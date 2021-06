Stralsund

Jörg Friese präsentiert sich lässig mit Kappe, Sonnenbrille und Vollbart. Vor fünf Jahren zog der heute 35-Jährige mit seiner Freundin nach Stralsund. Hier begann er ein Studium der IT-Sicherheit. „Die Stadt ist nicht zu groß, nicht zu klein. Außerdem habe ich Wasser vor der Haustür“, sagt der Wahl-Stralsunder.

Aktuell arbeitet er als IT-Sicherheitsbeauftragter bei einer Behörde in Rostock und setzt nebenbei noch ein Master-Studium drauf und hat den Abschluss schon vor Augen. Wie so viele andere verbringt er aktuell seine Arbeitszeit im Homeoffice.

Da sich jetzt so langsam ein Ende der Pandemie abzeichnet, freut er sich vor allem wieder auf zwei Dinge: Feiern und Festivals. Sein Favorit ist das Rock-Festival Hurricane in Niedersachsen, das in diesem Jahr allerdings abgesagt wurde.

Von Pascal Bauser