Stralsund

Das ist absolut keine blutrünstige Angelegenheit: Das blutspendenreichste Haus Stralsunds steht im Ackerbürgerweg. „Das ist ein Doppelhaus“, sagt der Stralsunder Ulli Hintz. Dort bringen es die beiden Nachbarsfamilien Hintz und Beyer auf mehr als 300 Blutspenden. Dafür haben zumindest die Herren Hintz und Beyer eine Ehrung erhalten: „Ich habe 150 mal gespendet und Frank Beyer 125 mal“, erklärt Ulli Hintz.

„Spenden sollte selbstverständlich sein“

Der 71-Jährige ist stolz darauf, so oft gespendet zu haben, auch „wenn es doch selbstverständlich sein sollte, Blut zu spenden. Zumindest für die Menschen, die gesundheitlich dazu in der Lage sind“, wie Ulli Hintz erklärt. Für ihn gehöre es seit Jahren einfach dazu.

„Ich bin mit 18 Jahren Rettungsschwimmer geworden.“ Da sei es üblich gewesen, dass man Blut spenden ging. „Das ist wahrscheinlich dieser angeborene Helfergedanke in uns“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Klar sei während seines Studiums auch das Finanzielle ein Anreiz gewesen. Aber auch als es kein Geld mehr für einmal Blut abzapfen gab, hätte er nicht überlegen müssen, weiter spenden zu gehen. Zu schnell könne man selbst oder ein naher Angehöriger auf Blutkonserven angewiesen sein.

Ehrenamtliche unterstützen medizinisches Personal

Zahlreiche Menschen machen es wie Ulli Hintz und gehen zur Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes. „Dass ich schon so lange dabei bin, hat auch etwas damit zu tun, dass das Umfeld in der Blutspendezentrale stimmt“, betont der Hansestädter. Und das liege zum großen Teil an den zwölf dort ehrenamtlich Engagierten. „Sie sind eine große Stütze für uns und das medizinische Personal“, erklärt Andrea Voellmer vom DRK. Alles, was mit der Um- und Versorgung der Spender zu tun habe, werde von den Ehrenamtlichen gewuppt.

Blutkonserve nur einige Wochen haltbar

Im Ärztehaus an der Schwedenschanze wurden bis zum 16. Dezember 2755 Spendenwillige gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein kleines Plus, denn 2018 waren es im gesamten Jahr 2619 Blutspender. „Zusätzlich bieten wir einige Außentermine in Unternehmen oder Institutionen an“, macht Andrea Voellmer deutlich. Doch all das reiche nicht, um den Bedarf an Blut zu decken. Kleines Problem: Während es um die Weihnachtszeit immer sehr viele Menschen gibt, die Blut spenden wollen, würden die Zahlen im Januar und Februar regelmäßig einbrechen. „Wir freuen uns über jede Spende, wären aber auch nicht traurig, wenn sich das ein bisschen verteilen würde“, betont Voellmer. „Denn eine Blutkonserve ist nur etwa vier Wochen haltbar.“

Aktion für Fußballvereine geplant

Im kommenden Jahr wird sich der DRK-Blutspendedienst in Mecklenburg-Vorpommern einer besonderen Aktion anschließen, um vor allem auch mehr junge Leute auf das Thema Blutspende aufmerksam zu machen. „Wir laden zur sogenannten Blutspendemeisterschaft ein“, erklärt Andrea Voellmer. Die richtet sich zunächst in erster Linie an Fußballvereine. Ziel ist es, dass die Vereine möglichst viele Menschen aus den eigenen Reihen davon überzeugen, im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai 2020 sich etwas Blut abnehmen zu lassen. Vor Ort kann man dann sagen, für welchen Verein man dort ist und dann gibt es dafür einen Punkt. Welcher Verein am Ende die meisten Spender mobilisieren konnte, kann einen Trikotsatz oder Fußbälle gewinnen.

Spender erfahren kaum Wertschätzung

Angesichts der Tatsache, dass 80 Prozent der Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben auf eine Blutkonserve angewiesen sind, kritisiert Ulli Hintz, dass den Spendern zu wenig Wertschätzung entgegengebracht werde. „In der öffentlichen Wahrnehmung, auch bei den Vertretern der Hansestadt, finden wir kaum statt.“ So könne man niemanden mobilisieren, sein Blut für das Leben anderer Menschen zu spenden.

Von Miriam Weber