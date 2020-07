Stralsund

„Es ist schön, dass sie hier so was auf die Beine stellen und das Beste aus der Situation machen.“ Diesem Kommentar über die alternativen Wallensteintage am Freitag und Sonnabend von Martin Wisotzky, Urlauber aus Merseburg ( Sachsen-Anhalt), stimmen sicher viele andere Besucher zu. „Wir haben vorhin auf dem Markt einen Gaukler gesehen und dann haben wir die Schüsse gehört“, berichtet Ehefrau Madeleine. Ihre beiden Jungs Oscar und Richard finden das Geballer „richtig cool“.

Geschossen wird am Knieperteich. Wie schon am Freitag im Hafen sind es die kostümierten Vertreter der Stadtwache um Hauptmann Frank von Allwörden, die die Kanonen zünden. „Wir wollen das Flair der damaligen Zeit rüberbringen“, sagt er, während er mit seiner Traditions-Truppe in Richtung Zentrum zieht. Unterm Kütertor bleiben sie stehen, posieren für Fotos und sind sich für Selbstironie nicht zu schade. Zur Belustigung der Zuhörer schmettern sie: „Wir sind eine radikale Minderheit/Und das nicht nur zur Sommerzeit/Nein auch im Winter, wenn es schneit/Fürchtet euch nicht!“

Stelzenläufer und lustige Kleinkunst

Wie sie streifen an beiden Tagen immer wieder auch prächtig verkleidete Stelzenläufer, mittelalterliche Musikanten und lustige Kleinkünstler durch die Gassen und legen hier und da eine kurze Performance hin. Sie alle sind Teil der alternativen Wallensteintage. Die eigentliche Großveranstaltung mit Fest- und Pestumzug, Bier und Bratwurst, zahlreichen Darstellern und Zuschauern kann aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfinden. Die Stadt wollte aber nicht gänzlich darauf verzichten und hat mit der Firma Basic Events dieses neue Format entwickelt.

An den Stadtwächtern kommt man da nicht vorbei. Ihr Lager haben sie im Kampischen Hof aufgeschlagen. Dort knistert ein Lagerfeuer, über dem ein großer Kessel Suppe köchelt. Hellebarden-Schmied Jens Burkhardt, im echten Leben Versicherungsmakler, erklärt anekdotenreich und pointiert interessierten Zuhörern, wie es damals im Jahr 1628 abgelaufen ist, als die Stralsunder den Belagerer Albrecht von Wallenstein und seine kaiserlichen Truppen aus der Stadt vertrieben.

Ein innerer Zwiespalt

Die wichtigste Auflage für alle: Zu viel Publikum darf nicht an einer Stelle sein. So soll der Ausbreitung des Virus vorgebeugt werden. „Wenn es zu viele werden, muss ich aufhören oder woanders hingehen“, sagt Alf, der Gaukler, der mit Zaubertricks zu verblüffen weiß. Für den Kleinkünstler aus Paderborn ein innerer Zwiespalt. „Man will ja möglichst viele Menschen begeistern.“

Das wird er aber noch schaffen. Denn Alf legt eine ganze Reihe von Auftritten hin, immer an verschiedenen Orten und immer bildet sich ein lockerer Halbkreis von Zuschauern um ihn. Dasselbe Bild bei den Stralsunder Musikanten Koggenfolk. „Die Leute haben Sehnsucht nach Normalität und nach Live-Musik“, hat Geiger Gabriel beobachtet. „Aber etwas Gespenstisches hat diese Situation trotzdem noch.“ Unterm Strich sei er aber froh, mal wieder mit der Band vor Publikum spielen zu können.

Lasershow im Rathauskeller

Freude verbreiten auch Rabengesang aus Greifswald. Dudelsackspieler Bran und Trommler Bedong ziehen einiges an Publikum an. Doch bevor es zu viel wird, gehen die vom Innengang des Rathauses auf den Alten Markt und spielen dort weiter.

Der Wikinger Bedong spielt bei Rabengesang die Trommel. Quelle: Kai Lachmann

Eine Etage tiefer hat der Rostocker Christian Stiene den Rathauskeller spektakulär in buntes Licht getaucht und zeigt eine Lasershow, die er extra für die Wallensteintage programmiert hat. „Drei Wochen hat die Arbeit am Konzept gedauert, zweieinhalb Tage der Aufbau.“ Nicht mehr als 100 Gäste dürfen sich gleichzeitig darin aufhalten, Maske und Listeneintrag sind Pflicht.

„Eigentlich wollten wir nur einen Tag bleiben, aber...“

„Das ist problemlos abgelaufen“, sagt Andrea Herrmann, die bei der Stadt für Veranstaltungen zuständig ist. Am Freitag, so schätzt sie, waren 800 bis 1000, am Sonnabend über den Tag verteilt etwa 3000 im Keller. „Obwohl für uns alles neu war“, bilanziert sie, „ist unser Konzept aufgegangen.“

Das finden auch die Rheinländer Katja und Jochen Will, die mit ihren Töchtern Laya und Julia auf Stralsund-Besuch sind. „Wir haben das nicht erwartet und waren total überrascht“, meint der Vater, „das war richtig schön“ die Mutter. Familie Reuber aus Neuss ( NRW) mit ihren drei Kindern schließt sich dem Urteil an. „Wir sind durch die Stadt geschlendert und haben immer wieder etwas Neues entdeckt“, berichtet Mutter Silja. „So viel buntes Kulturleben auf der Straße.“ „Eigentlich wollten wir nur einen Tag bleiben“, berichtet Vater Christoph. „Aber uns gefiel es am Freitag so gut, dass wir uns den Sonnabend nicht entgehen lassen wollten.“

