Stralsunder erinnern an den Aufstand des 17. Juni 1953

Stralsund

Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953: Tausende Menschen gehen im Land auf die Straße, bieten der autoritären Regierung die Stirn – auch im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Doch sowjetisches Militär schlägt die Proteste nieder, mehr als 50 Menschen kommen bei den Streiks und Demonstrationen ums Leben. Weitere 1800 Männer und Frauen werden verfolgt, verhaftet und verurteilt. 

An die Ereignisse vor 68 Jahren wird in Stralsund mit einer Gedenkveranstaltung am 17. Juni um 11.30 Uhr erinnert. Sie wird von Anne Drescher, der Landesbeauftragten für MV für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, dem Stralsunder Thomas Nitz und der Selbsthilfegruppe für Stasiopfer organisiert. Ort des Geschehens ist der Stralsunder Platz des 17. Juni unter der Rügenbrücke.

Die ehemalige Präsidentin des Landesverfassungsgerichts, Hannelore Kohl, wird eine Gedenkrede halten. Für Teilnehmer gelten die bekannten Infektionsschutzregeln und ein Mindestabstand von 1,50 Meter.

Von Pascal Bauser