Stralsund

Die zufriedenen Ausdrücke in den Gesichtern von Direktor Christoph Langner und seinem Stellvertreter Oliver Mojecki trügen nicht: 2019 war ein gutes Jahr für den Stralsunder Zoo. Genau 137 123 Gäste wurden begrüßt. „Eine Zahl wie vor 1990“, sagt Langner. Rund 94 000 Tagesbesucher stehen in der Jahresstatistik des Zoos, mehr als 25 000 Jahreskarten wurden verkauft. Hinzu kommen rund 3800 Gäste der Zooschule. Bemerkenswert ist, wie hoch der Zoo in der Gunst von Touristen steht: Befragungen der Besucher hätten ergeben, dass mehr als die Hälfte von ihnen nicht aus dem Raum Stralsund kommt. Die Tiershows entpuppten sich als besondere Zuschauermagneten.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es einige Neuigkeiten zu sehen. Beispielsweise wurde gegenüber dem Gehege der weißen Polarwölfe die Wolfs-Infohütte fertiggestellt, um Besucher über das in Deutschland wieder heimische Tier aufzuklären. Unter anderem ist dort ein Skelett zu sehen. Mitarbeiter des Zoos haben auch eine neue Voliere für Sonnenvögel und Bambushühner gebaut. Zudem wurde der „Garten für alle“ fertig, mit dem Zoo und örtlicher Seniorenbeirat zum gemeinsamen Gärtnern einladen. Die Stachelschweinanlage wurde überarbeitet und der Umbau des Südamerikahauses für 150 000 Euro hat begonnen. 2020 soll es unter anderem Veränderungen in der Futterküche geben.

So sieht die neue Wolfs-Infohütte aus. Quelle: Kai Lachmann

1117 Tiere, mehr als die Hälfte sind Vögel

1117 Tiere in 185 Arten und 71 Haustierrassen haben Langner, Mojecki und ihr Team bei der Inventur mit Stichtag 30. Dezember gezählt. „Früher hatten wir mehr große Tiere, heute mehr kleine“, formuliert der Direktor den generellen Trend. 659 Vögel leben im Stralsunder Zoo, 300 Säugetiere, 28 Reptilien, 53 Fische und 77 Wirbellose.

Neben positiven Nachrichten, wie gelungenen Nachzuchten etwa von Steinadlern und Rotschnabeltokkos, und einigen Neuerwerbungen, beispielsweise eines weiblichen Ozelots, war der Verlust von Löwin Lara im November besonders traurig. Zwar will der Zoo auch künftig Löwen zeigen,aber da das verbleibende Paar schon im höheren Alter ist und es laut Langner viele Probleme im sozialen Gefüge bereite, junge Löwen dazuzuholen, werde abgewartet.

Die Rotschnabeltokkos freuen sich über Nachwuchs. Quelle: Kai Lachmann

Was kostet ein Löwe?

Woher bekommt man eigentlich einen Löwen und was kostet so ein Tier? Langner: „Sicherlich kann man einen Löwen auch auf Ebay kaufen. Aber wir sind in einem Verbund mit mehr als 70 anderen Zoos im deutschsprachigen Raum und tauschen untereinander Tiere. Das kostet nichts.“

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Stralsunder Zoo: Neues Restaurant für 1,5 Millionen Euro geplant

Stralsunder Löwin Lara ist tot

Stralsunder Lederschildkröte wird in Bronze gegossen

Zoos im Nordosten wollen auch weiterhin exotische Tiere zeigen

Von Kai Lachmann