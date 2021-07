Wallenstein mit Hohn und Spott vertreiben:Wer an dieser lauten Tradition teilnehmen möchte, sollte sich am Freitag um 18 Uhr auf dem Alten Markt einfinden. „Komm mit deiner Trompete oder sonstigem Blasinstrument dazu und und mach mit uns Krach!“, lautet die Aufforderung der Veranstalter der Wallensteintage auf ihrer Facebook-Seite. Natürlich sind nicht nur Musiker willkommen, sondern auch Zuhörer. Was das wohl für ein Konzert wird..?