Stralsund

Von der Sozialarbeiterin zur Café-Besitzerin: Etwas ganz Neues wollte Karin Dommes tun und ist diesen Plan offensiv angegangen. „Ich habe die vergangenen 16 Jahre in Berlin gelebt und als Sozialarbeiterin gearbeitet.“ Nun hat die 59-Jährige die „Zentrale“ in der Külpstraße eröffnet.

Bar oder Café oder Kneipe? „Ach, ich versuche so ein bisschen die Lücke zu allem zu schließen“, erklärt die gebürtige Hannoveranerin. Deshalb öffnet sie ihre Türen im Moment um 13 Uhr. „Mal sehen, wie alles anläuft und angenommen wird. Ich würde mich freuen, wenn die Leute zum Beispiel zum Feierabend vorbeischauen.“ Im Moment sei noch alles offen. „Ich kann da individuell reagieren, denn ich bin der Laden“, sagt sie mit einem Lachen.

„Ich mag die Stadt sehr“

Der Gedanke, dass Stralsund einmal ihr Lebensmittelpunkt werden könnte, habe sich in den vergangenen Jahren bei regelmäßigen Besuchen von Freunden in der Hansestadt immer mehr gefestigt. „Ich mag die Stadt sehr“, sagt die Stralsunderin, die im vergangenen Jahr endgültig hierher gezogen ist. Die Nähe zum Wasser, die Ruhe, das Überschaubare, die Menschen.

Und dann habe sich die Chance für die „Zentrale“ ergeben. Das Konzept sei schlicht: Getränke und ein paar Kleinigkeiten zum Essen. „Natürlich freue ich mich auch über Touristen, aber eigentlich wünsche ich mir, dass die ,Zentrale’ für die Stralsunder ein zweites Wohnzimmer wird.“ Perspektivisch könne sich Karin Dommes auch vorstellen, dass es Lesungen geben wird, vielleicht auch mal Musik und Spielrunden.

Eine Karte blieb liegen...

Wie ist es denn zum Namen gekommen? „Ich hatte so viele Ideen“, erinnert sie sich. Am Ende habe sie mit Freunden zusammengesessen, die Namenvorschläge auf Karten vor sich gehabt und dann ging das große Aussortieren los. Zu kompliziert, zu englisch, zu abgehoben. Und dann blieb noch eine Karte liegen...

„Bei der Gestaltung und der Inneneinrichtung habe ich mit einem befreundeten Designer, Stefan von der Lieth, zusammen gearbeitet.“ So wurden in der Bar die Farben der Haustür aufgenommen und „wir haben uns auch viele Gedanken bei der Beleuchtung gemacht.“ An den Wänden sind farbenfrohe Bilder des Malers Hannes Hiller zu sehen.

Blick in die Vergangenheit

Ob sich künftig in der „Zentrale“ legendäre Geschichten ereignen werden, das wird erst die Zeit zeigen. Allerdings hat die Külpstraße 11 in der Vergangenheit schon einiges Spannendes erlebt.

Um 1700 standen auf dem Grundstück der Nummer 11 noch zwei Buden. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand dort schließlich das heutige Traufenhaus mit drei Geschossen, wie Stadthistoriker Andreas Neumerkel erklärt. Oft waren hohe Herrschaften Hauseigentümer, und so erwarb 1792 der Major Carl Axel von Normann das stattliche Gebäude. Der spätere Generalmajor ging mit einer unglaublichen Tat in die Geschichte der Stadt ein. Er entführte nämlich seine große Liebe, die erst 16-jährige Johanna Friederike Ramstahl, Tochter eines sehr reichen Seidenhändlers. „Jungfrauenraub nannte man das damals“, verrät Neumerkel.

Die Witwe hatte den Zukünftigen schon bestimmt

Für den jungen von Normann schwärmten viele Frauen der Stadt, aber für die Witwe des Seidenhändlers war der damalige Leutnant hingegen keine gute Partie. Sie stemmte sich mit aller Macht gegen eine Verbindung, denn ihre Tochter sollte natürlich einen Kaufmann heiraten. Die Witwe hatte auch schon mit dem Kaufmann Balzer aus Hamburg den Zukünftigen bestimmt.

Am 29. Dezember 1784 unternahm die Familie Ramstahl mit Schwiegersohn in spe und Freunden eine Schlittenfahrt zu ihrem Gut groß Damitz. Im Hohlen Weg zwischen Stralsund und Kedingshagen wurde das Gespann von mehreren Offizieren angehalten. Carl Axel von Normann nahm Tochter Johanna Friederike auf sein Pferd und ritt mit ihr zum Anklamer Damm, der zu Preußen gehörte. Dort ehelichte ein Feldprediger das Paar.

Verbindung nahm kein gutes Ende

Die Witwe nahm später den „neuen“ Schwiegersohn doch noch in ihre Arme – eine Scheidung wäre ja noch schlimmer gewesen. Ein glückliches Ende nahm diese Verbindung dennoch nicht ganz, denn am 21. Juli 1794 verstarb Johanna Friederike nach einer zu frühen Entbindung. 1816 gab von Normann seinen Abschied vom Militär, verkaufte das Haus und zog zu seinem Sohn nach Franzburg.

Ihre heutige spätklassizistische Putzfassade erhielt die Külpstraße 11 Mitte des 19. Jahrhundert, veranlasst durch den Kaufmann Adolph Norbert. Vielen Stralsundern dürfte die Külpstraße 11 bekannt sein, weil dort 1992 die kleine Gaststätte „Külp-Stube“ eröffnet wurde.

Lesen Sie auch:

Neues Café am Alten Markt

Das sind die besten Bosse in Mecklenburg-Vorpommern

Das vielleicht schmalste Haus in Stralsund

Miriam Weber