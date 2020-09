Stralsund

Die derzeitigen Wassertemperaturen des Strelasundes von 17 Grad Celsius sind für die Eisbader vom Verein „Die Stralsunder Walrosse“ eigentlich eher zu warm. Bei ihrem traditionellen Anbaden am Sonntagvormittag für die bevorstehende Wintersaison herrschten noch spätsommerliche Temperaturen.

An kältere Temperaturen herantasten

„Wir tasten uns langsam an die tieferen Wassertemperaturen heran“, sagte Bianca Bluth, die mit ihren 37 Lenzen zu den jüngsten Mitgliedern des zwanzigköpfigen Vereins gehört. Jeden Sonntagvormittag werden sich die Walrosse nun in die immer kälter werdenden Fluten des Sundes stürzen. Das Neujahrsanbaden am 1. Januar 2021 soll trotz Corona-Krise stattfinden. Daran möchten die Stralsunder Walrosse festhalten. Einige andere Eisbader-Klubs im Lande haben dagegen ihr Neujahrsanbaden schon jetzt abgesagt.

Heute wird organisiert eisgebadet

Die Tradition des Eisbadens am Strelasund ist lang. Das damals sogenannte Gesundheitsbaden nahm einen ersten Aufschwung in den Jahren 1968/69. In der organisierten Form gibt es eine Sportgruppe Winterschwimmen am Strelasund seit 1978. Heute gehören die 20 Walrosse der Hochschulsportgemeinschaft der HOST an.

Von Christian Rödel