern von der Historikerin und Gästeführerin Edda Gutsche erschienen ist. „Es ist ein Reiseführer in Sachen Literatur“, schwärmt Katrin Hoffmann. Hier finden zahlreiche Autoren Erwähnung, die in der Region Rügen, Hiddensee und Stralsund aktiv waren und hier ihre Stoffe gefunden haben. „Es ist kein plattes Lexikon, sondern ein Buch, mit dem man auch die Orte abfahren, sich inspirieren lassen und seine Heimat mal literarisch erkunden kann.“

Wer sich für die Historie der Gebäude in alten Hansestädten interessiert, macht mit „Die Architektur des Nordens“ den richtigen Griff ins Bücherregal. „Die Backsteingotik, die unsere historischen Bauten kennzeichnet, ist ein Wegweiser unserer architektonischen Heimat. Es ist eine sehr hilfreiche Schrift, auf die wir lange gewartet haben. Dabei fragen viele Touristen nach Literatur über die Architektur“, weiß Katrin Hoffmann. Ins Auge fällt auf dem Buch von Birgit Holst und Wolgang Lutz – erschienen im Berliner Bäßler Verlag – vor allem das Titelbild, welches mit dem Schmuckportal von St. Nikolai unsere Hansestadt Stralsund zum Aushängeschild der Backsteingotik macht.

Von Wenke Büssow-Krämer