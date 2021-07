Stralsund

Fahrgäste der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) müssen in Stralsund von Donnerstag, 22. Juli, bis einschließlich Sonntag, 25. Juli, bis Mitternacht mit Einschränkungen im Busverkehr rechen. Durch mehrere Sperrungen in der Altstadt und am Hafen anlässlich der Wallensteintage kommt es zu Änderungen und Umleitungen.

Die Linien 1 und 60 fahren vom Frankendamm kommend über den Frankenwall und Knieperwall zum Olof-Palme-Platz, von hier aus planmäßig weiter im Linienverlauf in Richtung Hauptbahnhof. In Gegenrichtung verkehren diese beiden Linien vom Hauptbahnhof kommend zum Olof-Palme-Platz, von dort zurück über den Knieperwall zum Frankenwall weiter in Richtung Frankendamm. Die Haltestellen Knieperwall und Kütertor werden nur planmäßig bedient, nicht aber, wenn die Busse vorbeikommen, weil sie die Strecke als Umleitung nutzen.

Die Linie 6 vom Hauptbahnhof kommend endet in Richtung Hafen bereits an der Wasserstraße. Die Linie 7 fährt vom Rügendamm Bahnhof kommend über den Frankendamm und Frankenwall zum Busbahnhof und von dort wieder auf derselben Strecke zurück.

Durch die Umleitungen kann es auf den betreffenden Linien zu geringfügigen Verspätungen kommen. Während der kompletten vier Veranstaltungstage können die Haltestellen Ozeaneum und Hafen nicht bedient werden.

Von Kai Lachmann