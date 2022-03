Stralsund/Lemberg

„Wir haben gerade Luftalarm. Ich melde mich, wenn alles wieder sicher ist.“ Das Telefoninterview mit der Zeitung verschiebt der Stralsunder David Goerke kurzfristig per Sprachnachricht. Nachdem die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw) bisher weitestgehend von russischen Bomben verschont blieb, ist dies nun der zweite Alarm innerhalb weniger Stunden. Am frühen Freitagmorgen flog die russische Armee Luftangriffe auf Ziele im Umland. Am Mittag blieb es ruhig.

„Alles im grünen Bereich“, sagt Goerke, als es später klappt mit dem Gespräch, auch wenn zwischendurch die Verbindung mehrfach abbricht. Sein Ton ist freundlich, ausgeglichen, seine Schilderungen sind sachlich. Hat er keine Angst? „Ich bin nicht der besorgteste Mensch. Man muss die Lage immer wieder neu beurteilen. Aber erst mal bin ich froh, hier sein zu können.“

Nachdem am frühen Morgen Luftalarm in Lemberg ausgelöst wurde und Bomben am Stadtrand explodierten, wurde dieses Foto in einer örtlichen Telegram-Gruppe gepostet. Quelle: David Goerke

Entschluss stand fest: Hinfahren, helfen

David Goerke ist 22, Auszubildender im Rettungsdienst, Einsatzsanitäter und bei der DLRG engagiert. Vor einer Woche fuhr er alleine von Stralsund über die Slowakei in die Ukraine. „Wie alle anderen war ich geschockt, die schrecklichen Bilder zu sehen – wie Wohnhäuser zerbombt werden und Menschen in U-Bahn-Höfen ausharren. Millionen Menschen auf der Flucht, so viel Leid.“ Er habe die Risiken abgewogen und seinen Entschluss gefasst: hinfahren, helfen.

Sein Umfeld habe ihm anfangs abgeraten, doch er ließ sich nicht davon abbringen. Daraufhin gaben ihm Freunde und Bekannte Medikamente, Kleidung, Nahrungsmittel und weitere Sachen mit auf den Weg. Sein kleiner roter Toyota war bis oben hin vollgestopft, schusssichere Weste und Helm inklusive. Den Wagen hat er mit dicken weißen Kreuzen beklebt. „Meine Eltern haben viel Vertrauen in mich und stehen hinter mir. Sie sind stolz auf das, was ich mache.“

Zwölf-Stunden-Schichten, manchmal auch zwei nacheinander

Seit Sonntag ist er in Lemberg und hilft, Spenden zu verteilen. Und das sieht so aus: Im Kunst-Palast der Stadt wurde ein Sortier- und Verteilzentrum eingerichtet. „Hier kommen täglich tonnenweise Hilfsgüter an. Sie werden sortiert, katalogisiert. Nach Anforderung der zerbombten Städte und des Militärs werden sie zusammengepackt und auf Lkw und Transporter verladen, damit sie dort hinkommen, wo sie am dringendsten benötigt werden“, berichtet der Stralsunder. Er und die anderen freiwilligen Helfer schieben Zwölf-Stunden-Schichten. Manchmal auch zwei nacheinander. Denn auch nachts müssen 40-Tonner ausgeladen werden – per Hand. Gabelstapler oder Hubwagen gibt es keine. Die Hallen würden sich mehrfach täglich bis unter die Decke füllen und wieder leeren.

Wo einst Kunst das Bild bestimmte, sind es nun Kartons, Tüten und Säcke voller Hilfsgüter. Quelle: David Goerke

Untergebracht ist er bei einer Bekannten einer Bekannten, in einem Viertel, das laut Goerke aufgrund der vielen Blöcke mit Stralsund-Grünhufe vergleichbar ist. Einen Keller, der bei Bombenangriffen Schutz bietet, gebe es in dem Haus nicht. Seine Gastgeberin und er kannten sich vorher nicht, doch er sei mit sehr viel Herzlichkeit empfangen worden. „Die Gastfreundschaft ist hier unbeschreiblich. Die Leute sind dankbar für jede Unterstützung aus dem Ausland. Obwohl hier Krieg ist und es immer schwieriger wird, an Lebensmittel zu kommen, werde ich oft gefragt, ob bei mir alles gut sei und ob ich etwas essen möchte“, erzählt er und fügt an: „Ich bekomme schon fast ein schlechtes Gewissen.“

Könnte er als Geburtshelfer einspringen?

Seine erste Woche ist nun fast um. „Das Verteilzentrum organisiert sich von Tag zu Tag besser. Ich überlege, mehr als Sanitäter zu helfen. Gerade im medizinischen Bereich herrscht großer Mangel.“ Goerke habe Kontakte zum ukrainischen Kinderhilfswerk und berichtet, dass die Situation extrem schwierig sei. „Hier kommen sehr viele hochschwangere Frauen an. Es kann nicht sichergestellt werden, dass jede Frau medizinische Hilfe bei der Geburt bekommt.“

Also würde er als Geburtshelfer einspringen? Kann er das? „Ich bin jetzt nicht super erfahren, aber wir werden im Rettungsdienst auch darin ausgebildet. Ich würde mir das zutrauen.“ Er könne sich aber auch vorstellen, den Standort zu wechseln, „vielleicht ein Stück weiter in den Osten, wo mehr verletzte Menschen sind und noch weniger medizinische Hilfe ist als hier“.

„Man ist ein Mensch und nicht Gott“

Das Versorgen verletzter Soldaten oder Zivilisten komme der Arbeit im Rettungsdienst näher. Dann würde er es möglicherweise mit sehr schlimm verwundeten Menschen zu tun haben, auch mit Sterbenden. Ist er dafür stabil genug? „Das bin ich aus dem Rettungsdienst gewohnt. Man kann nicht jedem helfen und muss sich eingestehen, dass man ein Mensch ist und nicht Gott.“

Wie lange wird er nun bleiben? „Gerne so lange, wie es geht. Hier wird jede helfende Hand gebraucht. Ich muss mal mit meinem Chef sprechen. Vielleicht kann ich meinen Urlaub verlängern“, antwortet Goerke. Sollte es nicht klappen, müsste er am 20. März wieder in Stralsund sein. Ob das klappt? Immerhin hat die Ukraine einheimischen Männern zwischen 18 und 60 Jahren untersagt, das Land zu verlassen. Goerke ist sich sicher: „Mit meinem deutschen Reisepass werde ich wieder ausreisen können. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich hoffe nur, dass die Sicherheitslage es zulässt, überhaupt bis zur Grenze zu kommen.“

Von Kai Lachmann