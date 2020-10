Stralsund

Wie hart trifft die Coronakrise die Betriebe in Stralsund und Umgebung? Im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft gaben Vertreter dreier wichtiger Organisationen jüngst Auskunft darüber. Unterm Strich lässt sich sagen: Einerseits kamen sie besser als gedacht durch die Pandemiezeit, andererseits macht das böse Wort der Rezession die Runde. Der Reihe nach.

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Geschäftserwartungen sind so mies wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Rostock, zu der neben der Warnowstadt auch die Landkreise Rostock und Vorpommern-Rügen zählen. Im Gebiet sind insgesamt 36 000 Betriebe in der IHK, 2700 davon in Stralsund.

Industrie ist das Sorgenkind

Jens Rademacher, Leiter der Stralsunder IHK-Geschäftsstelle, fasste die Ergebnisse der Umfrage sinngemäß so zusammen: Die Baubranche ist auf hohem Niveau stabil, die Dienstleister stemmen sich gegen den Negativ-Trend, im Handel ist die Stimmung angespannt und die Industrie bleibt das Sorgenkind. In dem Bereich sei das Geschäftsklima weit unter dem Durchschnitt. „Da kann man wirklich von einer deutlichen Rezession sprechen“, befand Rademacher.

Zwar gaben 29 Prozent der befragten Unternehmen an, ihre Geschäfte liefen heute wieder besser als vor Beginn der Corona-Krise und 24 Prozent erwarteten eine Erholung im Laufe des nächsten Jahres, so Rademacher. Sechs Prozent meinten aber auch, dass für ihre Firma keine Erholung mehr in Sicht sei.

Fünfmal so viele Infektionen pro Tag als noch im September

Die Zahlen haben allerdings zwei Haken. Die Antworten trudelten schon im September bei der IHK ein. Damals wurden in Deutschland höchstens 2500 Infektionen täglich mit dem Coronavirus gezählt. Ende vergangener Woche waren es 14 700, also fast fünfmal so viel. Der zweite Haken: Wahrscheinlich haben viele Firmen, die kurz vor der Pleite stehen, gar nicht mehr geantwortet, vermutete Rademacher und beschrieb die Stimmung insgesamt als „skeptisch“.

Das bestätigte auch Torsten Grundke, Geschäftsführer des Stralsunder Mediamarktes, im Gespräch mit der OZ. „Wir befürchten, dass es zu einem zweiten Lockdown kommen kann. Wenn uns das Weihnachtsgeschäft wegbricht, wäre das eine Katastrophe für alle.“ Einige Läden würden in der Vorweihnachtszeit bis zu 50 Prozent ihres Jahresumsatzes machen.

Die Kunden seien laut Grundke sehr diszipliniert, hielten Abstände ein, trügen Masken. Auch die Senkung der Mehrwertsteuer habe sich bemerkbar gemacht. „Die Leute bleiben vermehrt zuhause. Dort möchten sie es schön haben und sind bereit, Geld für Möbel und Elektronik auszugeben.“

Handwerk: Erträge gut, Ausblick pessimistisch

Wer Geld für Handwerksarbeiten ausgeben möchte, muss sich nach wie vor in Geduld üben. Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, sprach im Ausschuss davon, dass die Auftragslage noch immer gut sei – noch. „Der Ausblick ist aber pessimistisch. Die Befürchtung ist, dass im kommenden Jahr die Städte und Gemeinden geringere Einnahmen haben und deshalb weniger Bauvorhaben ausschreiben können.“

Die Entwicklung in den bauhandwerklichen Betrieben sei bisher „ordentlich“ gewesen, die Erträge „gut“. Ambrosat sagte, dass knapp 300 Ausbildungsverträge im Bereich Rügen – Stralsund – Nordvorpommern unterschrieben wurden. Fazit: „Die Betriebe sind sehr gut durch die Zeit gekommen.“

Nachfrage bei Hotels an der Küste besser als 2019

Eike Sadewater Quelle: Christian Rödel

Das gilt auch für die Beherbergungsbetriebe an der Küste. Eike Sadewater, Regionalvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, sprach im Ausschuss davon, dass die staatlichen Hilfen den Unternehmen geholfen hätten, den Lockdown zu überstehen. Als ab dem 25. Mai der Tourismus in MV wieder möglich wurde, habe die Küstenregionen einen starken Zulauf zu verzeichnen gehabt. „Die Nachfrage lag deutlich über der des Vorjahres.“ Dabei sei 2019 schon sehr gut gewesen, bilanzierte Sadewater.

„Die Küstenregionen waren große Gewinner, dazu zählt auch Stralsund.“ 50 Kilometer ins Landesinnere hinein sehe es aber anders aus. Dort stünden Betriebe bereits kurz vor der Schließung.

Die Arbeitsorganisation sei durch die Coronaschutzmaßnahmen aufweniger geworden, berichtete Sadewater aus Erfahrung, da er auch Geschäftsführer des Stralsunder Hotels „Scheelehof“ ist. Stichwort: Umstellung von Frühstücksbuffet zu Service am Tisch. Grundsätzlich sei die Branche bisher aber mit einem blauen Auge davon gekommen.

„Meine persönliche Auffassung ist, dass sich die Branche nach und nach darauf einstellen muss, dass in den nächsten Wochen eine zweite Schließung zu erwarten ist. Bevor man Kindergärten und Schulen zumacht, wird man über diese Dienstleistung nachdenken müssen. Der Tourismus ist letztlich nicht lebensnotwendig.“

Von Kai Lachmann