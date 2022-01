Stralsund

Die Fahrt durch das abendliche Stralsund endete für einen 31-Jähroigen mit mehreren Anzeigen. Der Mann war am Donnerstagabend mit Elektroscooter unterwegs, als die Polizei den Fahrer kontrollierte.

Berauscht auf dem Grünhufer Bogen

Gegen 21.35 Uhr stoppten die Beamten den Stralsunder am Grünhufer Bogen und prüften seine Verkehrstüchtigkeit. Dabei bemerkten sie Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Diesen räumte der Mann dann gegenüber den Polizisten auch ein, so dass die Fahrt an dieser Stelle für ihn endete. Ein Arzt entnahm dem 31-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe, und die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

Während der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem Mann auch noch geringe Mengen Betäubunsmittel, die sie beschlagnahmten. Nun ermittelt auch die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Mann.

Von iso