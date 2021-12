Stralsunder Weihnachtsmarkt: Ist „2G plus“ der Todesstoß für die Händler?

Stralsund

Die strengen Corona-Regeln treffen den Stralsunder Weihnachtsmarkt mit voller Wucht. Unter der Woche sind kaum Besucher zu sehen, die Einnahmen etlicher Händler sind offenbar so gering, dass nicht mal Standgebühren und Stromkosten eingespielt werden. Für die Stadtwerke als neuen Veranstalter ist die Ausrichtung keine leichte Aufgabe, darin sind sich die Mitglieder des Kulturausschusses einig. Die Stadtpolitiker hatten den Weihnachtsmarkt-Manager Timo Viecens zu einer gemeinsamen Begehung gebeten, um die aktuelle Situation zu begutachten. Denn besonders in den ersten Tagen hatte es wegen „fehlender Kontrollen“ und einem „fahrlässigen Hygienekonzept“ viel Kritik gegeben.

Große Last für die Stadtwerke

„Es ist eine Leistung von Herrn Viecens, der hier von Anfang an eine Last tragen musste“, meinte die Vorsitzende Ute Bartel (SPD) im Kulturausschuss. „Wir sind dankbar, dass wir diesen Weihnachtsmarkt überhaupt ermöglicht haben. Aber ich denke, dass im nächsten Jahr andere Wege bestritten werden müssen.“ Denn Ute Bartel befürchtet, dass wir uns auch im nächsten Jahr mit einer ähnlichen Situation auseinandersetzen werden müssen.

„Den Weihnachtsmarkt, den wir kennen, wird es so nicht mehr geben“, befürchtet die Kulturausschussvorsitzende. „Es muss anders gehen. Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, was dann möglich ist, was wir machen wollen. Das geht aber erst mit den Ergebnissen, die wir dann aus diesem Jahr ziehen werden.“

Beim Bummel kamen Weihnachtsmarkt-Manager Timo Viecens und die Mitglieder des Kulturausschusses Daniel Ruddies und Ute Bartel miteinander und auch mit den Händlern vor Ort ins Gespräch. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Wir sind natürlich mit anderen Vorsätzen gestartet“, sagt Timo Viecens. „Die ständige Veränderung der Lage war schon sehr fordernd.“ Als Veranstalter hat man oft von einem Tag auf den anderen auf neue Bestimmungen reagieren und diese umsetzen müssen. Die Kontrolle der Einhaltung der derzeit gültigen 2G-plus-Regelung sorgte für Ärger.

Der Weihnachtsmarkt-Manager machte jedoch noch einmal deutlich, dass diese sowohl für den Rathauskeller, den Alten Markt, Neuen Markt und auch die Glühweinbuden an der Meile dazwischen gilt. Für das Betreten des Rathauskellers wird außerdem das Einchecken per Luca-App empfohlen oder das Ausfüllen eines Formulars notwendig.

Kommen die Händler wieder?

Ute Bartel fragt sich, wie es zukünftig möglich ist, auf solche Szenarien schnell reagieren zu können, sollte die Pandemie uns auch im nächsten Winter noch beschäftigen. „Gerade dieses Reagieren ad hoc ist doch im Nebenerwerb nicht leistbar, immer einen Plan B und C bereit zu haben. Schließlich ist der Weihnachtsmarkt nicht die Hauptaufgabe der Stadtwerke“, so die Ausschussvorsitzende.

Timo Viecens bekräftigt jedoch, dass man von Beginn an und sehr schnell eine Aufgabenverteilung vorgenommen habe, was beispielsweise die Kontrollen betrifft. So seien schließlich auch die Einzäunungen von einen Tag auf den anderen realisiert und weihnachtliche Eingangstore für die Märkte ermöglicht worden.

Ausschussmitglied Daniel Ruddies (CDU) macht sich bei den ständig wechselnden Vorgaben und den nicht klein zu redenden Einbußen auch Sorgen um die Schausteller und Händler. „Wie stellt man es auf die Beine, dass die Händler nächstes Jahr wiederkommen? Was kann man machen, da zu helfen“, fragt Daniel Ruddies.

Das sieht Ute Bartel ähnlich. „Man kann ihnen nicht das Gefühl geben, hier ist alles möglich und dann werden die Vorschriften angezogen. Wie viele werden nächstes Jahr noch dabei sein, wie viele ins Gras beißen“, fragt sie.

Wie das Konzept des Weihnachtsmarktes so optimiert werden kann, dass es auch eventuellen Bestimmungen im nächsten Winter standhält, soll im Anschluss an den diesjährigen Markt beraten werden. Wie lange unser Weihnachtsmarkt seine Tore noch öffnet, ist nicht sicher. Sollte sich die Inzidenz in den nächsten Tagen nicht abwärts bewegen, könnte ab Montag nach dem Rostocker auch dem Stralsunder Weihnachtsmarkt das Aus drohen.

2G plus war Todesstoß

Dass durch die Schließung des Rostocker Weihnachtsmarktes die Stralsunder Schausteller und Imbissbetreiber auf dem Alten und Neuen Markt profitieren werden, weil am kommenden Wochenende vielleicht mehr Leute zu den noch offenen Weihnachtsmärkten im Lande pilgern, glaubt kaum einer von ihnen.

Bernd und Ina Petera machen kaum noch Umsätze auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt 2021. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Die eingeführte 2G-plus-Regel war für uns der Todesstoß“, sagt Bernd Petera, der mit seiner Frau Ina seit 15 Jahren aus seinen Hütten Glühwein und Pommersche Rauchwurst verkauft, und fügt hinzu: „Momentan spielen wir nicht einmal die Kosten für Gebühren und Energie ein, weil kaum Leute unterwegs sind“.

„Wir müssen wirklich Geld mitbringen, damit wir unsere Stände weiter betreiben können, weil die Umsätze total zusammengebrochen sind, da die wenigen durch die Altstadt flanierenden Leute außerhalb des Weihnachtsmarktes ihre Bratwurst oder Glühwein kaufen und nicht extra noch einen Test machen lassen wollen“, meint Ina Petera zerknirscht und kann nicht verstehen, wieso sie von ihrer Kundschaft noch einen extra Testnachweis verlangen müssen, die nur ein paar Meter weiter ihren Glühwein lediglich mit 2G-Zertifikat kaufen können. Es sei doch klar, dass die Leute dorthin gehen, wo der Aufwand am geringsten ist.

Von Wenke Büssow-Krämer und Christian Rödel