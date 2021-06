Stralsund

Für ein Foto zum Abschied springt Fredi Ewert noch einmal auf das Streifenboot. Hinter ihm kommt die Rügenbrücke mit ins Bild – ein Wahrzeichen des Reviers, in dem der Chef der Inspektion der Stralsunder Wasserschutzpolizei zuletzt Dienst getan hat. Als er wieder vom Boot absteigt, gehen auch 39 Jahre Dienstzeit zu Ende.

Jetzt wurde der Erste Polizeihauptkommissar im Kreise einstiger Weggefährten vom Inspekteur der Landespolizei, Wilfried Kapischke, offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Dienst bei der Wasserschutzpolizei hat den Stralsunder gereizt

Fredi Ewert, Jahrgang 1959, ist ein gebürtiger Stralsunder Jung. Hier ist er aufgewachsen und bei Ostseetrans mit einer Lehre zum Kfz-Schlosser ins Berufsleben gestartet. Dass er einmal Polizist werden würde, war gewissermaßen familiär bedingt. „Mein Vater, Schwiegervater, Schwager – alle waren sie bei der Polizei und mein Bruder beim Zoll“, sagt Ewert. Beim Grundwehrdienst in der 2. VP-Bereitschaft „Erich Weinert“ in Andershof hat er dann schon mal reingeschnuppert in den Polizeidienst.

„Mein Ziel war aber von Anfang an der Dienst bei der Wasserschutzpolizei“, sagt Ewert. Der Plan war, seine Kenntnisse als Kfz-Schlosser in der Bootswerkstatt der Stralsunder Dienststelle einzubringen. Doch es kam anders. Als junger Polizist wurde er zum Dienst auf den Kontrollbooten eingeteilt, lernte die Praxis auf See von der Pike auf und wurde bei einem Studium an der Fachschule der Volkspolizei in Aschersleben auf die Offizierslaufbahn vorbereitet.

Mit der Wende begann eine spannende Zeit

1988, kurz vor der gesellschaftlichen Wende in der damaligen DDR, war Fredi Ewert wieder zurück am Strelasund und wurde als Diensthabender eingesetzt. „Mit der Wende begann für uns eine spannende Zeit“, erinnert er sich. Anfang der 1990er-Jahre schlossen die Reviere der Wasserschutzpolizei Patenschaften mit den Revieren ihrer westdeutschen Kollegen. Die Stralsunder bekamen Paten aus Schleswig-Holstein aus dem Kieler WSP-Revier. Auch Sassnitzer und Flensburger Polizisten gingen eine Patenschaft ein. 1990 war Fredi Ewert mit dem Aufbau der WSP-Station in der Stadt im Nordosten Rügens beauftragt worden.

Die Hilfe aus Schleswig-Holstein war durchaus willkommen. „Wir hatten es plötzlich mit vielen neuen Aufgaben zu tun“, sagt Ewert. Hatten die Wasserschutzpolizisten zu DDR-Zeiten hauptsächlich mit Kontrollen der Sportschiffer und der Grenzsicherung zu tun, gehörte nun unter anderem die Inspektion von Frachtern der Großschifffahrt dazu. „Für uns war das bis hin zu Rechtsfragen eine völlig neue Materie“ so Ewert.

Den Beruf noch mal völlig neu gelernt

Straftaten auf See wurden jetzt von den Revieren ausermittelt und an die Staatsanwaltschaft übergeben. Für ihn und seine Kollegen bedeutete das Weiterbildung auf vielen Lehrgängen. „Wir haben unseren Job noch einmal völlig neu gelernt. Uns wurde von den Ausbildern durchaus Respekt gezollt, dass wir das so schnell in den Griff bekommen haben.“ Darauf ist Fredi Ewert noch heute stolz. Dazu kam, dass für den Aufbau der Strukturen Neueinstellungen aus den verschiedensten Bereichen – ehemalige Bahnpolizisten, Seeleute und Ingenieure – schnell zu einer funktionierenden Truppe zusammengeschweißt werden mussten.

Viel Freiraum für die Arbeit der Kollegen

Einer, der mit ihm zuletzt zusammengearbeitet hat, weiß, wie das bei den Kollegen angekommen ist. „Er war ein guter Chef“, sagt Polizeihauptkommissar Michael Voss. „Einer von denen, die auf vertrauensvolle Zusammenarbeit setzen und dabei dem Einzelnen viel Freiraum für die zu erledigenden Arbeiten einräumen“, so der Stellvertreter Ewerts in der Stralsunder WSP-Inspektion.

Polizeiarbeit war und ist für Ewert immer auch Arbeit mit den Menschen gewesen. Das gilt nicht nur für seine Kollegen, sondern vor allem auch im Kontakt mit den Bürgern. Für ihn ist auf dem Wasser ein besonderer Menschenschlag unterwegs. „Vom Kapitän über den Sportbootfahrer bis hin zu den Fischern und Angelbootkapitänen – sie alle wissen um die ihnen anvertrauten Werte“, sagt er. „Und bei auftretenden Problemen kommt man mit einem freundlichen Umgang miteinander immer ein Stück weiter“, ist seine Devise.

Drei Inspektionen an der Küste geleitet

Der scheidende Inspektionsleiter war auch aus Sicht seiner Vorgesetzten der richtige Mann zur richtigen Stunde und bekam stets neue Aufgaben übertragen. Bei der Abschiedsfeier würdigte Wilfried Kapischke, diensthöchster Polizist Mecklenburg-Vorpommerns, den maßgeblichen Anteil des Stralsunder Polizisten beim Aufbau der Wasserschutzpolizei nach der Wiedervereinigung. Seit Ende der 90er-Jahre habe Ewert insgesamt drei der sieben Küsteninspektionen jeweils für mehrere Jahre geleitet, würdigte Kapischke dessen Einsatz.

Keine Zeit für Langeweile

Neben Sassnitz und Stralsund gehörte dazu auch die größte Inspektion der Wasserschutzpolizei in Rostock. Fredi Ewert betont dabei gerne, dass Frau und Tochter an seiner beruflichen Entwicklung großen Anteil haben. „Meine Frau hat mir immer den Rücken gestärkt und viele Dinge alleine gestemmt, während ich auf zahlreichen Lehrgängen und an verschiedenen Dienstorten unterwegs war.“

Nun also folgt der Ruhestand auf ein bewegtes Leben. Aus Gesprächen mit Kollegen, die diesen Weg schon gegangen sind, weiß er, dass sich die erste Zeit wie Urlaub anfühlen soll und dann eine Phase kommt, in der man den Dienst vermisst. „Das könnte auch mir passieren“, vermutet Fredi Ewert. „Ich bin sehr gerne bei der Wasserschutzpolizei gewesen. Klar, dass einem das fehlen wird.“ Aber mehr Zeit für die Familie vor allem für die Enkeltochter, für den Garten und den Hund, das hat eben auch etwas für sich. Er ist überzeugt: „Die Zeit wird nicht langweilig werden.“

Von Jörg Mattern