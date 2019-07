Wann heißt es Zoo, wann spricht man von einem Tierpark? Dr. Christoph Langner, Direktor des Stralsunder Zoos, klärt auf: „Inhaltlich sind beide Begriffe identisch und sagen nichts Spezielles über Größe, Profil oder Ausrichtung der jeweiligen Einrichtung aus. Die Entscheidung für die heute ausschließlich verwendete Bezeichnung ,Zoo Stralsund’ fiel vor einigen Jahren und hat vorwiegend marketingtechnische Gründe.“ Der Begriff Tierpark ist in Mecklenburg-Vorpommern übrigens beliebter: Einrichtungen mit dieser Bezeichnung gibt es in Greifswald, Ueckermünde, Sassnitz, Grimmen, Wolgast und Wismar. Die Bezeichnung Zoo hingegen tragen nur die Einrichtungen in Schwerin und Rostock, zudem der Tropenzoo Bansin.