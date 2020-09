Stralsund

Die Kilometerleistung, die bei dem Stralsunder Alexander Ebell nach einem Rennen auf dem Tacho steht, schaffen andere Hobbyfahrer in einem Jahr. Zuletzt fuhr er beim „Race across France“ über 2500 Kilometer vom Mittelmeer bis an den Ärmelkanal. „Das war kombiniert mit den Höhenmetern das Heftigste, was ich je gemacht habe“, stellt der 40-Jährige fest.

Auf der Strecke, die auch einige der bekannten Gipfel der Tour de France beinhaltet, mussten 30 000 Höhenmeter überwunden werden. Wofür andere mehrere Wochen einplanen müssten, hat Ebell acht Tage und elf Stunden gebraucht.

Anzeige

Alle paar Tage wenige Stunden Schlaf

Während die bekannten Radrennen in Etappen unterteilt sind und nur über den Tag gehen, werden bei Radmarathons nur Start und Ziel mit wenigen Checkpoints abgefragt. Dazwischen ist jeder für seine Zeitplanung selber verantwortlich. „Jetzt in Frankreich habe ich in der dritten Nacht das erste Mal geschlafen. Das ist sicher ein Talent von mir – so kann das nicht jeder. Wenn ich dann schlafe, stelle ich mir aber keinen Wecker. Der Körper nimmt sich, was er braucht“, erklärt Alexander Ebell.

Weitere OZ+ Artikel

Seine Pausen macht er dann nicht in einem weichen Hotelbett, sondern in einem dünnen Biwak auf Marktplätzen oder Bushaltestellen. „Ein Biwak ist eigentlich nicht mehr, als eine übergroße Plastiktüte“, scherzt Ebell. Meist sind es nur 20 Minuten, selten auch mal mehrere Stunden. Der Schlafmangel geht aber auch am Erzieher aus Stralsund nicht spurlos vorbei: „Ich bin jetzt bei der Tour auch wieder drei Mal in den Graben gefahren, weil ich auf dem Rad für ein paar Sekunden eingeschlafen bin. Das ist dann das Zeichen, dass man wirklich eine Pause braucht.“

Pausen werden dann gemacht, wenn es nötig ist. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalsport-HST

Alles muss mit auf die zwei Reifen

Luxus kann sich Ebell auf seinen Touren auch aus einem anderen Grund nicht leisten: Er muss alles auf dem eigenen Rad transportieren. Von der Verpflegung über Ersatzmaterial bis hin zum Biwak und Extra-Kleidung. „Da kommt man schnell auf ein Radgewicht von 18 bis 20 Kilogramm. Das müssen wir alles die Berge mit hochschleppen“, so Ebell. Die Rennräder der Profis bei den großen Radrennen bringen es unterdessen auf nicht einmal sieben Kilogramm.

Bei der Kleidung setzt er auf das Minimum, was bei der Frankreich-Tour besondere Tücken mit sich brachte. „Wenn man unten in den Berg reingefahren ist, waren da über 30 Grad. Später auf dem Gipfel war es dann aber richtig kalt. Da musste ich für die Abfahrt schon alle Klamotten und Regensachen anziehen, die ich dabeihatte.“

Der Radfahrer Alexander Ebell aus Stralsund beim Race across France Quelle: privat

Bei einer Sache hat Ebell aber gerade in Frankreich dazugelernt: „Bei der Verpflegung musst du alles mitnehmen, was man findet. Die Supermärkte haben nicht so lange geöffnet und manchmal war dann nur noch eine Pizzeria offen, wo ich mir die zweite Hälfte ins Trikot gesteckt habe, um über die Nacht zu kommen.“

Beim 24-Stunden-Rennen hat es „klick“ gemacht

Dabei ist Alexander Ebell eher zufällig beim Radmarathon gelandet. Eigentlich war er Läufer, lieferte starke Zeiten beim Halbmarathon ab – doch dann streikten die Knie. So rückte das Trainingsrennrad in den Mittelpunkt. „Ich bin dann ein 24-Stunden-Rennen gefahren und habe dabei das erste Mal über 500 Kilometer am Stück zurückgelegt. Da hat es ‚klick‘ gemacht und ich wollte mehr“, kann Ebell sich noch genau an die Anfänge erinnern. Das Gefühl, mehr zu wollen, stellt sich häufig aber erst im Ziel ein: „Ich hatte in Frankreich schon am Anfang in den Alpen Krämpfe – da hat man echt keinen Bock mehr. Nach einem Getränk und einem Burger im Ziel sieht das dann aber schnell schon wieder ganz anders aus.“

Der Stralsunder Extremradfahrer Alexander Ebell schaffte die 1230 Kilometer durch Frankreich in gut 72 Stunden. Quelle: Privat

Heute fährt er nicht nur offizielle Rennen, sondern denkt sich auch immer wieder eigene Herausforderungen aus. So fuhr er in diesem Jahr schon jede Straße in Stralsund an einem Tag ab und umrundete komplett Mecklenburg-Vorpommern. „Das waren so grob 1100 Kilometer in drei Tagen. Da nimmt man alles so komprimiert wahr, dass man meist erst einige Tage später begreift, was für unglaubliche Sachen man gesehen hat. Das Land hat einfach viel zu bieten.“

Alleine, aber die Unterstützung muss stimmen

Auf der Strecke ist der zweifache Vater meist allein mit sich und seinem Rad, nur ab und zu hat er dabei Musik auf den Ohren. Ohne Unterstützung könnte er die Touren, die sich zum Teil über mehrere Wochen ziehen, nicht machen: „Die Familie muss mitmachen und auch im Job muss es passen. Da kann ich einfach nur froh sein, dass meine Frau das so mitmacht.“

Immerhin hat er außerhalb seiner Touren Zeit, denn anders als man erwarten könnte, beschreibt sich Ebell als trainingsfaul: „Ich kann mich nicht an einen strikten Plan halten. Ich mach das einfach so, wie ich Lust habe.“

Der Radfahrer Alexander Ebell aus Stralsund beim Race across France Quelle: privat

Traum vom Nordkap

Mit dem „Race across France“ und dem 2019 geschafften Radmarathon Paris – Brest – Paris hat der Stralsunder bereits zwei der wichtigsten Langstreckenrennen in Europa geschafft. Träume gibt es für ihn aber weiterhin. „Das ,NorthCape 4000’ ist wohl das heftigste Rennen, das man mitmachen kann. Ich will auch einmal ,Everesten’ oder von Amsterdam nach Berlin fahren“, gibt Ebell seine ambitionierten Pläne vor.

Das „NorthCape 4000“ führt vom norditalienischen Gardasee bis ans 4000 Kilometer entfernte Nordkap, die nördlichste Spitze von Norwegen. Beim „Everesten“ soll die Höhe des Mount Everest erklommen werden. Für die 8848 Meter will Ebell 18-mal hintereinander den Brocken im Harz hochfahren – für andere wohl eine Lebensaufgabe, für den Extremradler Ebell aber doch nur ein Hobby.

Von Niklas Kunkel