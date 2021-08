Stralsunder fast ausgebucht: Warum Hoteliers trotzdem Sorgen haben

Stralsund

„Alles ausgebucht“, sagt die Dame an der Rezeption im Hotel Stralsund gegenüber vom Bahnhof. Die 54 Zimmer des Jugendstil-Hauses sind derzeit komplett belegt. Im September wäre wieder etwas zu machen. Eine Antwort, die zurzeit in so gut wie jedem Hotel der Hansestadt zu hören ist, egal ob im Intercity Hotel schräg gegenüber oder in der Hafenresidenz an der Wasserkante.

Urlaub am Sund, eine Woche, passende Unterkunft? So gut wie keine Chance. Das bestätigen auch der Tourismusverband Vorpommern, der vor allem Ferienwohnungen vermittelt, und die Tourismuszentrale am Alten Markt, die darüber hinaus auch zahlreiche Hotelzimmer im System hat. „Gäste, die spontan herkommen, haben es schwer, vor allem in der Ferienzeit“, sagt eine dortige Mitarbeiterin. Die Tourismuszentrale hat einen guten Überblick über die Stadt und das Umland – auch dort sieht es gerade nicht anders aus.

„Wie in jedem Jahr“

Stralsund ist also ausgebucht und der Tourismus, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, zurück. Seit Anfang Juni hat MV wieder geöffnet. Wie wird der Neustart von den Hoteliers bewertet? Macht sich nach den langen Monaten der Schließung wieder Optimismus in der Branche breit? Die OZ hat sich umgehört.

Nach der ersten Euphorie wegen der Öffnung habe sich die Auslastung erst im Juli und August sehr gut entwickelt, heißt es im Kontorhaus. „Wenn Ferien sind, läuft es gut – wie in jedem Jahr“, meint der Geschäftsführer. Die Saison sei aber verloren. „Wie sollte ich sie mit zwei, drei guten Monaten auch retten?“, fragt er. Die sieben Monate lange Schließung fühlte sich an, als sei die Zeit gestohlen worden. Zudem hoffe er, dass „die Minister in Schwerin“ nicht wieder die Regeln verschärfen.

Gäste zeigen Verständnis für höhere Preise

Eike Sadewater ist Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Stralsund Hotels mit 187 Zimmer, 56 Apartments sowie rund 150 Mitarbeitern und Aushilfen und damit einer der größten Gastgeber der Stadt. „Die ersten zwei, drei Wochen im Juni waren eher zurückhaltend. Man konnte deutlich feststellen, dass unsere Gäste von den unterschiedlichen Öffnungsdaten und den Restriktionen überwiegend verunsichert waren. Hier hätte ich mir eine klarere und mutigere Linie seitens unserer Landesregierung gewünscht.“

Doch seit Beginn der Ferien laufe es. Der August sei zu 85 Prozent ausgebucht. Auch für höhere Preise aufgrund gestiegener Lohn- und Materialkosten zeigten die Gäste Verständnis. Ein Problem, das bereits vor Corona bestand, wurde verschärft. „Durch die pandemiebedingte Abwanderung einiger Mitarbeiter der Branche sind offene Stellen gar nicht oder nur sehr schwer zu besetzen“, meint Sadewater.

Einnahmeverluste können nicht aufgeholt werden

Die größte Sorge aber ist eine andere: „Der Ausblick in die Herbstmonate ist unsicher.“ Er appelliert: „Der gesamte politische Raum wie aber auch jeder Einzelne muss alles dafür tun, einen erneuten Lockdown bereits jetzt schon zu verhindern.“

Dem kann sich auch Martin Rocke anschließen. Er ist Inhaber des Hotel Hiddenseer auf der Hafeninsel. „Vereinzelt ist im August noch ein Zimmer für einen Tag zu haben“, sagt er. Einnahmeverluste aus der Zeit der Schließung könnten nicht aufgeholt werden, denn mehr als ausgebucht gehe eben nicht. Die Preise könnten höchstens in der Gastronomie leicht angehoben werden.

Auch sein Blick in die Zukunft ist etwas sorgenvoll. „Die Vorbuchungen für September und Oktober sehen sonst zu dieser Zeit im Jahr anders aus. Die Leute sind verunsichert und planen nicht so weit im Voraus. Alle reden von einer vierten Welle.“ Deshalb sei er froh darüber, dass die Testpflicht bestehen bleibt. Heißt: Wer einchecken will, muss einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen. „Das schützt auch die Mitarbeiter.“

