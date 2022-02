Stralsunder Wochenmarkt: Textilhändler hofft auf bessere Umsätze im Sommer

Stralsund

Geht es nach den Stralsunder Grünen, würde das Non-Food-Angebot auf dem Stralsunder Wochenmarkt deutlich reduziert werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Grünen-Bürgerschaftsfraktion hervor.

Treffen würde so eine Neuausrichtung auf dem Neuen Markt besonders die Textiler wie Jaspalsingh. Vor dieser Entwicklung hat der 60-Jährige, der 1996 aus Indien an den Strelasund gekommen ist, Angst. Denn über den Stralsunder Wochenmarkt hat er sich über Jahrzehnte hinweg ein eigenes Geschäft aufgebaut, das er gern auch noch bis zur Rente betreiben möchte.

Händler hofft 2022 auf bessere Umsätze

„So lange, wie ich die Kraft habe, mache ich weiter“, sagt der Händler, der seit 1997 Jacken, Hosen, T-Shirts, aber auch Mützen auf den Stralsunder Märkten anbietet.

„Corona war für uns Händler schon nicht leicht“, sagt der gebürtige Inder, der wegen der Liebe nach Stralsund gekommen ist. Während der Pandemie sei es gut gewesen, dass seine Frau einen guten Job in der Küche einer Stralsunder Wohlfahrtseinrichtung hätte. Für 2022 hofft er wieder auf bessere Umsätze.

Textiler verkauft nur in Stralsund

Jaspalsingh beschränkt sich mit seiner Fast-Fashion dabei auf die Hansestadt. Während er dienstags und freitags auf dem Neuen Markt steht, trifft man ihn am Donnerstag auf dem Markt in Knieper West. „Dort habe ich etliche Stammkunden“, sagt Jaspalsingh.

Zwar sei die Konkurrenz auf dem kleinen Markt mit nur knapp zehn Händlern nicht so groß, dennoch würde er in der Altstadt den besseren Umsatz machen. „In Knieper hat der Markt aber auch nicht so lange geöffnet“, sagt Jaspalsingh. „Dort geht es nur bis 13 Uhr.“

Zu seinen Kunden würden dort hauptsächlich ältere Leute zählen, denen er gern günstige Kleidung anbietet. „Im Winter sind dicke Sachen gefragt, im Sommer dünne.“ Für den Neuen Markt könnte er sich im Sommer längere Öffnungszeiten vorstellen. „Dann kommen die Urlauber“, sagt er. Den Textilhändlern würde es entgegen kommen, wenn sie denn in Zukunft noch mitmischen dürften.

Jaspalsingh könnte jeden Tag auf dem Markt stehen

„Ich bin glücklich mit dem, was ich mache“, sagt Jaspalsingh. „Auch wenn es im Winter nicht so gut läuft wie im Sommer.“ Er könnte sich in der Sommersaison auch mehr Markttage vorstellen.

„Ich bin Stralsunder. Für mich wäre es kein Problem, wenn wir jeden Tag Markt hätten. Aber die anderen Händler könnte da nicht mitmachen, weil sie auch auf anderen Märkten in MV sind.“

Von Kay Steinke