Stralsunder Vierfach-Mutter hat den Glauben verloren und wiedergefunden

Stralsund

Brit Röhnke hat eine Reise hinter sich: Geboren in eine tief christliche Familie zu DDR-Zeiten hat die Stralsunderin während einer Lebenskrise ihren Kinderglauben verloren und schließlich den Weg zurück zu Gott gefunden. Nun hat sich die 49-Jährige zur Gemeindepädagogin ausbilden lassen und übernimmt die Aufgabe fortan in der Stralsunder Luther-Auferstehungsgemeinde, wo sie vorher auch schon das wöchentliche „Café Aufwärts“ gründete.

Die Mutter von zwei eigenen und zwei Pflegekindern sieht sich als „Anstifterin zur Sehnsucht“ und will vorleben, wie sie ihre Beziehung mit Gott pflegt. „Mein Herz brennt auch für die Stadtteilarbeit“, erzählt sie. Sie will „mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die mit Kirche so gar keine Erfahrung haben und Räume für Begegnungen zu schaffen“.

Von OZ