Stralsund

Die Wohltätigkeitsgala „Windflüchter“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gaben die Veranstalter um den Initiator Matthias Birth am Donnerstag bekannt. „Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht einfach gemacht“, teilt Birth mit. „Unsere Gala lebt von der emotionalen und von den Teilnehmern besonders geschätzten familiären Atmosphäre. Diese ist unter den derzeit erforderlichen Verhaltensmaßnahmen nicht erreichbar.“

Ursprünglich sollte die vierte Auflage in diesem Jahr schon am 25. April in der Störtebeker Braumanufaktur stattfinden. Weil dann die Corona-Pandemie Veranstaltungen unmöglich machte, wurde die Gala zugunsten der Stiftung „Betroffen“ auf dem Ausweichtermin am 29. August verlegt.

Anzeige

Abstandspflicht bleibt bestehen

Die aktuelle Verordnung für Mecklenburg-Vorpommern mit den darin enthaltenen Begrenzungen und Auflagen haben Matthias Birth und den Treuhänder Thomas Knüppel bewogen, die Gala mit Showprogramm für 2020 endgültig abzusagen. Am Dienstag gab die Landesregierung neue Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen bekannt. Künftig sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 Personen, in Ausnahmefällen auch mit bis zu 400 Personen erlaubt. Jedoch bleibt die Abstandspflicht bestehen.

Weitere OZ+ Artikel

Als neuer Termin ist nun der 24. April 2021 bestimmt worden – „sofern bis dahin alle Einschränkungen aufgehoben sind“, so die Veranstalter. Gäste und Sponsoren hätten in Gesprächen Verständnis für die Entscheidung gezeigt und viele den Kartenpreis gespendet.

Bisher kamen mehr als 200 000 Euro zusammen

In drei Jahren bisher spielte die Benefiz-Gala mithilfe von Sponsoren und Partnern über 200 000 Euro zugunsten von Projekten für Krebspatienten und deren Angehörige ein. „Krebserkrankungen und die damit verbundenen Probleme existieren unabhängig von der Corona-Pandemie weiter“, gibt Matthias Birth zu bedenken. „Mehr noch: Abwehrgeschwächte Krebspatienten sind als besondere Risikogruppe für Virusinfektionen anzusehen.“ Zugleich wüssten die Veranstalter jedoch auch um die Corona-bedingten, wirtschaftlichen Nöte vieler Sponsoren.

Lesen Sie auch

Von OZ