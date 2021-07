Stralsunder Wallensteintage: Besuch aus Klockenhagen

Stralsund

„Wir sind spontan hergefahren und wollen uns die Wallensteintage anschauen“, erzählt Frank Lorenz, warum er kürzlich in Stralsund anzutreffen war. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Enkelkindern machte sich der 64-Jährige einen schönen Tag in der Hansestadt. Der Mann aus Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten hat nun mehr Zeit für Ausflüge dieser Art. Seit Kurzem ist er in Rente und die neue Freiheit will er auch genießen.

Lieblingsorte: Altstadt und Hafen

An Stralsund schätzt er besonders die historische Altstadt. Seine Frau nutzt die vielen Geschäfte für einen Einkaufsbummel. Der Ehemann wartet dann oft geduldig vor der Tür und genießt das gute Wetter. Im Anschluss hat die Familie noch in das Ozeaneum auf dem Plan. Darauf freuen sich vor allem die Enkelinnen.

Von Barbara Waretzi