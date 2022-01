Stralsunder Wildschwein-Familie ist weg: Was ist passiert?

Stralsund

Die Wildschweine, die im Grünhufer Stadtwäldchen lebten, sind verschwunden. Dabei waren die Bache und ihre fünf Frischlinge noch vor ein paar Wochen am Grünhufer Bogen über die Straße spaziert, ganz gemütlich, ohne Angst vor vorbeifahrenden Autos (die OZ berichtete).

„Die stehen da jetzt ohne Deckung, weil alle Blätter abgefallen sind. In so einem Fall suchen sich die Wildschweine ein Plätzchen in einem dichteren Wald“, sagt Hans-Dieter Mielke. Der Rentner ist seit rund 20 Jahren Stadtjäger von Stralsund und kennt die Wildschweine. „Zuerst war die Bache nur alleine. Dann hat sie wohl einen Partner gefunden, sonst hätte es ja nicht mit den Frischlingen geklappt“, lacht er und schiebt hinterer: „Seit ungefähr einem Jahr lebte sie mit ihrem Nachwuchs in Grünhufe.“ Sie kenne das Revier, es sei nie zu Angriffen gekommen.

Tiere haben sich an den Menschen gewöhnt

Ganz gemütlich wühlt sich die Bache am Grünhufer Bogen durch den Rasen-Randstreifen, um Schnecken und Engerlinge zu erhaschen. Im September 2020 war sie noch ohne Nachwuchs. Quelle: Ines Sommer

„Die Tiere sind mittlerweile mit dem Menschen vertraut. Wir mussten bisher nicht eingreifen, weil keine Gefahr bestand. Natürlich muss man das immer beobachten. Aber im Moment haben wir kein Wildschwein-Problem in Stralsund“, ist sich der Jäger sicher.

Außerdem darf ein Jäger im Stadtgebiet auch nicht einfach schießen. „Da wohnen Menschen, deshalb muss sowas genau mit den Behörden abgestimmt werden“, sagt er und erinnert sich an einen Fall, wo viele Rehe die Gräber auf dem Friedhof abgefressen hatten. Und es wurden immer mehr, deshalb hätte man die „entnehmen“ müssen.

Werden die Wildschweine im Frühjahr nach Grünhufe zurückkehren? „Das kann sein, muss aber nicht. Hat ja immer mit dem Futterangebot zu tun. Und das war in Grünhufe nahe der Wohnblocks und nahe der Gärten eigentlich gut.“ Aber: „Vor rund zwei Wochen gab es in der Nähe eine Jagd, da wurden Wildschweine erlegt“, sagt der Stralsunder, der sein privates Jagdrevier in Krummenhagen hat. Es könnte also sein, dass die Bache oder ihr Nachwuchs erschossen wurden? „Das wäre möglich, wir wissen aber nicht“, sagt Hans-Dieter Mielke. Den Vorsitzenden der zuständigen Jagdgenossenschaft konnten wir bisher nicht erreichen, insofern bleibt die Frage vorerst unbeantwortet.

Im Moment sind Rehe und Marder in der Stadt unterwegs

Der Stralsunder Jäger Hans-Dieter Mielke, der das Stadtgebiet seit 2003 weidmännisch betreut, erinnert sich noch an vergangene Jahre. „Wir hatten zum Beispiel mal richtig viele Wildschweine auf dem Dänholm. Die kamen von Drigge rüber geschwommen. Das war beeindruckend, da guckte nämlich nur noch die Schnauze raus aus dem Wasser. Auch in Parow musste wir mal für Ordnung sorgen. Aber in letzter Zeit war eigentlich alles ruhig.“

Wildschwein kann bis zu 13 Jahre alt werden Besonders beliebt bei den Wildschweinen in Grünhufe war bisher der Mittelstreifen am Grünhufe Bogen, da holen sie sich Schnecken und wühlen nach Engerlingen. Und obendrein finden sich rund um die Mülltonnen in Grünhufe auch viele Essensreste. Das gute Nahrungsangebot sei schuld daran, dass die Tiere bis in unsere Wohngebiete finden, so die Jäger. Deshalb treiben sich auch immer mal wieder Füchse und Marderhunde in Grünhufe rum. Die klettern sogar in die Mülltonnen. Deshalb sollte man die Tiere keinesfalls auch noch extra füttern. Tagsüber ruht das Wildschwein im Dickicht, nachts ist es unterwegs. Es kann bis zu 13 Jahre alt werden. Die Frischlinge bleiben meist ein Jahr bei der Mutter, bevor sie sich von der „Familie“ trennen. Wenn die Bache alt und krank ist, schiebt sie sich ein, wie es in der Jägersprache heißt, und kann dann in Ruhe sterben. Aasfresser sorgen dafür, dass nichts von dem Tier mehr übrig bleibt. iso

Im Moment melden die aufmerksamen Beobachter eher viele Rehe im Park zwischen Grünhufe und Viermorgen. Auch Marder und Hasen seien gern in der Stadt unterwegs. „Im Stadtwald sind Dachse und Waschbären zu Hause. Da gehören sie auch hin. Kann natürlich immer sein, dass sich ein Tier mal in ein Wohngebiet verirrt“, so der Jäger.

Zu den Wildschweinen stehen die Stralsunder ganz unterschiedlich. Einige sagen, die Tiere sollten für immer weg. Sie sehen eine Gefahr für den Straßenverkehr und wollen einer Bache, die ihre Jungen beschützt, lieber nicht begegnen. Andere haben sich an die nächtlichen Spaziergänger gewöhnt, wie die Debatten nach unserem letzten Beitrag am 6. Dezember zeigten, als ein Stralsunder ein Video von den Wildschweinen veröffentlichte.

Von Ines Sommer