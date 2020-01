Stralsund

Allein am Donnerstagvormittag musste Jörg Kiauk drei Anfragen ablehnen. „Wir können hier keine Feste für über 40 Personen ausrichten“, sagt er zur überschaubaren Größe des Delikaters, dem Bistro im Stralsunder Zoo. Betrieben wird es von den Stralsunder Werkstätten, einer Einrichtung zur beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Handicap. Dort arbeitet Kiauk als Leiter der Gastronomie.

22 Plätze vorne, 30 im Nebenbereich gibt es im Delikater. „Wir haben eine Tageskarte. Viele Gäste kommen zum Mittagessen her. Selbst im Winter stoßen wir schon an unsere Kapazitätsgrenzen.“ Kiauk schätzt, dass zudem 80 bis 85 Prozent der Zoobesucher das gastronomische Angebot nutzen. 2019 zählte der Tierpark mehr als 137 000 Gäste und damit laut Zoodirektor Christoph Langner so viel wie seit der Wende nicht mehr.

Stralsunder Werkstätten könnten das Haus selbst bauen

Deshalb soll zwischen dem Delikater, der Bühne daneben und dem Parkplatz an der Barther Straße ein zweistöckiger Neubau mit bis zu 200 Plätzen errichtet werden. Darin können auch Veranstaltungen und Seminare stattfinden. Eine Zahl „mit einer ganzen Menge Nullen“ werde das kosten, sagt Heidemarie Suckow, Vorsitzende des Fördervereins Zoofreunde Stralsund. Jörg Kiauk konkretisiert, dass etwa 1,5 Millionen Euro investiert werden sollen. Am liebsten würde er „so schnell, wie es geht“, loslegen, denn das gastronomische Konzept stehe bereits. Doch er schiebt hinterher: „Die Planungsphase wird wohl etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.“

Die Ideen sehen bisher so aus: Kiauk schwebt vor, den Küchenbereich einsehbar zu gestalten, so dass die Gäste auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Zudem soll es einen größeren und einen kleineren Gastraum geben, in dem man beispielsweise auch Konzerte und Lesungen abhalten kann. Eine Option für die Stralsunder Werkstätten ist es auch, das Haus selbst zu bauen. „Dann wären wir Eigentümer und nicht nur Mieter“, meint Kiauk.

Psychische Erkrankungen nehmen zu

Mehr Angebot bedeutet auch, dass mehr Personal benötigt wird. Und gerade in der Gastronomie werden Servicekräfte vielerorts gesucht. Jörg Kiauk sieht das nicht als Problem: „An unserem Standort in der Albert-Schweitzer-Straße platzen wir aus allen Nähten. Und die Anfragen werden mehr.“

Es sei nicht mehr so, wie es früher war: Menschen mit Trisomie 21 (Downsyndrom) würden aufgrund der medizinischen Früherkennung immer weniger, dafür nehme die Zahl der Personen mit psychischen Erkrankungen zu. Als Beispiele nennt Kiauk Borderliner oder Personen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ( ADHS) haben.

Feste Tagesstruktur hilft den Mitarbeitern

„Das sind genau die Menschen, mit denen wir hier gut arbeiten können“, berichtet er. „Sicherlich ist es ein stressiger Job. Aber wir schaffen eine Tagesstruktur. Durch regelmäßige Anwendung finden die Mitarbeiter Freude daran.“ Das funktioniere jetzt schon beim Personal des Delikaters sehr gut. „Die Leute fühlen sich hier wohl und kommen sogar her, wenn sie Urlaub haben, weil sie hier ihr soziales Umfeld haben.“ 16 Personen werden im Bistro beschäftigt. „Seit zwei Jahren ist das ein festes Team.“ In anderen Bereichen der Werkstätten würde mehr Wechsel herrschen.

Auch im Delikater tut sich übrigens was: Derzeit wird ein wenig umgebaut, zudem werden die Mitarbeiter fortgebildet. Am 20. Januar ist das Bistro wieder geöffnet. Ob das Gebäude in den Neubau integriert wird, ist noch offen.

