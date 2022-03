Stralsunder Zoo gibt drei Polarwölfe ab – einer soll nach Japan

Stralsund

Das Rudel der Polarwölfe im Stralsunder Zoo wird verkleinert. Zwei der hundeähnlichen Tiere mit dem weißen Fell sind am vergangenen Freitag in den Wild- und Freizeitpark Allensbach in Baden-Württemberg gefahren worden. Für einen dritten Wolf habe ein Zoo aus Japan Interesse angemeldet, wie die Pressestelle des Stralsunder Rathauses mitteilt. Grund für die Verkleinerung sind zunehmende Rangeleien im Gehege.

Als 2020 in Stralsund fünf Wolfswelpen das Licht der Welt erblickten, konnten insbesondere die Stammgäste des Zoos erleben, wie sie sich zu großen und kräftigen Tieren entwickeln. Die Tiere nutzten nicht nur das großzügige Areal, um sich spielerisch auf ihr künftiges Leben vorzubereiten. Sie nahmen auch Kontakt zu Besuchern und deren Hunden auf. So wussten die Hundebegleiter oft nicht, ob ihre vierbeinigen Begleiter als potenzielle Beute oder als entfernte Verwandte begrüßt wurden.

Alle Tiere sind miteinander verwandt

Großgezogen von Mutter „Teja“ und Tante „Tikani“ stehen die fünf Jungwölfe inzwischen an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Dies spürt insbesondere die rangniedere „Tikani“. Immer häufiger finden Kämpfe zum Aushandeln der Rangordnung statt, die auch an Schärfe zunehmen. „Durch die Tatsache, dass alle unsere Tiere miteinander verwandt sind und es sehr schwierig wird, in diese Gruppe ein fremdes Tier zu integrieren. So haben wir uns entschieden, drei Wölfe an andere Zoos abzugeben,“ sagt Zoodirektor Christoph Langner.

Nach Süddeutschland wurden die rangniedere „Tikani“ mit einem ihrer Neffen abgegeben, da die Wölfin dort ein ruhigeres Leben erwartet als in dem großen Rudel im Zoo Stralsund. Für den zweiten Rüden hat der Akita Omayarna Zoo im Nordwesten Japans sein Interesse bekundet. „Die Zoos sind global miteinander vernetzt“, erklärt Stadtsprecher Peter Koslik. Die Reise um die halbe Welt werde eine „auf Tiertransporte spezialisierte Firma“ übernehmen.

Aus sieben mach’ vier: Das hiesige Rudel besteht künftig noch aus der Mutter „Teja“ mit ihren drei Töchtern. Die Mitarbeiter des Tierparks hoffen, dass die vier Wölfinnen schnell eine stabile Rangordnung aushandeln. Diese ist Voraussetzung dafür, dass auch der Zoo Stralsund wieder an Familienplanung denken kann.

Von OZ