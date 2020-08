Stralsund

Ein kulturvolles und vor allem musikalisches Wochenende liegt vor der Hansestadt. „The Aberlour’s“ werden heute Abend, um 19.30 Uhr, in der Kulturkirche St. Jakobi auftreten. Die Band um Klasu Adolphi zählt heute zu den wenigen Celtic-Rock-Bands aus Deutschland, die ein internationales Niveau erreicht haben – und im Folkbereich genauso brillieren wie auf Metalfestivals und Klassik- oder Mittelalterevents.

Seltene Akustikinstrumente wie Cister und Mandocello treffen auf donnernde Grooves; melodiöse Vocallinien ergänzen sich mit furiosen Fiddle- und Akkordeonparts zu einem magischen Gesamtwerk. Im Gepäck hat das Trio brandneues Songmaterial vom 6. Album, das derzeit in Arbeit ist, und Lieder aus 20 Jahren Bandgeschichte.

Start für Philharmonische Konzertreihe

Zum 1. Philharmonischen Konzert der Spielzeit wird heute und morgen Abend, jeweils 19.30 Uhr, und am Sonntag um 18 Uhr in das Große Haus des Theaters Vorpommern eingeladen. Das Konzert heute Abend ist bereits ausverkauft. Zu erleben ist unter der musikalischen Leitung des Generalmusikdirektors Florian Czismadia Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“ in einer Fassung für Kammerorchester von Arnold Schönberg, vollendet von Rainer Riehn. Es spielt das Philharmonische Orchester Vorpommern, zu hören sind Judith Christ (Mezzosopran) und Joska Lehtinen (Tenor).

Töpferhandwerk auf dem Alten Markt

Von heute bis Sonntag wird zum 12. Stralsunder Töpfermarkt auf den Alten Markt eingeladen. In diesem Jahr können 40 Keramik-Werkstätten und Ateliers drei Tage lang ihre Arbeiten an Ständen präsentieren. Dazu zählt auch die fußbetriebene Töpferscheibe und der Töpferei-Tunsch. Neben dieser schönen und praktischen Gebrauchskeramik erwartet die Besucher ein breites Sortiment an Gartenkeramik, Teetassen mit entsprechenden Untersetzern oder kunstvolle Fayence-Keramik.

Der Stralsunder Töpfermarkt ist heute sowie morgen von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Welt des Jazz am Sund

Der gebürtige Stralsunder Wieland Möller wird morgen um 20 Uhr mit seinem Akvariet-Trio (Piano, Bass, Drums) die Besucher der Kulturkirche St. Jakobi in die Welt des Jazz entführen. Das Trio wird an dem Abend das neue Repertoire vorstellen, das im Herbst in einem zweiten Album festgehalten wird.

Die Kompositionen, mit Einflüssen aus dem Jazz, der elektronischen und minimalistischen Musik sowie zeitgenössischer Improvisationsmusik, nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise von erzählenden Klängen und bewegenden Bildern, aus poetischen Stimmungen und komplexer tanzender Rhythmik.Im Jahre 2015 formierte sich das Trio Akvariet um den Schlagzeuger Wieland Möller und ist mit der japanischen Pianistin Rieko Okudaund dem finnischen Bassisten Antti Virtaranta international besetzt.

Die Geschichten des Nachtwächters

Zeit, sich ein wenig zu gruseln und zu amüsieren. Heute Abend wird um 21 Uhr zur Nachtwächterführung eingeladen. Auf einem Rundgang durch die Altstadt erzählt ein Nachtwächter finstere Geschichten über das Leben von Dieben, Mördern und Huren im Mittelalter.

Auch die klassischen Stadtführungen durch die hansestädtische Altstadt finden wieder statt. Bei allen Veranstaltungen gelten die Abstands- und Hygieneregeln.

Von Miriam Weber