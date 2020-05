Stralsunder Wissenschaftler: Ohne Mathe wird kein Medikament entwickelt

Stralsund

Entscheidungen in Politik und Wirtschaft werden heutzutage kaum noch ohne die vorherige statistische Auswertung von Daten und daraus abgeleitete Analysen getroffen. Auch in der Wissenschaft kommt kein Fachgebiet mehr ohne die Statistik aus. Keiner weiß das besser als Professor Lieven Kennes von der Fakultät Wirtschaft der Hochschule Stralsund (HOST).

Über klinische Studien zur Pharmaindustrie gefunden

Ökonometrie und Statistik steht als Lehrgebiet unter seinem Namen. „Doch eigentlich fühle ich mich in der Biostatistik zu Hause“, sagt der stellvertretende Leiter des Masterstudiengangs Gesundheitsökonomie. Das hat viel damit zu tun, dass Lieven Kennes nach seinem Mathematikstudium auf dem Weg zu seiner Promotion am Uniklinikum der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen klinische Studien betreut und mehrere Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet hat.

Anzeige

Als Statistiker war Kennes während seiner Zeit in der Pharmaindustrie in die Medikamentenentwicklung eingebunden. Eine spannende Zeit, aus der der Professor seine Studenten heute noch mit vielen Praxisbeispielen für sein Fach begeistern kann.

Weitere OZ+ Artikel

Bis zu 12 Jahre für Entwicklung eines Medikaments

„Die Erforschung und Entwicklung eines Medikaments, etwa einer völlig neuen Schmerztablette, kann gut und gerne bis zu zwölf Jahre dauern“, sagt der Mathematiker. Sobald die Biochemiker des Konzerns ein vielversprechendes Molekül entdeckt und zum Patent angemeldet haben, läuft die Zeit. Wenn das Patent nach 20 Jahren abläuft, hat das Unternehmen, um im Beispiel zu bleiben, gerade mal noch acht Jahre Zeit, mit den Tabletten Geld zu verdienen.

„Das liegt daran, dass die Medikamentenentwicklung mehrere Phasen durchlaufen muss“, sagt Kennes. Da müssen mittels Forschung über Tierversuche und ersten Tests an Freiwilligen, gesunden Menschen die Sicherheit und die möglichen Risiken des zu entwickelnden künftigen Arzneimittels abgeklärt werden.

Ein Prozess, der von vielen Studien begleitet wird

„Das alles wird begleitet von vielen Studien“, sagt Lieven Kennes. „Und hier setzt bereits die Biostatistik an, denn die gewonnenen Daten müssen ausgewertet und analysiert werden.“ Erst dann ist Jahre nach der Patentanmeldung die Sicherheit gewonnen, dass das Medikament Kranken verabreicht werden kann. Jetzt geht es darum, die Wirksamkeit zu überprüfen, die beste Dosis zu finden und Nebenwirkungen auszutarieren.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Dann erst beginnen die Zulassungsstudien. Dabei wird jeder Schritt nicht nur von den Statistikern erfasst und ausgewertet, sondern auch von den nationalen und europäischen Zulassungsbehörden, die jeden dieser Schritte prüfen. „Der Prozess ist aus guten Gründen stark reguliert. Hier wird alles hinterfragt, bis hin zu ethischen Aspekten“, sagt der Professor.

Vergleichsstudien mit bis zu 1000 Patienten

Doch noch immer ist das Medikament nicht zugelassen. Denn jetzt beginnen die großen Vergleichsstudien mit bis zu 1000 Patienten, oft in mehreren Ländern gleichzeitig. Jetzt muss sich die neue Medizin gegen Placebos behaupten und vor allem beweisen, dass sie besser ist als vorhandene Pharmaka anderer Firmen. „Es muss sich zeigen, dass das neue Medikament in der Lage ist, die Lebensqualität des Patienten entscheidend zu verbessern. Dann erst sind auch die Krankenkassen mit im Boot“, so Kennes.

Unmengen an Daten müssen ausgewertet werden

Für die Biostatistiker, die diesen Prozess begleiten, heißt das, Unmengen an Daten auszuwerten. Erst deren Analyse zeigt, ob die jahrelange Arbeit an diesem Prozess und der finanzielle Aufwand im Milliardenbereich zum Erfolg geführt haben.

Angesichts dieses Aufwands erhebt sich in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie die Frage: Wie schnell lässt sich tatsächlich ein Impfstoff gegen das neuartige Virus entwickeln?

Pharmaentwicklern Zeit geben für Medikament gegen Covid-19

„Wir müssen den Pharmaentwicklern Zeit geben“, sagt Lieven Kennes. Zeit, die es braucht, die behördlichen Anforderungen zu erfüllen, die deshalb so hoch sind, damit den Menschen letztlich geholfen werden kann, ohne dass sie Schaden nehmen.

Einen etwas schnelleren Weg sieht er eher darin, nach bereits vorhandenen Stoffen zu suchen, die helfen können – wie dies etwa momentan bei Remdesivir versucht wird. Das wurde eigentlich gegen das Ebolavirus entwickelt, zeigt aber offenbar auch gegen das Coronavirus bestimmte Wirkungen. „Hier wäre der Vorteil, dass Remdesivir bereits erste ausgewertete Entwicklungsphasen hinter sich hat“, sagt der Professor. „Das könnte helfen, den Prozess der Zulassung für eine Anwendung bei Corona-Patienten abzukürzen.“

Lesen Sie auch:

Von Jörg Mattern