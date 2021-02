Stralsund

Axel Plate muss ein großes Herz haben: Er teilt sein Heim mit 14 Mitbewohnern und die sind keineswegs anspruchslos. Ständig ärgern sie Hauskatze Eddy und wollen was erleben. Schon frühmorgens teilen sie auf Facebook mit „Wir wollen ans Meer“. Sie feiern gern oder veranstalten sportliche Wettkämpfe. Immer mittendrin: Axel Plate mit seiner Kamera. Er fotografiert, was sie erleben, und veröffentlicht jeden Morgen ein Bild davon in der Facebook-Gruppe „Fans der Ostsee“.

Axel Plates Frau ist sogar noch großherziger, denn sie teilt ihren Mann mit den anspruchsvollen Hausgenossen. Gelingt es ihr womöglich, weil die Mitbewohner hin und wieder im Haushalt anpacken? Gerade in den letzten Tagen sah man sie fleißig Schnee schieben. Oder hilft es, dass die Racker so klein und kuschlig sind? Denn das sind die Plüschfiguren mit ihren Kulleraugen und Knubbelnasen wirklich. Seebären eben.

Werftarbeiter hat Plüschwelt erschaffen

Wer erstmals vom Hobby des Werftarbeiters in Ruhestand hört, mag es als blanke Spinnerei abtun. Doch Plate hat eine kleine Welt erschaffen, mit der er seit einem Jahr jeden Tag die Herzen Tausender Menschen berührt. Meist morgens veröffentlicht er ein Foto auf der Internetplattform Facebook. Darauf zu sehen sind die Seebär-Plüschfiguren seiner Sammlung, die er zu einer kleinen Szene in der Natur oder mithilfe von Requisiten arrangiert. Dazu schreibt er oft einen kurzen Text, manchmal aus der Perspektive der Bären, manchmal im Ton eines väterlichen Freundes, in dem man erfährt, was die Figuren umtreibt. Oft endet er mit dem nüchternen Fazit: „Seebären eben“.

Die Gruppe, in der Plate veröffentlicht hat 31 000 Mitglieder. Nicht selten erhält er mehr als 1000 Herzen und erhobene Daumen je Bild. Unter jedem finden sich Dutzende, manchmal Hunderte Kommentare. Oft ist es ein Dank an den Fotografen, weil er jeden Tag gute Laune spendet. Viele Kommentatoren wenden sich direkt an die Bären: „Vorsicht, nicht reinfallen!“, rufen sie etwa, wenn Plate die Plüschtiere auf Buhnen an der Ostsee arrangiert.

Kleine Freude für Menschen im Lockdown

Seit zwei Jahren ist der ehemalige Schiffselektriker nun Rentner, aber schon lange ist er auch Hobby-Fotograf. Längst hat seine Familie sich daran gewöhnt, dass er immer eine Kamera dabei hat. Hochzeiten, Geburtstage, Urlaube, Landschaften hält er fest: 150 000 Bilder – alle wohl geordnet. Der Ursprung der Bären-Bilder liegt jedoch nicht lange zurück: „Ich habe vor einem Jahr, mit Beginn des ersten Lockdowns, damit angefangen“, erzählt Plate.

Extra kaufen musste er dafür nichts: „Ich hab so ein Faible für Plüschtiere, die waren schon vorher da und sind immer mitgereist, um sie meinen Enkeln zu zeigen.“ Doch dann kam Corona und die 14 Seebären der Sammlung wurden zu Stars: „Die Leute saßen zu Hause und hatten Sehnsucht nach der Ostsee. Da hab ich mir die Bären geschnappt und sie an die schönsten Orte der Küste gesetzt. Die Fotos davon habe ich dann immer in die Facebook-Gruppe „Fans der Ostsee“ gestellt.“

Fans bis in die USA

Wenn Plate über die Bären erzählt, wirken sie genauso lebendig wie auf den Bildern. „Sie machen jede Menge Blödsinn und manchmal macht auch unsere Katze mit.“ Er zählt auf: „Sie haben einen Bollerwagen und Herrentag gefeiert. Sie haben ein Hausboot und sind damit auf dem Wasser. Sie haben Autos und machen Strandbuggy-Rennen. Aber manchmal sitzen sie auch einfach da und schauen in die Natur.“

Natürlich haben die Bären auch Namen, zumindest die kleinen: Mischa, Petja, Wolodja, Mascha, Dascha und Musja. Und wie es sich für kleine Stars gehört, haben sie auch Fans, die ihnen Geschenke schicken. Zuletzt traf ein Paket mit winzigen gestrickten Pullovern und Jacken ein. Zuvor hatten Bekannte schon Mützen und Schals angefertigt. „Die Gruppe geht ja bis in die USA und sonst wohin. Die Menschen freuen sich eben, wenn sie die Ostsee oder die Bären sehen.“

„Jeden Tag eine neue Geschichte“

Immer wieder vermischen sich die Erzählebenen bei Plate: „Gestern haben sie zum Beispiel Vögel gefüttert und wurden von einer Amsel angemeckert.“ Solche Sätze könnten verrückt klingen. Nicht jedoch bei dem Stralsunder. Der Fotograf wirkt eher wie ein sehr bodenständiger Autor, der an einem Drehbuch schreibt und mit den Gedanken schon wieder bei einer neuen Episode seiner Langzeit-Serie ist. „Jeden Tag eine neue Geschichte“, bestätigt Plate.

Die Ausstattung, die er dafür braucht, baut er komplett selbst: „Sie waren ja neulich rodeln und haben eine Après-Ski-Party gefeiert. Und letzte Woche haben sie Abfahrtslauf unter Flutlicht gemacht. Dafür habe ich Schlitten und Skier gebaut.“

Details machen Bilder zu Kostbarkeiten

Die Liebe zum Detail und die fotografische Qualität machen aus vielen Aufnahmen eine Kostbarkeit. Im Bärenkosmos hängen winzige Diskokugeln, stehen extra gezimmerte Bänke und Stühlchen oder liegen klitzekleine Fotoapparate herum. Das alles kann man sich auch gut in Kinderbüchern vorstellen. Soweit ist Plate noch nicht, aber einen Kalender mit zwölf Bären-Motiven hat er bereits herausgebracht. Nichts Neues für den Fotografen: Den Wechsel der Jahreszeiten entlang der Ostseeküste dokumentiert er schon lange und fertigt damit professionell gedruckte Kalender an.

Und wer neugierig ist, wie die Bilder mitsamt allen Kulissen entstehen, muss nur die Bären fragen. Sie haben den Prozess nachgestellt und bei Facebook geteilt. Kaum zu glauben, dass sie nur durch Plates Objektiv zum Leben erweckt werden. Was, wenn er keine Lust mehr auf die Faxen seiner Mitbewohner hat? So selbstständig, wie sie wirken, möchte man meinen, sie könnten ihre Karriere auch ohne ihn fortsetzen. Seebären eben.

Von Juliane Schultz