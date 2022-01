Stralsunder Werftarbeiter bangen um Zukunft bei MV Werften: „Genting will uns nicht haben“

Stralsund

Die Stimmung bei den Stralsunder Werftarbeitern hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. 230 Konstrukteure, Fertigungsmechaniker und Schlosser in der Instandhaltung sind noch hier beschäftigt. Sie haben die Nase gestrichen voll, denn seit Monaten weiß keiner, wie es weitergeht.

Die Meisten von ihnen hatten kein schönes Weihnachtsfest, denn sie haben täglich mit dem „blauen Brief“ gerechnet. Sie wussten, dass ihre Kurzarbeit Ende 2021 ausläuft.

Ungewissheit ist schlimm

„Wir haben nichts erfahren, gar nichts. Diese Ungewissheit ist schlimm. Das ist wie ein Sterben auf Raten“, sagt ein 51-Jähriger und schiebt hinterher: „Da ich keine Kündigung bekommen habe, die Kurzarbeit aber ausläuft, hätte ich eigentlich am Montag wieder zur Arbeit gehen müssen, aber da wollte uns natürlich keiner sehen“, so der Stralsunder.

Vor Jahren hatte er sich fürs Bleiben entschieden, hatte trotz Angebot einer West-Werft die Heimat nicht verlassen. „Jetzt geh ich nicht mehr weg. Mein Lebensmittelpunkt ist hier. Ich fang doch nicht noch mal von vorne an…“ Notfalls müsse er sich umorientieren – und Abstriche in Kauf nehmen. „Ich gehe davon aus, dass wir so einen gut bezahlten Job wie auf der Werft nicht wieder finden. Aber Montage kommt für mich nicht in Frage.“

Arbeiter: Genting will uns nicht haben

Da Genting für Stralsund bisher keine Insolvenz angemeldet hat, die Kurzarbeit aber auch noch nicht verlängert wurde, heißt das für die Werftarbeiter im Moment: Volles Gehalt. „Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen“, sagt ein anderer Stralsunder Werftarbeiter, der vermutet, dass hinter verschlossenen Türen schon was zurecht gelegt wird.

„Die Informationspolitik ist einfach schlecht. Was ist zum Beispiel mit der Transfergesellschaft? Man erfährt nichts. Aber eins spürt man ganz deutlich: Genting will uns nicht haben. Deshalb sehe ich hier keine Perspektive mehr für uns Schiffbauer.“

Hoffnung mit Nordic Yards?

Auch nicht mit Nordic Yards? „Da muss man abwarten. Die wollen ja erst mal nur mit einer Reparaturtruppe anfangen, mehr geht auch gar nicht, weil nicht alles funktioniert. Vielleicht ergibt sich später trotzdem was. Hauptsache, man hat Arbeit“, findet der Mann aus der Fertigung. Und auch für ihn steht fest, dass er nicht auf Montage gehen will. Die Idee der Stadt, das Gelände für maritime Zwecke zu kaufen und damit das Areal zu retten, findet er gut.

Derweil sind einige Stralsunder Werftler aus der Fertigung nach Wismar „delegiert“ worden, um dort die ,Global 1’ fertig zu bauen. Auch Konstrukteure sitzen an ihren Stralsunder Arbeitstischen und leisten ihren Dienst am Wismarer Schiff.

Doch was passiert mit ihnen, wenn die „Global“ fertig ist? „Hier hieß es auch, die ,Endeavor’ muss unbedingt fertig werden, das ist wichtig für weitere Aufträge. Wir haben alle rangeklotzt, viele auch in ganz fremden Berufen. Und dann war das Schiff weg – und unsere Arbeit auch“, schwant dem 47-Jährigen, wie viele seiner Kollegen schon seit Monaten in Kurzarbeit, nichts Gutes.

Von Ines Sommer