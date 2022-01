Stralsund

Ästhetische Portraitfotos, lustige Tiervideos oder schöne Landschaftsaufnahmen: Auf der Social-Media-Plattform Instagram werden viele Themen bespielt. Fotos und Videos werden dort mit der Welt geteilt – und tausendfach angesehen. Auch in Stralsund gibt es viele, die Instagram nutzen, damit auch recht erfolgreich sind und viel Zuspruch von anderen Nutzerinnen und Nutzern bekommen. Unter dem Hashtag #Stralsund gibt es zahlreiche Accounts, die verschiedener nicht sein könnten.

Einer davon wird von Lotti Blohm bespielt. Mehr als 18 000 Leute folgen ihrem Account @nature_check auf Instagram. Die junge Frau aus Altenpleen zeigt sich mit Kettensäge und Arbeitskleidung im Wald oder mit einem Gewehr in der Hand beim Jagen.

Oft ist auch ihr Jagdhund Camillo dabei. Bei ihren Bildern gehe es um eine Poetisierung der Natur, sagte sie der Ostsee-Zeitung bei einem früheren Interview. „Meine Erzählung funktioniert über meine Person, darüber, wie ich die Natur erlebe.“ Für das Junge Netzwerk Forst ist sie zudem Waldbotschafterin, um vor allem jungen Menschen das Ökosystem Wald näherzubringen.

Instagram und Co. leicht erklärt Instagram ist ein soziales Netzwerk, in dem die User (dt.: Nutzer) Bilder und Videos hochladen können, um sie mit der Community, der Gemeinschaft auf der Plattform, zu teilen. Neben den normalen Posts, also Beiträgen, sind auch Reels, 15- bis 30-sekündige Kurzvideos, möglich. Zudem gibt es die Story, in der Beiträge nur temporär sichtbar sind und nach 24 Stunden wieder verschwinden. Das Wort Follower kommt vom engl. „to follow“ (dt.: folgen) und bezeichnet Abonnenten eines Accounts. Sie folgen also einer anderen Person innerhalb des Netzwerkes, um deren Beiträge nicht zu verpassen. Influencer sind Personen, die in sozialen Netzwerken stark präsent sind, sprich: viele Follower haben, und das nutzen, um andere User zu beeinflussen. Davon profitieren mittlerweile auch zahlreiche Unternehmen, die Influencer einsetzen, um ihre Produkte zu bewerben. Influencer-Marketing nennt sich die moderne Art der Werbung. Hashtags sind Schlagworte, die mit dem Doppelkreuz # versehen werden. Sie dienen dazu, Beiträge zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen.

Natur- und Landschaftsaufnahmen aus Stralsund

Gar nicht so weit weg vom Wald – aber ohne Gesicht auf dem Account: Beeindruckende Landschaftsaufnahmen aus Stralsund und Umgebung sowie der Natur gibt es auf dem Instagram-Kanal @simonredadam zu sehen. 16 000 Nutzer schauen sich die Fotografien – oft Stadtansichten aus der Luft – an, kommentieren, teilen und drücken auf „gefällt mir“.

Selfies, Fashion oder Einblicke in den Alltag zeigt @_miss_manja_ auf ihrem Instagram-Kanal mit derzeit 102 000 Followern. Tanzend mit Freunden, sonnend am Strand oder beim Spaziergang mit dem Hund zeigt sich die junge Frau immer mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Und auch Katharina vom Account @all.about.katha teilt ihr Leben mit mehr als 9000 Begleitern. Outfit-Inspirationen stehen dabei an erster Stelle, markiert in ihren Bildern die Marken von Tasche, Pullover und Co., damit die Follower die Kleidung nachshoppen können. Außerdem macht die Mutter zweier Kinder, wie in ihrer Profilbeschreibung zu lesen ist, in ihren Storys auch Werbung für bekannte Influencer-Marken wie Handyhüllen-Hersteller Ideal of Sweden oder den Tee von Treeoftea.

Stadt in Konkurrenz mit Meme-Account

Auch die @hansestadt_stralsund selbst ist auf Instagram aktiv, teilt Informationen, aktuelle Nachrichten und Bilder aus der Stadt. Das kommt anscheinend an – mehr als 8000 Menschen folgen dem Social-Media-Auftritt der Stadt. Das, was sich auf dem Instagram-Kanal der Hansestadt und auf dem des Oberbürgermeisters Alexander Badrow abspielt, bleibt aber nicht allein dort.

Regelmäßig nehmen sich der oder die Accountinhaber des Kanals @strale_meme_2.0 Bilder und Situationen zum Anlass, um sogenannte „Memes“ zu erstellen. Memes sind oft satirische und damit auch gesellschaftskritische Inhalte – Fotos, die witzig kommentiert werden und manchmal auch einen anderen Sinn erhalten. Derzeit folgen dem Meme-Account rund 700 Menschen. Scheinen auf dem ersten Blick nicht so viele. Ihr erster Account hatte allerdings eine größere Reichweite, wurde aber wegen Urheberrechtsverletzungen gelöscht.

Niedliche Fotos von Tieren und Kuscheltieren

Zwar mit weniger Followern auf Instagram unterwegs, aber mindestens genauso lustig ist der Account @daveadventurelifewithfriends: Ein Plüsch-Faultier, das so manches Abenteuer erlebt und die knapp 1800 Follower dabei mitnimmt. „WaveDave“, wie das Kuscheltier heißt, baut Möbel zusammen, geht zum Sternensingergottesdienst oder spielt mit anderen Kuscheltierfreunden Lego.

Und auch für niedlichen Hunde- und Katzencontent wird in Stralsund gesorgt: Jungkatze Gloria Acetonia mit dem gleichen Accountnamen @gloria.aceonia zeigt sich beim Schlafen, Toben und Schmusen und West-Highland-Terrier Max sowie Jack-Russell-Dackel-Mix Lou werden unter @max.and.lou beim Spazieren oder Trickseinüben präsentiert.

Von Stefanie Ploch