Stralsunder bringt Buch über streitbare Schwestern auf Plattdeutsch heraus

Schon die Geschichte um die Geschichte ist eine Geschichte wert. Zwei streitbare Schwestern begleiten den Stralsunder Karl Peplow zeit seines Lebens – irgendwie. Frauen, die zum Ende des 19. Jahrhunderts auf Rügen lebten, allein, auf einem Rittergut, das sie geerbt hatten – und um die sich jede Menge Anekdoten ranken.

Angelehnt an diese beiden Personen hat Karl Peplow, der vielen Stralsundern unter anderem als Bühnenleiter der Plattdütsch Späldäl bekannt ist, nun ein Buch im Druck- und Verlagshaus Kruse herausgebracht: „Den’n Düwel siene Schwester“.

Zwei Frauen halten die Insel in Atem

Diese Teufelsschwester in dem Buch ist Henriette Belling, eine prachtvolle, streitbare Frau, die es faustdick hinter den Ohren hatte. Sie ließ sich nichts sagen, schon gar nicht von Männern. Als sie und ihre Schwester Hulda gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihr Erbe auf einer kleinen Insel zwischen Rügen und Hiddensee antraten, stellten sie rasch fest, dass sie das Gut behalten und bis zum bitteren Ende auf der Insel leben mussten, wollten sie ihren Anspruch auf das Erbe nicht verlieren. Das Rittergut wurde zum Zankapfel, aber die beiden Schwestern wussten sich zu wehren – durchaus auch mit Waffengewalt ...

Cover des Buches „Den’n Düwel siene Schwester“ von Karl Peplow, das im Stralsunder Druck- und Verlagshaus Kruse erschienen ist Quelle: Druck- und Verlagshaus Kruse

„Ich habe mich schon immer sehr für die Geschichte unserer Region und vor allem von der Insel Rügen interessiert“, sagt der gebürtige Ummanzer Karl Peplow. „Als ich etwa sieben Jahre alt war, bekam ich von meiner Mutter ein Heimatbuch von Wolfgang Rudolph. Darin gab es auch eine Episode über diese beiden Schwestern. Das war meine erste Begegnung mit ihnen, und irgendwie haben sie mich nicht mehr losgelassen.“

Skurrile Prozesslawinen

Dass seine Arbeit im Stralsunder Stadtarchiv und seine Begegnung mit der Laienspielgruppe „Plattdütsch Späldäl“ einmal etwas miteinander zu tun haben würden, zeigte erst die Zukunft. In seiner Zeit im Archiv konnte er auch über die beiden Schwestern recherchieren. „Sie haben ihre Umgebung etwa 20 Jahre in Atem gehalten.“

Allein in den Zeitungen von 1890 bis 1900 habe unglaublich viel über sie gestanden. Und für die „Späldäl“ habe er immer ein Theaterstück schreiben wollen. Und hier führen die Fäden nun zueinander, denn „letztlich habe ich das endgültige Theaterstück nach den Recherchen über die beiden Schwestern geschrieben“, sagt der 73-Jährige. In den Jahren 1985 bis 1987 und erneut 2017 und 2018 ist es über 35-mal von der „Plattdütsch Späldäl“ aufgeführt worden.

Vom Theaterstück zum Buch

Und schließlich stand vor einer Weile die Idee im Raum, ein Buch herauszubringen, und das Druck- und Verlagshaus Kruse sei von der Geschichte der Schwestern begeistert gewesen. „Doch das Buch lehnt sich nur lose an das Theaterstück an, ich habe viel um- und ausgebaut, ohne aber näher an der Realität zu sein.“ Denn „was die Schwestern als Gutsbesitzerinnen – als Frauen – in dieser Zeit durchmachen mussten, ist eigentlich eine ernsthafte Sache“, sagt Karl Peplow.

Das Skurrile daran seien die zahllosen Prozesse gewesen, die die ältere Schwester gegen alles und jeden führte. „Deshalb habe ich eine heitere Geschichte daraus gemacht, sie mit einem Augenzwinkern erzählt und die damalige Zeit etwas aufs Korn genommen.“

Plattdeutsch war „Muss“

Und dass das Buch auf Plattdeutsch erscheint, sei ein Muss für ihn gewesen, weil er sich von jeher für die niederdeutsche Sprache interessiere. „Ach, es hat viel Spaß gemacht, mit dem Verlag gemeinsame Sache zu machen“, sagt Karl Peplow. Dieses Kompliment gibt Ricarda Lößner vom Druck- und Verlagshaus Kruse gern zurück: „Zum einen liegt uns die Zusammenarbeit mit Karl Peplow sehr am Herzen, zum anderen können wir mit dieser charmant erzählten Geschichte einen Beitrag leisten, um unsere Mundart und damit einen Teil unserer Tradition aufrechtzuerhalten.“

Info: „Den’n Düwel siene Schwester“ von Karl Peplow ist ab Donnerstag unter anderem im Druck- und Verlagshaus Kruse und in der Hugendubel-Buchhandlung erhältlich.

Von Miriam Weber