Stralsunder Wallensteintage: Größtes Volksfest Vorpommerns findet 2021 statt – unter diesen Auflagen

Das größte Volksfest in Vorpommern kann dieses Jahr unter Auflagen wieder stattfinden. Das verkündeten am Dienstag die Organisatoren der traditionellen Wallensteintage, eventpunktnord, gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund. Über die letzten Monate hinweg wurden diverse Konzepte ausgearbeitet, um die Veranstaltung zurück in die Altstadt zu bringen und Besuchern wieder ein historisches Erlebnis bieten zu können.

Es wird eine Art Jahrmarkt im Freien. Damit werben jedenfalls die Veranstalter. „Wir sind erleichtert, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen der zuständigen Behörden Möglichkeiten gefunden haben, wie wir die Veranstaltung umsetzen können. Alle Seiten haben lösungsorientiert zusammengearbeitet und wir freuen uns auf ein Spektakel der besonderen Art“, sagt Mitorganisatorin Iris Stottmeister.

Wallensteintage werden wieder kultureller Höhepunkt

„Dass die Wallensteintage wieder ein kultureller Höhepunkt sein, ist für Stralsunder und Gäste ein wichtiges Zeichen“, Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Christian Roedel

Auch die Verantwortlichen der Hansestadt und des Landkreises sind zufrieden: „Dass die Wallensteintage in diesem Jahr wieder ein kultureller Höhepunkt sein werden, ist nicht nur für die Stralsunder ein wichtiges Zeichen, sondern bietet auch unseren überregionalen Gästen die Möglichkeit, unsere Altstadt in besonderem Gewand zu erleben“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Konkret wird die Veranstaltung vom 22. bis 25. Juli stattfinden. Hierbei werden der Alte Markt und die Mühlenstraße mit ihrem historischen Ambiente im Zentrum der Veranstaltung stehen. Traditionelle Stände und Tavernen werden hierbei in größerem Abstand platziert, so dass die Besucher Platz zum Flanieren, Stöbern und Entdecken haben.

Viele Highlights – aber kein festes Bühnenprogramm

Seefahrer Miguel Alf als Walking-Act bei den Wallensteintage 2020. Quelle: Kai Lachmann

Auf ein festes Bühnenprogramm und zeitlich festgelegte Highlights wird verzichtet, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden. Gaukler, Künstler und weitere Programmpunkte werden aber ganztägig in der Altstadt zu sehen sein. Darunter etliche Walking-Acts, wie schon im Jahr 2020.

Auf Pestumzug wird verzichtet

Hierbei spielen auch der Stralsunder Traditionsverein und die Stadtwache mit ihrem Landsknechtlager und Kanonenschießen eine wichtige Rolle. Zwar wird es Höhepunkte wie das „Hohnblasen“ wieder geben, einen traditionellen Pestzumzug – ganz so wie vor dem Ausbrauch der Corona-Pandemie jedoch nicht.

Kanonenschießen gab es auch zum Auftakt der alternativen Wallensteintage 2020. Quelle: Kay Steinke

Fahrgeschäfte kommen auf den Neuen Markt

Neben dem Alten Markt wird die Semlower Straße bis hin zum Fischmarkt Teil der Veranstaltung sein. Ein Schaustellermarkt mit diversen Fahrgeschäften wird in diesem Jahr auf dem Neuen Markt platziert, da die Hafeninsel aufgrund von Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht.

Welche Regelungen gelten für die Gäste der Wallensteintage 2021?

Die allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregelungen gelten weiterhin. Gleichzeitig wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen, wenn gleich auch eine Maskenpflicht abhängig von der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Landesverordnung ist.

Keine Besucher-Limits geplant

In Absprache mit den Ordnungs- und Gesundheitsbehörden wird es ebenfalls keine Besucherbegrenzung oder Kontaktdatenerfassung geben – immer unter Vorbehalt der sich entwickelnden Inzidenzwerte und sich ändernden Maßnahmen.

„Wir freuen uns darauf, diese Veranstaltung endlich wieder mit einer Vielzahl an Protagonisten durchzuführen. Es ist ein tolles Zeichen für alle Gäste, dass Kultur und Veranstaltungen wieder einen Platz in unserer Gesellschaft finden“, ergänzt Fabian Schwabe vom Organisatorenteam.

Von Christian Rödel und Kay Steinke