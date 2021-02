Stralsunder Winterferien mit Lesen, Malen, Basteln und Internetanschluss

Stralsund

Die Winterferien sehen für die Mädchen und Jungen in Hansestadt und Landkreis dieses Mal etwas anders aus. „Wegen der Corona-Beschränkungen haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen“, sagt Tordis Brandt, Sozialarbeiterin des Vereins Jugendhaus Storchnest an der Regionalschule „Prohner Wiek. Zu diesem Wir gehören auch ihre Kollegen Rita Damm vom Schulzentrum Barth und Lars Itzigehl von der Regionalschule Reinberg. Die drei Sozialarbeiter haben ein Detektivspiel entwickelt, das am Montag für die Ferienkinder ihrer Schulen online gehen wird.

Das Storchennest und die Detektive in der Schulcloud

„Gespielt wird über die Schulclouds“, sagt Tordis Brandt. Täglich gibt es für die Teilnehmer Aufgaben in einem bunt gemischten Pflicht- und Kürprogramm aus den Bereichen Grips, Kreativität, Fitness und Gesundheit zu lösen. „Die Schüler müssen Rätsel lösen, Codes knacken und Spuren verfolgen. Wie haben dafür extra Detektiv T ins Spiel gebracht, eine Mangafigur die auf dem Entwurf einer Schülerin basiert“, sagt die Sozialarbeiterin.

Sie und ihre Kollegen besetzen das Detektivbüro am anderen Ende der Internetleitung. Dort erwarten sie jeden Tag bis 20 Uhr von den Nachwuchsdetektiven die Lösungen der kniffligen Spurensuche. „Die Teilnehmer bekommen dafür ein Puzzleteil zurück. Wer alle Teile am Ende der Woche zusammensetzt, erhält so einen Hinweis auf die Belohnung für die Ermittlungsarbeit, die am Montag darauf bekanntgegeben wird“, sagt Tordis Brandt und hofft, dass sie mit dieser Online-Variante der Feriengestaltung Spielfreude und Spaß vermitteln können.

Bündnis für Familie hat einen bunten Kalender erstellt

Kontaktvermeidung und Interneteinsatz bestimmen auch den Winterferienkalender der Hansestadt für den das Lokale Bündnis für Familie eine kleine, aber feine Übersicht verschiedener Freizeitangebote und Aktivitäten für die Ferienkinder zusammengestellt hat.

So lädt das Meeresmuseum die Mädchen und Jungen ein, mithilfe von Strandgut ein Taschenmuseum zu basteln. Am Beispiel seiner Sammlungen erläutert das Museum wie Artefakte zu Fischen, Muscheln und Schnecken, Korallen, Vögeln und vieles mehr zusammengetragen werden. Dabei handelt es sich oft um winzige Teile wie einzelne Knochen und Schalen, Schuppen oder Federn. Diese Fundstücke sind die wahren Schätze eines Museums.

Taschenmuseum mit Bauanleitung

Für alle Museumsfans, die sich eine eigene Sammlung zusammenstellen möchten, findet sich im Internet unter www.kindermeer.de/malen-und-basteln/ die passende Anleitung für eine Aufbewahrungsbox, ein Sammelheft sowie kleine Sammeletiketten – eben ein Taschenmuseum für zu Hause.

Ferienzeit ist Lesezeit, das gilt auch im Winter. Eine gute Gelegenheit, den Stralsunder Bücherturm weiter wachsen zu lassen. Im laufenden Schuljahr soll der sinnbildliche Bücherstapel die Höhe des Pylons der Rügenbrücke erreichen. Damit der Turm auch während der Ferien weiter in den Himmel schießt, haben sich die Mitarbeiterinnen der Stadt-und Kinderbibliothek etwas Besonderes ausgedacht: Jedes Grundschulkind, das sich am Bücherstapel beteiligen möchte, kann sich, trotz der der Corona-Schließzeit, ein Winterpaket in der Bibliothek abholen. Diese beinhalten neben Büchern noch ein paar kleine Überraschungen. Unter allen jungen Turmstaplern wird ein Preis verlost.

Bücher abholen, lesen und ausmessen

So funktioniert es: Termin zur Abholung des Ferienpaketes ausmachen. Bücher abholen, lesen und danach die Höhe des Buchrückens mit dem Lineal messen. Die gemessenen Lesezentimeter bis zum 24. Februar in der Bibliothek melden, entweder per E-Mail an stadtbibliothek@stralsund.de oder unter Telefon 03831/25 36 78. Mehr dazu unter www.stralsund.de/stadtbibliothek.

Das Welterbe bunt ausmalen

Das Welterbe zum Ausmalen ist ein Angebot der Organisation der Welterbestädte (OWHC), in der auch Stralsund Mitglied ist. Mit einem großformatigen Ausmalposter werden die jüngsten Stralsunder eingeladen, das Welterbe bunt zu gestalten. 24 Mitgliedsstädte aus der Region Nordwesteuropa und Nordamerika zeigen sich darauf versammelt – mit ihren markantesten Gebäuden und Statuen. Wer findet darauf Stralsund und Wismar? Die Malvorlage kann im Internet unter diesem Link heruntergeladen werden: www.ovpm.org/news.

Wer nach so viel Bücherlesen, Welterbemalerei und Museumsbastelei mal wieder an die frische Luft muss: Hier kann – so der Winter in den Ferien weiter mitspielt – gerodelt werden.

Und vielleicht reicht der Schnee noch zum Rodeln

Altstadt: Mühlen- sowie Katharinenbastion am Franken- bzw. Knieperwall. Bereich Knieper: Brunnenaue, Freizeitanlage Schwedenschanze, Teichhof Knieper-West III. Einen Rodelberg gibt es zudem An den Bleichen oder den Rodelhang auf dem Spielplatz Friedrich-Wolf-Straße, neben der Skateranlage. In Grünhufe findet sich der Rodelberg in der Vogelsangstraße, neben der Sporthalle. Die Tribseer Vorstadt hat einen Rodelhang auf dem Spielplatz Franzburger-/Nieparser Weg, sowie am Rostocker Werk eine Privatfläche, die öffentlich zugänglich ist.

Von Jörg Mattern