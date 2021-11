Stralsunder Weihnachtsmarkt: Ungeimpfte müssen draußen bleiben

Stralsund

Neue Regeln für den Stralsunder Weihnachtsmarkt: Ab Donnerstag wird der Zutritt nur noch Personen möglich sein, die gegen Corona geimpft oder genesen sind. Alle anderen Besucher dürfen die Festgelände auf dem Alten und dem Neuen Markt nicht mehr betreten. Darüber informieren die Veranstalter von den Stralsunder Stadtwerken. Sie berufen sich auf die verschärfte Corona-Landesverordnung, die diese Regeln in der Stufe „orange“ vorsieht.

Am Rande des Alten und des Neuen Marktes sind Kontrollpunktpunkte aufgebaut, bei denen die Nachweise vorgezeigt werden müssen. Besucher bekommen einen Stempel auf die Hand und können alle Angebote nutzen. Die Händler und Schausteller dürfen ohne Stempel niemanden bedienen. Für den Rathauskeller gilt „2G plus“ – also geimpft oder genesen plus negatives Testergebnis.

Die Kontrolle erfolgt am Eingang des Kellers. Kinder unter sieben Jahre benötigen keine Nachweise. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre brauchen lediglich einen tagesaktuellen Test. Dies gilt ebenso für Schwangere und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Testzentren am Alten und am Neuen Markt

In der Innenstadt gibt es zudem zwei neue Corona Testzentren: am Alten Markt nahe des Riesenrads (12 bis 20 Uhr) der Firma Dohrmed, die auch auf der Mahnkeschen Wiese testet, sowie ab Freitag am Hotel Schweriner Hof am Neuen Markt. Eine weitere Möglichkeit befindet sich dort auch im Hotel Maakt (montags bis freitags 7.30 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr).

Ein weiteres neues Testzentrum gibt es bei Interliving MMZ (neben Real), das montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet hat. An einer Wochenendlösung wird gearbeitet.

Über die Regelung für die Weihnachtsmärkte hinaus gilt aufgrund der verschärften Landesverordnung und der Stufe „orange“ überall „2G plus“, wo vorher nur 2G war.

Also müssen auch geimpfte und genesene Personen einen tagesaktuellen Test vorlegen, um entsprechende Einrichtungen nutzen zu können. Dazu zählen Gastronomie, Veranstaltungen und Feiern, Messen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Erwachsenensport, touristische Betriebe, körpernahe Dienstleistungen, ausgenommen sind Friseure. Tanzveranstaltungen in Clubs, Discos und anderen Orten dürfen nicht mehr stattfinden.

Von der „2G plus“-Regel ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und Kinder zwischen sieben und elf Jahren, wenn sie einen aktuellen Test haben. Den können übergangsweise bis 31. Dezember auch Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren und Schwangere vorlegen. Ein negatives Test reicht auch für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Von Kai Lachmann