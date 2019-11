Stralsunder Löwin Lara ist tot

Stralsund

Trauer im Stralsunder Zoo: Die elf Jahre alte Löwin Lara ist tot. Donnerstagfrüh fanden die Reviertierpfleger das leblose Tier in seiner Anlage. Darüber informiert teilt die Pressestelle der Hansestadt.

Die Todesursache ist noch nicht ermittelt. Laras Körper wurde deshalb in die pathologische Abteilung des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern nach Rostock gebracht. Klar ist aber, dass das Tier krank war. „Eine im Vorfeld durchgeführte Ultraschalluntersuchung hatte die Vermutung von Blasensteinen bei dem Tier bestätigt“, heißt es aus der Pressestelle. „Lara befand sich seit einiger Zeit in veterinärmedizinischer Behandlung, jedoch haben sich ihre Blutwerte weiter verschlechtert.“

Weiterer Todesfall im November

Erst vor wenigen Tagen starb im Tierpark Ueckermünde Löwe Pazur – polnisch für „Kralle“. Er wurde 20 Jahre alt. Der in Warschau geborene Löwe sei sehr alt geworden, sagte Sprecherin Agata Fuhrmann. „Wir sind sehr stolz.“ In freier Wildbahn leben Löwen in Schnitt zwölf bis 15 Jahre. „Er war der Held meiner Kindheit im Tierpark Ueckermünde“, schrieb Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann auf Twitter. Der SPD-Politiker wuchs im benachbarten Torgelow auf.

Der letzte Todesfall einer Großkatze im Stralsunder Zoo ist auch noch nicht lange her: Vor fast genau einem Jahr musste eine kranke Löwin eingeschläfert werden. Eine pathologische Untersuchung hatte ergeben, dass das Tier einen Tumor an der Zunge hatte, der bereits Metastasen in die Lunge gestreut hatte. Zwar wurde das Tier entsprechend behandelt und der Zustand besserte sich vorübergehend auch. Dann jedoch setzten eine Verschlechterung und ein zunehmender körperlicher Verfall des Tieres ein, sodass die Löwin schließlich eingeschläfert werden musste.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Tierpark Ueckermünde trauert um toten Löwen Pazur

Zoo Stralsund: Kranke Löwin musste eingeschläfert werden

Zoos im Nordosten wollen auch weiterhin exotische Tiere zeigen

Todesschüsse auf ein Zebra: So kam es zum Drama um „Pumba“

Stralsund: So bunt war die lange Zoonacht

Stralsunder Zoo feiert gleich vier Jubiläen

Von Kai Lachmann