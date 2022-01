Stralsunder Werft: Insolvenzverwalter will bald neuen Eigentümer präsentieren

Stralsund

Für den Stralsunder Standort der MV Werften hat der vorläufige Insolvenzverwalter, Christoph Morgen, einen klaren Fahrplan. Am Mittwoch zeigte er sich zuversichtlich, bereits im März oder spätestens im April einen neuen Eigentümer präsentieren zu können.

Auch wenn Fachanwalt Thomas Kühn, Morgens Vertreter in Stralsund, die Hansestadt als Interessenten für den Kauf des Werftgeländes nicht namentlich erwähnte, sagte er jedoch: „Das bisher eingeschlagene Projekt wollen wir mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens zum Fliegen bringen.“

Hansestadt hat gute Aussichten auf Gelände-Erwerb

Zuvor hatte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) angekündigt, das Werftgelände noch im Februar zu kaufen. Mehr als 10 Millionen Euro wurden dafür bereits im Haushalt berücksichtigt – als Ankermieter und innovativer Partner war zudem Nordic Yards im Gespräch, der frühere Eigner der Stralsunder Werft. Damit scheint klar, dass die Chancen gut stehen, die Stralsunder Werft zügig in einen maritimen Gewerbepark umzuwandeln.

Kühn, der sich in der Branche auskennt und vor etwas mehr als zehn Jahren auch die Abwicklung der Wismarer Wadan-Werft begleitete, ist zuversichtlich und informierte die Stralsunder Belegschaft über den aktuellen Stand. Auf drei Punkte setzte er den Fokus: Verwertung der Insolvenzmasse bis 1. März, gleichzeitiges Anschieben des Investorenprozesses und die Ausstattung der Transfergesellschaft nach den bisherigen Verträgen.

„In Stralsund sind schon viele in die Transfergesellschaft gewechselt. Nun wollen wir so schnell wie möglich die neuen Ansiedlungen in Gang kriegen. Dies erleichterte auch die Finanzierung der Transfergesellschaft, weil dann mehr Schiffbauer ein neues Beschäftigungsverhältnis haben“, so Kühn.

Schiffbauer und Azubis sollen gehalten werden

Ob der Plan so gehalten werden kann, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. „Wir sorgen aber dafür, dass der eingeschlagene Weg verfolgt werden kann“, sagt Kühn. Die Insolvenzverwalter wollen sicherstellen, dass alle 259 aktuell in Stralsund beschäftigten Schiffbauer überwechseln können – und auch die Ausbildung der Azubis weiterläuft. Davon gibt es auf der Werft derzeit 38. „Hier sollen neue Jobs geschaffen werden. Dafür braucht man Leute. Für den Verbleib schaffen wir eine Finanzierung und den Rahmen“, so Kühn.

„Um das Grundstück muss sich niemand Sorgen machen. Es liegt in der Einflusssphäre des Insolvenzverwalters“, Thomas Kühn, Fachanwalt für Insolvenzrecht. Quelle: Kay Steinke

Die Gesellschaft der MV Werften Gruppe, die aktuell die Hand auf dem Werftgelände hat, befindet sich laut Kühn noch in keinem Insolvenzverfahren. „Um das Grundstück muss man sich aber keine Sorgen machen“, ordnet Kühn ein. „Durch die Gesellschaftsstruktur hat der Insolvenzverwalter Zugriff darauf. Es liegt also in unserer Einflusssphäre.“

IG Metall befürwortet Kauf der Werft durch die Stadt

Ob die Hansestadt das Gelände wirklich erwerben kann, ist aber nicht zu 100 Prozent sicher. „Wir müssen offen sein. Auch für den positiven Fall, dass jemand eine Werft aufmachen möchte“, sagt Kühn. Aber auch dann würde man auf den Preis und die Zahl der Jobs gucken.

„Die Idee vom Industriepark mit Werft ist richtig gut“, Guido Fröschke, Geschäftsführer der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg, Betreuer der Werften. Quelle: Kay Steinke

„Uns wäre es recht, wenn die Hansestadt den Zuschlag bekommt“, sagt Guido Fröschke, Geschäftsführer der IG Metall Nord und Betreuer des Stralsunder Werftstandortes. Die Verhandlungen seien recht weit. „Wichtig ist, dass das Gelände bei der Stadt bleibt. Denn die Idee vom Industriepark mit Werft – oder einer Werft mit Industriepark – ist richtig gut und zukunftsfähig.“ Über die Transfergesellschaft müssten nun so viele Leute wie möglich gehalten werden.

Schiffbauer aus MV in den USA gefragt

In den vergangenen Monaten hätten bereits etliche Spezialisten den Standort verlassen. Einige haben für einen neuen Job sogar den Kontinent gewechselt. Insgesamt zehn Schiffbauer von allen drei Werftstandorten sind nach Philadelphia in die USA gegangen. „Dort bauen sie an modernen Marineschiffen“, sagt Bernd Fischer, Betriebsrat der MV Werften Stralsund. „Hauptsächlich sind da aber Rostocker hingegangen.“ Fischer fordert: „Optimal wäre ein Erhalt des Werftstandortes, der alles machen kann. Schiffbau, Offshore und weitere erneuerbare Energien. Auch dafür müssen sich unsere Leute in den nächsten Monaten weiterqualifizieren.“

Immerhin: „Unter Nordic hat Stralsund bereits erfolgreich Offshore gemacht“, sagt Fischer. „Zwar waren die Herstellungskosten teils höher als die der Mitbewerber aus Spanien oder Dubai, dafür sind unsere Anlagen weniger intensiv, was die Wartungs- und Reparaturkosten betrifft. Im Zuge der Energiewende wird man uns brauchen.“ Aus Fischers Perspektive sei es gut, dass in Stralsund derzeit alle an einem Strang ziehen würden. „So wird das Gelände vor Spekulanten geschützt“, sagt er.

„Wenn man Zukunft machen will, braucht man junge Leute. Deshalb ist uns wichtig, dass die Azubis an Bord bleiben“, Bernd Fischer, Betriebsrat der MV Werften Stralsund. Quelle: Kay Steinke

Dem Stralsunder war besonders wichtig, dass die Insolvenzverwalter auch die Azubis im Blick haben. „Wenn man Zukunft machen will, braucht man junge Leute“, sagt Fischer. Wer sich noch in Ausbildung befindet, kann bleiben. Wer jetzt jedoch fertig wird, braucht vorerst einen neuen Job. „Zehn müssen gehen“, sagt Fischer. „Schon traurig. Es ist der beste Jahrgang, den wir je hatten. Mit einem Einser-Durchschnitt und fast ohne Fehltage.“ Neben der Ausbildung soll auch das Engagement der dualen HOST-Studenten gesichert sein.

Zehn Werft-Azubis müssen gehen

„Auf dem Markt sind unsere Azubis gefragt. Einige haben neue Jobs schon in der Tasche. Leider in Hamburg“, sagt Andreas Jensen, jahrelanger Meister für die Ausrüstung. Sein Steckenpferd ist zudem die Ausbildung. „Im Herzen bin ich Volkswerftler“, sagt Jensen, der seit 37 Jahren auf der Werft aktiv ist. „Hoffentlich können viele Leute nach dem Kauf durch die Stadt gleich in ein neues Arbeitsverhältnis wechseln.“

„Wir hoffen, dass nach dem Kauf schnell neue Jobs entstehen“, Andreas Jensen, Meister für Ausrüstung am Standort der MV Werften in Stralsund. Quelle: Kay Steinke

In Stralsund hätten sie aktuell viele Konstrukteure, aber zum Beispiel kaum Vertrieb und kaum Einkauf. „Aber auch das bekommen wir wieder hin“, sagt Jensen. Eingestiegen ist er bei der Werft mit Reparaturen. „Ist vielleicht wichtig für Nordic Yards, dies zu wissen“, scherzt er. Denn genau dafür bräuchte der mögliche Investor den Stralsunder Standort. Aktuell hat er in Deutschland dafür keine Bauplätze mehr.

Von Kay Steinke