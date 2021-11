Stralsunder hat zwölf Jahre lang in Amerika gelebt 

Stralsund

Viele Hansestädter beschweren sich über das eisige Wetter der letzten Tage. Für Jan Garbers sind die winterlichen Verhältnisse jedoch purer Luxus. Zwölf Jahre lang hat er aus beruflichen Gründen in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana gelebt und musste auf leckeren Glühwein verzichten.

„Es gab keine Jahreszeiten, es war immer Sommer“, erzählt der gebürtige Lüneburger. Nach Stralsund sei er erst vergangenen April gezogen. „Die Umgebung ist so schön. Das Meer ist nur einen Steinschlag entfernt“, erklärt er seinen Umzug in die Hansestadt. So tobt der hauptberufliche Vermessungsingenieur des Öfteren mit seinen drei kleinen Kindern auf den Spielplätzen entlang des Strelasundes.

An Deutschland schätze er die Infrastruktur sowie das Schul- und Gesundheitssystem. Doch am meisten habe der 58-Jährige die Weihnachtsmärkte vermisst: „Es gibt zwar ähnliches in den USA, aber das kann man gar nicht vergleichen“, betont Jan Garbers entschieden.

Von Barbara Waretzi