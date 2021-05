Stralsund

Während die aktuellen Temperaturen am Strelasund noch nichts Subtropisches an sich haben, gibt es im Zoo Stralsund etwas Neues zu entdecken, das gestalterisch an die heißen Regionen erinnert. So erstrahlt an der Grenze zum Stadtwald jetzt ein Gehege in neuem Glanz, das schon vielen Zoobewohnern eine Heimat geboten hat. Ursprünglich einmal für Stachelschweine errichtet, hatten hier bis zum letzten Jahr Wasserschweine ihr Zuhause.

Neues Zuhause für wärmeliebende Erdmännchen

Sie werden im Zoo Stralsund künftig für Unterhaltung sorgen, die Zebramangusten. Quelle: Hansestadt Stralsund

Eine solide Bausubstanz und ein beheizbares Schutzhaus waren die Chance, wärmeliebenden Bewohnern ein neues Zuhause zu bieten. In das freie Gehege ziehen die Verwandten von Timon ein. Das aus dem Film „Der König der Löwen“ bekannte Erdmännchen hat einen großen Verwandten – die Zebramanguste.

Drei Männchen und ein Weibchen sollen für Nachwuchs sorgen

Drei Männchen und zwei Weibchen bilden den Grundstock einer Gruppe, die in den kommenden Jahren bis auf 20 Tiere anwachsen kann. Die entfernt katzenverwandten Raubtiere untersuchen dabei alles auf Fressbarkeit. Von Würmern und Insekten über Kriechtiere, Vögel und deren Gelege bis zu kleinen Säugetieren ist nichts vor ihnen sicher, solange sie es in der Gruppe überwältigen können.

In der vergangenen Woche angekommen, haben sie den Tierpflegern im Schutzhaus ihre Kletterkünste bewiesen und begrüßten sie bereits auf dem Fensterbrett. In den nächsten Tagen werden sie sich in dem für Besucher einsehbaren Innengehege akklimatisieren, um dann Schritt für Schritt ihre kleine Palmenoase im Stralsunder Zoo erobern.

Kleine Sonneninsel für Zoobesucher

Während aus dem Gewächshaus des Zoos Exoten wie das Elefantenohr und zwei größere Phönixpalmen im Gehege Einzug gehalten haben, sorgten die Tierpfleger mit einer Menge Sand und einer attraktiven Sonnenplattform dafür, dass den neuen „Zebras“ vom ersten Tag an Urlaubsfeeling geboten wird. Für die Stralsunder Zoobesucher wurde eine kleine Sonneninsel geschaffen, in der es künftig viel zu erleben gibt.

Von Jörg Mattern